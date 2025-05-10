Самый молодой гроссмейстер России Землянский стал победителем чемпионата Азии по блицу

Tекст: Мария Иванова

Чемпионат Азии по блицу среди шахматистов завершился победой самого молодого российского гроссмейстера Ивана Землянского, сообщает ТАСС.

Турнир проходил в Эль-Айне (ОАЭ), где 14-летний Землянский набрал восемь очков из девяти возможных. Свой титул гроссмейстера он получил в возрасте 13 лет восемь месяцев 20 дней.

На втором месте оказался представитель Ирана Мовахед Сина, а бронзу завоевал россиянин Рудик Макарян.

В женском турнире серебряная медаль досталась россиянке Валентине Гуниной, а победу одержала шахматистка из Казахстана Алия Нурман. Бронзовую награду выиграла китаянка Сун Юйсинь.

Федерация шахмат России была официально принята в состав Азиатской шахматной федерации 1 мая 2023 года. Это первое национальное спортивное объединение, перешедшее в азиатскую организацию. Решение о включении было принято на ассамблее федерации еще 8 февраля прошлого года.

Напомним, в марте российский шахматист Даниил Дубов одержал победу над американцем Хансом Ниманном в блиц-матче со счетом 9,5:8,5 и получил право задать сопернику вопрос на детекторе лжи.

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