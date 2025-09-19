При ударе БПЛА повстанцев по мечети на западе Судана погибли более 40 человек

Tекст: Дмитрий Зубарев

По меньшей мере 43 человека погибли в результате удара беспилотника по мечети в городе Эль-Фашер на западе Судана, передает РИА «Новости» со ссылкой на местную неправительственную организацию «Сеть врачей Судана».

Инцидент произошел в пятницу на рассвете, когда в мечети проходила молитва фаджр. Организация заявила: «Сегодня (в пятницу ) на рассвете СБР совершили ужасное преступление в городе Эль-Фашер в Северном Дарфуре, нанеся удар беспилотником по мечети во время молитвы фаджр, в результате погибли 43 молящихся».

По данным «Сети врачей Судана», ответственность за атаку несут бойцы повстанческих Сил быстрого реагирования (СБР). Эль-Фашер уже более года находится в блокаде, которую поддерживают формирования СБР, и на окраинах города регулярно происходят столкновения между правительственными войсками и повстанцами.

Как отмечает издание The New York Times, со ссылкой на одного из местных врачей, жители Эль-Фашера испытывают острый дефицит продовольствия на фоне продолжающегося военного противостояния. По его словам, горожане вынуждены питаться кормом для ослов и верблюдов из-за массового голода.

