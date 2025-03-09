В Госдуме заявили о надежной защите Крымского моста

Депутат Госдумы Ивлев заявил о надежной защите Крымского моста на земле, в воздухе и на воде

Tекст: Дарья Григоренко

Он отметил, что мост, как и весь Крым, надежно защищены на всех уровнях: на земле, в воздухе, на воде и под водой, передает РИА «Новости».

Ивлев подчеркнул важность этих мер в условиях продолжающихся угроз со стороны киевского режима. В контексте последних событий, он назвал этот режим террористическим, отметив, что подобные угрозы требуют серьезной реакции и подготовки.

Ранее Ивлев ответил на угрозы главкома ВМС Украины о возможной атаке на Крымский мост, сравнив их с русской поговоркой о курице на гнезде.



До этого официальный представитель российского МИД Мария Захарова также ответила главе ВМС Украины на слова о троице и Керченском мосте.