Арест стал огромной удачей для Ассанжа

Одна из самых ярких политических интриг современности завершается на наших глазах. Джулиан Ассанж, сделавший достоянием гласности грязные секреты Пентагона и Госдепа, арестован британской полицией и силой выведен из посольства Эквадора, где укрывался семь лет. Теперь Ассанжу грозят экстрадиция в США и тюремный срок. Тем не менее за этого человека сегодня можно порадоваться. Почему?

В 2012 году, когда Джулиан Ассанж нашел приют в посольстве Эквадора в Лондоне, он был совсем другим человеком.

Главным редактором WikiLeaks, вытаскивающим скелеты из шкафов мировой элиты. Врагом государства США, дискредитировавшим военные авантюры Пентагона и дипломатию Госдепартамента. Легендой «новых медиа», которому присваивали правозащитные премии в одном ряду с Манделой и Далай-ламой. Человеком года по версии читателей журнала Time, обладавшим несколько «эльфийской внешностью» – самое оно для супергероя XXI века, который несет человечеству свет скрытой истины.

В 2019 году британская полиция вывела из эквадорского посольства неухоженного старика, в котором с большим трудом можно было узнать того самого Ассанжа, некогда выступавшего с пламенной речью с балкона того же здания. Эпоха супергероя прошла, теперь он ничего не может и никому не нужен.

Он больше не нужен Эквадору. Если в 2012 году эту страну возглавлял Рафаэль Корреа – один из генералов «нового социализма» и сподвижник Чавеса в борьбе с американской гегемонией, то теперь Чавес мертв, а у Эквадора совсем другой президент – Ленин (это имя) Морено, который, хотя и принадлежит к той же партии, что и Корреа, выступает за развитие отношений с Западом.

Он больше не нужен проекту WikiLeaks, главным редактором которого в 2018-м стал исландец Кристин Храфнссон. Эквадор последовательно запретил Ассанжу личные встречи, выступления на политические темы, а в конце концов и выход в интернет, сведя на нет всю разведывательную и аналитическую деятельность австралийца.

Он больше не нужен администрации США, возглавляемой Дональдом Трампом. Ассанж сделал для его победы на выборах больше, чем любой другой иностранец, опубликовав переписку госсекретаря Клинтон – ту самую, из-за утечки которой Трамп под аплодисменты обещал посадить «двуличную Хиллари», но потом перепутал. Теперь Ассанж в его глазах – тот мавр, что должен уйти. И потенциально токсичный актив, поскольку демократы обязательно попытаются доказать сговор между «врагом государства» Ассанжем и избирательным штабом Трампа.

При этом демократам Ассанж тоже не нужен, потому что доказать что-либо вряд ли получится. Клинтон больше ни на что не претендует и претендовать не может. Ушел в отставку сенатор-«ястреб» Джо Либерман, лоббировавший специальный закон для ареста Ассанжа. А многие избиратели Демпартии из числа американской интеллигенции (в том числе активно пишущей) относятся к преследованию австралийца неоднозначно, по старой памяти считая его расследователем, копающимся в темных углах мировой политики.

Ассанж не нужен даже Швеции.

Два года назад прокуратура этой страны прекратила расследование по обвинению основателя WikiLeaks в изнасиловании. Именно в Швецию британский суд постановил выслать Ассанжа в 2012-м, и теперь он арестован как бы за то, что не явился в суд по повестке.

В остальном – не факт, что он нужен и британским властям тоже, поскольку других формальных претензий к Ассанжу вроде бы нет. А в Эквадоре подчеркивают, что выдали австралийца правосудию, получив письменные заверения в том, что в США он выслан не будет. Это вполне коррелирует с интересами президента Трампа: предпринять демонстративные шаги для выдачи Ассанжа (все-таки «враг государства»), но самого Ассанжа на руки не получить.

А если так, уже скоро эквадорский затворник может быть освобожден – и это станет для него шансом возродиться из пепла подобно фениксу.

Основателю WikiLeaks хочется посочувствовать как человеку. Но если вспомнить, что когда-то он был международным политическим активистом с огромным влиянием, придется признать, что для Ассанжа-активиста все происходящее сейчас – редкая удача.

Сейчас к его давно позабытой фигуре вновь приковано внимание мира. Ассанжа готовы защищать – и к нему готовы прислушиваться. Вернув себе статус публичной персоны и банальный доступ в интернет, он вновь может стать влиятельной медийной фигурой. Со статусом затворника, проживающего в крохотной комнатке в эквадорском посольстве, это не сочеталось. Со статусом свободного человека или, если не повезет, «узника совести» сочетается в лучшем виде.

Выводя 47-летнего «старика» из здания посольской миссии, британская полиция возвращала Ассанжа в большую политику. Что, впрочем, не гарантирует того, что Ассанж будет играть в ней ту же роль, что и раньше – прежнего влияния ему все равно не вернуть.

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С того момента, когда он находился на пике славы, многое изменилось. Осознав дыры в своей киберзащите, американцы начали их задраивать с прицелом не столько на WikiLeaks, сколько на Китай и знаменитых «русских хакеров». Работать так, как работалось в лучшие годы, у Ассанжа больше не получится. Его сайт давно не является монополистом в деле публикации утечек такого уровня, но такого уровня утечек теперь просто нет – ни на WikiLeaks, ни у его конкурентов, которых также можно назвать его союзниками.

Тем не менее, происходящее к лучшему – скорее всего. Если выдача в США все-таки не состоится (для этого, повторимся, нужна критическая масса сторонников такой меры, а их не видно в упор),

Ассанжу вряд ли грозит сколь-либо серьезное наказание.

Особенно с учетом того, что его пребывание в посольской каморке в последние годы мало отличалось от тюремного заключения, причем пожизненного.

Конечно, если бы Ассанж разворошил российские государственные и военные секреты, мы оценивали бы его личность совсем иначе. Но современная международная политика соткана из двойных стандартов – и соткали ее так те самые силы, которые теперь преследуют Ассанжа (или делают вид, что преследуют).

Потому с российской стороны остается только порадоваться за этого неординарного человека, который получил шанс выйти из небытия и получить настоящую свободу, под которой никак нельзя понимать пространство между стен эквадорского посольства.