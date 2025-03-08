Если у нас больше не будет совершенно диких по своей папуасскости словесных конструкций вроде «Урюпинск-сити» или «Землегорск-вэлли», не проиграет ни один человек. Даже те, кто это придумывает. Ну, или генерит.18 комментариев
В Госдуме ответил на угрозы Киева атаковать Крымский мост поговоркой
Депутат Ивлев охарактеризовал угрозы главкома ВМС Украины атаковать Крымский мост русской поговоркой
Депутат Госдумы Леонид Ивлев ответил на угрозы главкома ВМС Украины о возможной атаке на Крымский мост, сравнив их с русской поговоркой о курице на гнезде.
Как сообщает РИА «Новости», депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев прокомментировал угрозы командующего военно-морскими силами Украины Алексея Неижпапы. Неижпапа, включенный в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, ранее заявил в интервью газете Guardian о возможной третьей атаке на Крымский мост, отметив, что «Бог любит троицу».
«Отвечу тоже русской поговоркой: 'Курица на гнезде, еще не снеслась, а уже кудахчет'. Не советую агрессивной цыпе с берегов Днепра пытаться делить шкуру неубитого медведя. Как бы не хотела киевская террористическая теляти волка поймать, да бог рога не дал. И не даст», – ответил Ивлев.
До этого официальный представитель российского МИД Мария Захарова также ответила главе ВМС Украины на слова о троице и Керченском мосте.