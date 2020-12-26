Брекзит дает Испании шанс оторвать кусок британских владений

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26 декабря, суббота  |  Последнее обновление — 14:51  |  vz.ru
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Европа в мороз оставила Украину без «реверсного» газа

Европейский рынок оценил стабильность поставок российского газа Алексей Филиппов/РИА Новости
Обвалившиеся в этом году до исторического минимума цены на газ, теперь ставят иные рекорды. Природный газ резко подорожал по всему миру. В Азии СПГ подскочил в цене почти в шесть раз, в Европе топливо штурмует рекордный с февраля 2019 года уровень. Но если для России – это благо, то для Украины появились плохие новости: Киеву придется где-то искать внезапно ставший дефицитом газ. Подробности...
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Пашинян удержал власть вопреки всему

Против Пашиняна теперь даже церковь, и священники обещают ему божий суд Владимир Смирнов/ТАСС
Свержение правительства Никола Пашиняна, запланированное оппозицией на эту неделю, похоже, не состоится. Армяне громогласно объявляют своего премьера предателем, однако отказываются принимать деятельное участие в его отстранении от власти. В чем причина того, что Пашинян удержался на своем посту вопреки большинству прогнозов? И каков в этом российский интерес?  Подробности...
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Десять главных технологических достижений России в 2020 году

Супертанкер «Владимир Мономах» – один из образцов российских технологических достижений 2020 года Пресс-служба ССК "Звезда"/ТАСС
Владимир Путин предложил объявить 2021-й Годом науки и технологий. Эта инициатива не случайна – несмотря на санкции Запада и пандемию, в России на первые роли все больше выходит инновационная экономика. Какие главные научно-технологические успехи достигнуты отечественными учеными и промышленностью в уходящем году? Подробности...
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Станет ли Зеленский последним президентом Украины

Комик Зеленский полностью дискредитировал институт президентства на Украине, считает оппозиция «Ржевский против Наполеона», «Централ Партнершип»
Зеленский позорит и разрушает институт президентства, считает украинская оппозиция. По ее мнению, народ может разочароваться в этой форме правления и Украина станет парламентской республикой. Удивительно, но подобную трансформацию власти поддерживают многие политические силы страны. Однако у президентской формы правления есть очень сильный защитник. Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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Между Россией, Белоруссией и Украиной нет границ

Алексей Токарев
Алексей Токарев, к.п.н., старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России
Интернет знает про нас намного больше, чем друзья, психологи и священник на исповеди. Пожалуй, поисковая строка – единственное пространство в мире, где мы не врём сами себе. Подробности...

ЕС указал Украине на ее место между Афганистаном и Монголией

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Профилактика коронавируса для украинских властей намного страшней самого вируса. Разваленное здравоохранение украинцы воспринимают как данность, а вот почему их власти не хотят покупать вакцину в России – не понимают. Подробности...
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Что на самом деле запретила Госдума «запретительными законами»

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Депутаты Госдумы решили навести порядок на митингах и в интернете. В наступающем 2021 году порядок стране очень понадобится. Нас ждут выборы в Госдуму и начало работы администрации Байдена. Подробности...
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Коронавирус-мутант из Британии

Зеленский как последний президент Украины

Додон решил забрать власть в Молдавии

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ВКС России получили на вооружение первый Су-57

Воздушно-космические силы России получили на вооружение первый серийный истребитель пятого поколения Су-57. Перед поступлением в строевую часть машина пройдет испытания в Государственном летно-испытательном центре в Ахтубинске
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В Кремле украсили главную новогоднюю елку страны

В Москве украсили главную новогоднюю ель страны, установленную на Соборной площади Кремля. 96-летняя ель из-под Наро-Фоминска была выбрана из 50 претенденток по 19 подмосковным лесничествам. Главным мотивом декора стала сказка «Морозко»
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Новый российский пассажирский самолет впервые поднялся в воздух

В России возрожден советский еще проект регионального самолета Ил-114 – его новая модификация совершила свой первый полет. Планируется, что сертификацию самолет пройдет в 2022 году, а его производство составит до 12 единиц ежегодно
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
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Театр кукол отремонтировали в Оренбурге по нацпроекту

Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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    Брекзит дает Испании шанс оторвать кусок британских владений

    Все опросы показывают, что жители Гибралтара хотят остаться в ЕС    26 декабря 2020, 14:30
    Фото: Kirsty Wigglesworth/AP/ТАСС
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Казалось бы, Великобритания и Евросоюз наконец-то решили принципиальный спор по поводу условий выхода Лондона из ЕС. Брекзит фактически состоялся, стороны договорились. Однако за рамками достигнутого соглашения остался еще один, крайне болезненный и принципиальный вопрос - статус Гибралтара. Почему эта территория настолько важна и сможет ли Испания отобрать ее у британцев?

    Когда жители Соединенного Королевства в 2016 году голосовали за Брекзит, мало кто думал, что все так обернется. Что процедура выхода из Европейского Союза окажется для них настолько болезненной в экономическом плане и настолько опасной в территориальном.

    Не исключено, что через считанные годы после обретения независимости от Объединенной Европы от Великобритании останется в основном лишь маленькая Англия. Ведь если вспомнить структуру голосования, то можно увидеть, что за Брекзит выступала, в основном, английская глубинка и с небольшим преимуществом Уэльс. Против выступило большинство жителей Северной Ирландии, Шотландии, а также подавляющая (96%) число жителей Гибралтара.

    Сыпятся

    Поэтому неудивительно, что состоявшийся все-таки Брекзит вызвал центробежные силы на британской периферии. Шотландцы хотят совершить новый подход к снаряду и провести референдум по выходу из Соединенного Королевства (в чем им пока отказывает официальный Лондон).

    Английский суверенитет над Северной Ирландией также может пасть жертвой соглашения о границе. Дело в том, что свободное пересечение людей и товаров между независимой и британской частью острова было важным элементом соглашения о прекращении огня, заключенного между Лондоном и ирландскими сепаратистами. Опасаясь роста протестных настроений среди ирландцев в случае создания границы между обеими частями острова, власти вынуждены были отказаться от этой идеи и, условно говоря, провести таможенную границу с ЕС (частью которого является Республика Ирландия) по Ирландскому морю. В результате Северная Ирландия территориально осталась в Соединенном Королевстве, но с экономической точки зрения - частью Евросоюза, и будет жить по его нормам. Понятно, что такой расклад не способствует укреплению связей между Белфастом и Лондоном.

    Шотландскую и ирландскую проблему британской государственности постоянно обсуждают многочисленные эксперты – и при этом забывают о еще одной, Гибралтарской проблеме. Казалось бы, а что о ней вспоминать? Гибралтар – небольшой прыщик на юге Иберийского полуострова. 7 квадратных километров скалы (поэтому он в просторечье так и называется - Скала), где живет около 30 тысяч человек.

    Однако владелец этого прыщика контролирует вход в Средиземное море, и вдоль Гибралтара проходит до половины всего мирового морского торгового сообщения. Неудивительно, что Великобритания захватила Гибралтар во время войны за испанское наследство еще в начале далекого XVIII века и вот уже 300 лет удерживает эту территорию, отказываясь возвращать ее Испании.

    Экономика – их все

    Проблема Лондона в том, что после Брекзита удерживать Гибралтар будет непросто. Не потому, что испанцы силой отнимут далекие земли у подряхлевшего льва – их аргентинские собратья уже пытались отжать спорные британские острова, и закончилось это для Буэнос-Айреса печально. Дело в том, что Гибралтар стал слишком тесно связан с экономикой Испании и всего Евросоюза. Куда теснее, чем та же Северная Ирландия с Южной.

    Гибралтарцы действительно смогли развернуться на своей скале. Территория зарабатывает на онлайн-играх, страховой индустрии, портовой инфраструктуре, финансовом секторе. Однако своих рабочих рук на все не хватает, поэтому ежедневно границу Гибралтара пересекают 15 тысяч испанских гастарбайтеров. Почти 20% ВВП Кампо дель Гибралтар (группа муниципалитетов испанской провинции Кадис, примыкающая к британской территории – прим. ВЗГЛЯД) зависит от связей со Скалой.

    Брекзит означал бы установление на границе жесткого контроля и де-факто ее закрытие на какое-то время (хотя бы потому, что испанцы, никогда не страдающие пунктуальностью, намеревались закончить оборудование полноценных пограничных систем контроля лишь к середине 2021 года). Это закрытие границы лишит испанских граждан (живущих в регионах с безработицей за 30%) заработка и значительной части экономики, а Гибралтар – рабочих рук и большей части экономики.

    Именно поэтому во время референдума по Брекзиту 96% жителей Гибралтара проголосовали за то, чтобы остаться в составе ЕС. И именно поэтому они сейчас активно следили за тем, как проходят переговоры между Лондоном и Мадридом вокруг статуса Гибралтара (для удобства они были выведены из англо-ЕСовских переговоров по Брекзиту).

    Да, формально переговоры по статусу Скалы еще не завершены. Так, министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес заявила, что, несмотря на подписание общей сделки по Брекзиту, гибралтарский вопрос до конца не урегулирован, и переговоры между Мадридом и Лондоном продолжаются. «Часы тикают – и для нас, и для жителей Кампо дель Гибралтар», - отметил главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо.

    Однако общие контуры сделки уже понятны. Так, Гибралтар просто входит в Шенгенскую зону и сохраняет открытую границу с Испанией.

    Британским же гражданам по прилету придется проходить паспортный контроль. В аэропортах появится и другое новшество. Если раньше в Гибралтар из стран ЕС можно было прилететь только из Великобритании (бюрократические препоны чинила Испания), то теперь на эту территорию могут прилетать самолеты из других аэропортов Евросоюза.

    Главным спорным вопросом на пути достижения этого соглашения является вопрос о пограничном контроле и таможне. В Мадриде хотели, чтобы отслеживанием и оформлением в Гибралтарском порту и в воздушной гавани (которые теперь является точкой входа и ввоза в Шенгенскую зону) занимались испанские сотрудники, а власти Гибралтара заявляли, что им этого счастья не надо, что у них есть свои люди.

    Было бы странным, если бы точки входа в единое пространство ЕС контролировались бы сотрудниками с чуждым Брюсселю британским гражданством. Поэтому, скорее всего, стороны договорятся передать эту функцию специальной пограничной миссии Евросоюза. Соглашение об этом будет, вероятно, достигнуто и подписано в ближайшие дни.

    Не тронь – проблем не будет

    И вот теперь вопрос – как особые условия для Гибралтара повлияют на сохранение английского суверенитета над этой территорией? Да, конечно, в Лондоне и Мадриде уверяют, что друг друга очень любят и подножки ставить не собираются. «В моей стране проживает около 250 000 испанцев, и более 360 000 соотечественников сделали Испанию своим домом. Начинается новый этап в наших отношениях, и я уверен, что связи будут и дальше укрепляться», - заявил посол Соединенного Королевства в Испании Хью Эллиот. Однако испанские власти, которые намерены продолжать бороться за «возвращение Гибралтара в родную гавань», вряд ли упустят возможности для усиления своего контроля над Скалой.

    К сожалению для них, между контролем и аннексией огромная пропасть.

    Во-первых, потому, что на пути интеграции Гибралтара и Испании лежит история, а также сопряженные с ней эмоции. Гибралтарцы помнят, как Испания закрывала границы их территории, устраивала блокады, мешала интеграции Гибралтара в международные институты. Одна из последних таких блокад была в 2013 году, когда из-за конфликта вокруг установки гибралтарскими властями искусственного рифа Мадрид резко ужесточил контроль на границе с британской территорией – якобы для пресечения контрабанды сигарет. Поэтому все опросы показывают, что жители Гибралтара хотят остаться в ЕС – но они категорически против вхождения в состав Испании. В 2002 году почти 99% жителей Скалы выступили против совместного англо-испанского управления их территорией.

    Испания, конечно, может продолжать попытки аннексировать территорию в надежде на какой-то авось. Однако – и это во-вторых – сами эти попытки подрывают международные позиции страны. Аргументы Испании по вопросу возвращения ей Гибралтара (чисто испанская земля, находящаяся на испанской территории и оккупированная иностранной державой сотни лет назад) зеркально напоминают аргументы Морокко относительно Сеуты и Мелильи – двух подконтрольных Мадриду территорий на марокканской земле. И тамошние журналисты уже пишут о том, что эти земли пора вернуть в родную гавань.

    Стоит ли Мадриду в этой ситуации выпускать территориальных джиннов из бутылки?


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