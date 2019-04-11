Британия поблагодарила Эквадор за отказ Ассанжу в убежище

Глава британского МИД Джереми Хант выразил благодарность президенту Эквадора Ленину Морено за сотрудничество в деле основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, который ранее был арестован.

«Джулиан Ассанж – не герой, никто не выше закона. Он прятался от правды много лет. Спасибо Эквадору и президенту Ленину Морено за ваше сотрудничество с Форин-офисом для того, чтобы Ассанж ответил перед законом», – написал британский министр в Twitter.

По словам министра по делам Европы и Америки сэра Алана Данкана, Ассандж по справедливости ответит перед судом. Ситуация с основателем Wikileaks является результатом взаимодействия двух стран, передает РИА Новости.

При этом президент Эквадора потребовал от Британии предоставить гарантии, что Ассанджу не будет грозить пытки или смертная казнь. Соединенное Королевство подтвердило все в письменном виде.

Ранее Эквадор принял решение отказать в убежище основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу, он арестован британской полицией.

Основатель WikiLeaks находился на территории посольства Эквадора в Лондоне с 2012 года. Он укрылся там из-за опасений депортации в США, где австралийцу грозит до 35 лет тюремного заключения или смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента США.