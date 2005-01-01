Арест стал огромной удачей для Ассанжа

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11 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 21:18  |  vz.ru
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Российские садоводы совершили «яблочный прорыв»

Российские садоводы страдают от импортаФото: De Meester, J/Arco Images GmbH/Global Look Press
Десятки фур из Белоруссии с яблоками и грушами непонятного происхождения стали последней каплей для российских надзорных органов. С 12 апреля Россия запрещает импорт фруктов из страны, с которой строит Союзное государство. Это должно помочь явлению, которое стало одним из главных сюрпризов последних лет – прорыву России в области садоводства. Подробности...
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США ставят перед Россией ряд неприемлемых условий

Госсекретарь Помпео (слева) и генерал Хайтен олицетворяют принципиально разные подходы к СНВ в американской элитеФото: Erin Scott, Yuri Gripas/Reuters
Ракетный комплекс «Авангард», ядерный подводный беспилотник «Посейдон» и гиперзвуковая ракета «Кинжал» – все это новейшее оружие должно стать предметом переговоров между Россией и США. По крайней мере, именно такие требования озвучил глава Госдепа Майк Помпео. Под видом готовности к переговорам о продлении важнейшего договора СНВ-3 США выставили перед Россией ряд заведомо невыполнимых условий. Подробности...
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Конфликт в Госдуме напомнил о пользе мата

Неотъемлемая принадлежность мата к живому русскому языку не вызывает сомненийФото: Виктор Драчев/ТАСС
В парламенте разгорелся скандал вокруг непарламентских выражений, допущенных депутатом от КПРФ в социальных сетях. В ситуацию уже вмешались комиссия по этике и спикер Вячеслав Володин. При этом происходящее наглядно иллюстрирует то, что законодательные ограничения на использование мата в публичном пространстве РФ себя исчерпали – для русского языка должно настать время «оттепели». Подробности...
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Санкции США довели Судан до путча

Военный переворот пользуется неподдельной поддержкой граждан, во всяком случае, жителей столицыФото: Social Media/Reuters
Суданский президент Омар аль-Башир, который правил страной почти тридцать лет, ушел в отставку по «настоятельной просьбе» захвативших власть военных. Армия выступила на стороне протестующих суданцев, недовольных экономическим положением в стране на фоне американских санкций. События в Судане могут иметь прямые последствия для ВМФ России. Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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Арест Ассанжа нужно рассматривать в контексте Венесуэлы

Александр Чаусов, кандидат исторических наук, публицист
Уже появилась конспирологическая версия, почему основателя «Викиликс» лишили убежища именно сейчас. Якобы он начал собирать компромат на президента Эквадора. Если это правда, впору присуждать Ассанжу премию «Слабоумие и отвага – 2019». Подробности...

Антипутинский джихад Порошенко подходит к концу

Андрей Манчук, политолог
Основная часть населения Украины настроена поддержать против Порошенко кого угодно – и, судя по ироническим комментариям украинских избирателей, многие из них вполне готовы увидеть в качестве альтернативы самого Владимира Путина. Подробности...
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Россия играет в Катаре на новой шахматной доске

Кирилл Бенедиктов, российский писатель, историк, политолог
Если бы Москва действовала по примеру Вашингтона, она давно вышла бы из структур, где в ближайшей перспективе не будет возможности сформировать коалицию союзников. Однако российская внешняя политика руководствуется иными принципами. Подробности...
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      Джулиан Ассанж арестован британской полицией

      Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж арестован в посольстве Эквадора в Лондоне. Ранее власти Эквадора отказали ему в убежище, оправдываясь «агрессивным» поведением беглеца. Из здания Ассанжа вынесли на руках английские силовики и затолкали в полицейский автобус
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      Опубликовано первое в истории фото черной дыры

      Перед вами уникальная фотография. Это первое в истории изображение черной дыры – M87. Изображение было получено в рамках проекта Event Horizon Telescope, объединившего восемь радиотелескопов по всему миру
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      Ушел из жизни актер Алексей Булдаков

      Актер Алексей Булдаков умер на 69-м году жизни. У него оторвался тромб, когда он ночевал в одном из отелей Улан-Батора. Булдаков стал всенародно любимым артистом в образе генерала Иволгина – после выхода фильмов «Особенности национальной охоты» и «Особенности национальной рыбалки»
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            Арест стал огромной удачей для Ассанжа

            Сегодня Ассанж выглядит так. В 2012 году, когда он нашел приют в посольстве Эквадора, он был совсем другим человеком   11 апреля 2019, 20:25
            Фото: Rob Pinney/ZUMA/Global Look Press
            Текст: Дмитрий Бавырин

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            Одна из самых ярких политических интриг современности завершается на наших глазах. Джулиан Ассанж, сделавший достоянием гласности грязные секреты Пентагона и Госдепа, арестован британской полицией и силой выведен из посольства Эквадора, где укрывался семь лет. Теперь Ассанжу грозят экстрадиция в США и тюремный срок. Тем не менее за этого человека сегодня можно порадоваться. Почему?

            В 2012 году, когда Джулиан Ассанж нашел приют в посольстве Эквадора в Лондоне, он был совсем другим человеком.

            Главным редактором WikiLeaks, вытаскивающим скелеты из шкафов мировой элиты. Врагом государства США, дискредитировавшим военные авантюры Пентагона и дипломатию Госдепартамента. Легендой «новых медиа», которому присваивали правозащитные премии в одном ряду с Манделой и Далай-ламой. Человеком года по версии читателей журнала Time, обладавшим несколько «эльфийской внешностью» – самое оно для супергероя XXI века, который несет человечеству свет скрытой истины.

            В 2019 году британская полиция вывела из эквадорского посольства неухоженного старика, в котором с большим трудом можно было узнать того самого Ассанжа, некогда выступавшего с пламенной речью с балкона того же здания. Эпоха супергероя прошла, теперь он ничего не может и никому не нужен.

            Он больше не нужен Эквадору. Если в 2012 году эту страну возглавлял Рафаэль Корреа – один из генералов «нового социализма» и сподвижник Чавеса в борьбе с американской гегемонией, то теперь Чавес мертв, а у Эквадора совсем другой президент – Ленин (это имя) Морено, который, хотя и принадлежит к той же партии, что и Корреа, выступает за развитие отношений с Западом.

            Он больше не нужен проекту WikiLeaks, главным редактором которого в 2018-м стал исландец Кристин Храфнссон. Эквадор последовательно запретил Ассанжу личные встречи, выступления на политические темы, а в конце концов и выход в интернет, сведя на нет всю разведывательную и аналитическую деятельность австралийца.

            Он больше не нужен администрации США, возглавляемой Дональдом Трампом. Ассанж сделал для его победы на выборах больше, чем любой другой иностранец, опубликовав переписку госсекретаря Клинтон – ту самую, из-за утечки которой Трамп под аплодисменты обещал посадить «двуличную Хиллари», но потом перепутал. Теперь Ассанж в его глазах – тот мавр, что должен уйти. И потенциально токсичный актив, поскольку демократы обязательно попытаются доказать сговор между «врагом государства» Ассанжем и избирательным штабом Трампа.

            При этом демократам Ассанж тоже не нужен, потому что доказать что-либо вряд ли получится. Клинтон больше ни на что не претендует и претендовать не может. Ушел в отставку сенатор-«ястреб» Джо Либерман, лоббировавший специальный закон для ареста Ассанжа. А многие избиратели Демпартии из числа американской интеллигенции (в том числе активно пишущей) относятся к преследованию австралийца неоднозначно, по старой памяти считая его расследователем, копающимся в темных углах мировой политики.

            Ассанж не нужен даже Швеции.

            Два года назад прокуратура этой страны прекратила расследование по обвинению основателя WikiLeaks в изнасиловании. Именно в Швецию британский суд постановил выслать Ассанжа в 2012-м, и теперь он арестован как бы за то, что не явился в суд по повестке.

            В остальном – не факт, что он нужен и британским властям тоже, поскольку других формальных претензий к Ассанжу вроде бы нет. А в Эквадоре подчеркивают, что выдали австралийца правосудию, получив письменные заверения в том, что в США он выслан не будет. Это вполне коррелирует с интересами президента Трампа: предпринять демонстративные шаги для выдачи Ассанжа (все-таки «враг государства»), но самого Ассанжа на руки не получить.

            А если так, уже скоро эквадорский затворник может быть освобожден – и это станет для него шансом возродиться из пепла подобно фениксу.

            Основателю WikiLeaks хочется посочувствовать как человеку. Но если вспомнить, что когда-то он был международным политическим активистом с огромным влиянием, придется признать, что для Ассанжа-активиста все происходящее сейчас – редкая удача.

            Сейчас к его давно позабытой фигуре вновь приковано внимание мира. Ассанжа готовы защищать – и к нему готовы прислушиваться. Вернув себе статус публичной персоны и банальный доступ в интернет, он вновь может стать влиятельной медийной фигурой. Со статусом затворника, проживающего в крохотной комнатке в эквадорском посольстве, это не сочеталось. Со статусом свободного человека или, если не повезет, «узника совести» сочетается в лучшем виде.

            Выводя 47-летнего «старика» из здания посольской миссии, британская полиция возвращала Ассанжа в большую политику. Что, впрочем, не гарантирует того, что Ассанж будет играть в ней ту же роль, что и раньше – прежнего влияния ему все равно не вернуть.

            С того момента, когда он находился на пике славы, многое изменилось. Осознав дыры в своей киберзащите, американцы начали их задраивать с прицелом не столько на WikiLeaks, сколько на Китай и знаменитых «русских хакеров». Работать так, как работалось в лучшие годы, у Ассанжа больше не получится. Его сайт давно не является монополистом в деле публикации утечек такого уровня, но такого уровня утечек теперь просто нет – ни на WikiLeaks, ни у его конкурентов, которых также можно назвать его союзниками.

            Тем не менее, происходящее к лучшему – скорее всего. Если выдача в США все-таки не состоится (для этого, повторимся, нужна критическая масса сторонников такой меры, а их не видно в упор),

            Ассанжу вряд ли грозит сколь-либо серьезное наказание.

            Особенно с учетом того, что его пребывание в посольской каморке в последние годы мало отличалось от тюремного заключения, причем пожизненного.

            Конечно, если бы Ассанж разворошил российские государственные и военные секреты, мы оценивали бы его личность совсем иначе. Но современная международная политика соткана из двойных стандартов – и соткали ее так те самые силы, которые теперь преследуют Ассанжа (или делают вид, что преследуют).

            Потому с российской стороны остается только порадоваться за этого неординарного человека, который получил шанс выйти из небытия и получить настоящую свободу, под которой никак нельзя понимать пространство между стен эквадорского посольства.


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