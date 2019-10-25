Ассанжу предсказали смерть в США до оправдательного приговора

Правозащитник Крейг Мюррей заявил, что ожидает победы основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в суде вышей инстанции США, однако он уверен, что в американской тюрьме заключенному не позволят дожить до оправдательного приговора.

Мюррей заявил, что в суде высшей инстанции в США Ассанж «в конечном итоге победит, поскольку Первая поправка к Конституции США является абсолютной опорой американского политического общества», передает РИА «Новости».

Он также не считает, что «нападки на издателя за публикацию правдивой информации в конечном итоге дойдут до Верховного суда США», однако «американские тюрьмы даже хуже британских», и потому правозащитник «практически уверен, что Джулиану не позволят дожить до своего оправдания».

Мюррей, ставший свидетелем слушания в Вестминстерском мировом суде, добавил, что Ассанжа, вероятно, пытают.

«Я знаю, как ведут себя люди, подвергавшиеся жестоким пыткам, и Джулиан ведет себя ровно таким же образом, как ведет себя замученная жертва. У него налицо все симптомы жертвы пыток: он дезориентирован, сбит с толку, ему трудно проявить свободу воли, сформулировать и выразить свои мысли. Нильс Мельцер, специальный докладчик ООН по вопросам о пытках, сделал ровно то же самое наблюдение. Нет сомнений в правдивости, что перед нами жертва пыток», – указал он.

При этом правозащитник добавил, что не знает точно, что творят с заключенным.

«Знаю, что он находится в полной изоляции, за ним пристально наблюдают. Ему разрешена 45-минутная прогулка. Если его куда-то ведут, то двери других камер запирают, а людей из коридоров убирают, чтобы у Ассанжа не было контактов с другими заключенными. Во время прогулки его контакты с другими заключенными чрезвычайно ограничены и находятся под жестким контролем. Безусловно, длительное одиночное заключение является формой пыток, но как еще над ним издеваются, я не знаю», – пояснил он.

Мюррей добавил, что трудно поверить, будто полная изоляция – это единственное, чему подвергается Ассанж.

«Я бывал на судах в Узбекистане, где людей подвергали жестоким пыткам, работал с выжившими после истязаний в Сьерра-Леоне и других странах, и могу сказать, что увиденное мною заставило меня поверить в худшее», – добавил он.

Ранее сообщалось, что Вестминстерский магистратский суд Лондона отклонил прошение адвокатов основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа отложить на три месяца рассмотрение дела о его экстрадиции в США.

До этого СМИ сообщили, что суд в Лондоне по делу об экстрадиции в США Ассанжа может затянуться на шесть лет и обойдется британским налогоплательщикам в 600 тыс. фунтов стерлингов (777 тыс. долларов).

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