Мы смотрим на мир не своими глазами. Воспринимаем реальность, осмысляем ее и формируем «собственное» мировоззрение, используя чужие образы. Современная эстетика – пространство актуальной культуры – отчуждает нас от самих себя. Как сбросить узы эстетической оккупации и снова стать свободными, стать самим собой?5 комментариев
При ударе БПЛА повстанцев по мечети на западе Судана погибли более 40 человек
По меньшей мере 43 человека стали жертвами удара беспилотника по мечети во время предрассветной молитвы в городе Эль-Фашер на западе Судана.
По меньшей мере 43 человека погибли в результате удара беспилотника по мечети в городе Эль-Фашер на западе Судана, передает РИА «Новости» со ссылкой на местную неправительственную организацию «Сеть врачей Судана».
Инцидент произошел в пятницу на рассвете, когда в мечети проходила молитва фаджр. Организация заявила: «Сегодня (в пятницу ) на рассвете СБР совершили ужасное преступление в городе Эль-Фашер в Северном Дарфуре, нанеся удар беспилотником по мечети во время молитвы фаджр, в результате погибли 43 молящихся».
По данным «Сети врачей Судана», ответственность за атаку несут бойцы повстанческих Сил быстрого реагирования (СБР). Эль-Фашер уже более года находится в блокаде, которую поддерживают формирования СБР, и на окраинах города регулярно происходят столкновения между правительственными войсками и повстанцами.
Как отмечает издание The New York Times, со ссылкой на одного из местных врачей, жители Эль-Фашера испытывают острый дефицит продовольствия на фоне продолжающегося военного противостояния. По его словам, горожане вынуждены питаться кормом для ослов и верблюдов из-за массового голода.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в аэропорту Порт-Судана произошел крупный пожар после атаки дронов. В Судане был сбит грузовой самолет, на борту которого могли находиться россияне. Армия Судана заявила о взятии под контроль ключевой военной базы в Хартуме.