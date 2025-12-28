Полностью искоренить коррупцию невозможно. Наилучшим решением является не кристально честный человек на должности, а такая управленческая система, в которую борьба с коррупцией заложена по умолчанию и не зависит от руководящих указаний.6 комментариев
Гросси сообщил о временном прекращении огня у Запорожской АЭС
В районе Запорожской атомной электростанции объявлено временное прекращение огня, сообщил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.
Гросси отметил: «Важные работы по ремонту линий электропередач у ЗАЭС начались после очередного локального прекращения огня, достигнутого при посредничестве МАГАТЭ», передает РИА «Новости».
Он уточнил, что благодаря «периоду молчания» стало возможным восстановление передачи энергии между распределительными устройствами Запорожской АЭС и Запорожской ТЭС, что, по заявлению МАГАТЭ, повысит уровень ядерной безопасности в регионе. Гросси выразил признательность обеим сторонам за согласие на установление данной паузы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, МАГАТЭ подтвердило отключение питающей линии электропередачи Запорожской АЭС. Директор ЗАЭС Юрий Черничук сообщил, что сотрудники Запорожской АЭС регулярно сталкиваются с угрозами расправой с украинской стороны.