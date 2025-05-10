Как получаются одновременно две реальности? Наша, благополучная, и та? Как так может быть, что кто-то постоянно помогает, а у других нет войны. Одни живут под прицелом дронов, а другие ездят на отдых за границу. И это все в один момент в одной стране.2 комментария
Самый молодой гроссмейстер России Землянский стал победителем чемпионата Азии по блицу
Четырнадцатилетний гроссмейстер Иван Землянский одержал победу на чемпионате Азии по блицу, набрав восемь очков из девяти возможных.
Чемпионат Азии по блицу среди шахматистов завершился победой самого молодого российского гроссмейстера Ивана Землянского, сообщает ТАСС.
Турнир проходил в Эль-Айне (ОАЭ), где 14-летний Землянский набрал восемь очков из девяти возможных. Свой титул гроссмейстера он получил в возрасте 13 лет восемь месяцев 20 дней.
На втором месте оказался представитель Ирана Мовахед Сина, а бронзу завоевал россиянин Рудик Макарян.
В женском турнире серебряная медаль досталась россиянке Валентине Гуниной, а победу одержала шахматистка из Казахстана Алия Нурман. Бронзовую награду выиграла китаянка Сун Юйсинь.
Федерация шахмат России была официально принята в состав Азиатской шахматной федерации 1 мая 2023 года. Это первое национальное спортивное объединение, перешедшее в азиатскую организацию. Решение о включении было принято на ассамблее федерации еще 8 февраля прошлого года.
Напомним, в марте российский шахматист Даниил Дубов одержал победу над американцем Хансом Ниманном в блиц-матче со счетом 9,5:8,5 и получил право задать сопернику вопрос на детекторе лжи.
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