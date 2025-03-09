Мы давно наблюдаем мутацию сферы сексуального. Наука утверждает: с каждым поколением люди физиологически взрослеют все раньше. А социальные установки сдвигают возраст супружества и полноценной сексуальной жизни все дальше. И не только в смысле возраста. Дальше от человека в целом. И такая социальная патология – один из инструментов мутации сферы сексуального.0 комментариев
В Госдуме заявили о надежной защите Крымского моста
Депутат Госдумы Ивлев заявил о надежной защите Крымского моста на земле, в воздухе и на воде
Депутат Госдумы от Крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев подчеркнул, что Крым и Крымский мост надежно защищены, включая воздушное и подводное пространства, и назвал киевский режим террористическим.
Он отметил, что мост, как и весь Крым, надежно защищены на всех уровнях: на земле, в воздухе, на воде и под водой, передает РИА «Новости».
Ивлев подчеркнул важность этих мер в условиях продолжающихся угроз со стороны киевского режима. В контексте последних событий, он назвал этот режим террористическим, отметив, что подобные угрозы требуют серьезной реакции и подготовки.
Ранее Ивлев ответил на угрозы главкома ВМС Украины о возможной атаке на Крымский мост, сравнив их с русской поговоркой о курице на гнезде.
До этого официальный представитель российского МИД Мария Захарова также ответила главе ВМС Украины на слова о троице и Керченском мосте.