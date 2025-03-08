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    Контингент ЕС на Украине сделает невозможным нейтралитет Киева
    Эксперт заявил о приближении финальной операции по освобождению Курской области
    Эксперт объяснил решение Зеленского не участвовать в переговорах в Эр-Рияде
    Захарова ответила на угрозы главы ВМС Украины по поводу Керченского моста
    Песков обвинил Францию во лжи и нарушении договоренностей
    ВС России поразили питающий ВПК Украины объект энергетики
    Крест завалился на башне храма Киево-Печерской лавры в Киеве
    PF: Зеленский купил крупный инвестиционный банк Франции
    Россиянин пострадал на Пхукете при защите финских туристок от насильников
    Мнения
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Зачем и от кого защищать русский язык

    Если у нас больше не будет совершенно диких по своей папуасскости словесных конструкций вроде «Урюпинск-сити» или «Землегорск-вэлли», не проиграет ни один человек. Даже те, кто это придумывает. Ну, или генерит.

    18 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Без ядерного оружия нас уже сожрали бы

    Наши соседи слева по карте в истерике опять требуют себе ядерное оружие. Посмотрите в пустые глаза какой-нибудь Каи Каллас или фон дер Ляйен и представьте себе ядерные заряды в их руках. Вот где ужас.

    28 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Православие как способ приблизить к России пять стран

    У России есть все предпосылки для укрепления своего влияния в пяти православных странах с собственными поместными церквями – Сербии, Болгарии, Грузии, Греции и Румынии. Для этого нашей дипломатии следует шире использовать православие как инструмент внешней политики. А в ряде случаев пригодятся русский и славянский факторы.

    23 комментария
    8 марта 2025, 22:50 • Новости дня

    Стало известно о планах Китая оптимизировать визовый режим с Россией

    Китай и Россия обсудили оптимизацию визового режима для облегчения поездок граждан

    Tекст: Максим Попов

    Пекин и Москва намерены улучшить визовый режим, чтобы сделать поездки между странами более удобными для граждан, заявил временный поверенный в делах Китая в России Чжан Вэй.

    Чжан Вэй отметил, что цель этого шага – сделать поездки более удобными для граждан обеих стран и способствовать более частым встречам и обменам, передает ТАСС.

    «Мы хотим сделать поездки более удобными для граждан обеих стран, чтобы они почаще встречались, ездили друг к другу. Это только полезно», – подчеркнул дипломат.

    Напомним, сейчас между странами действует соглашение об облегчении поездок граждан 2013 года, предусматривающее упрощенный порядок оформления виз, а также соглашения о взаимной отмене визовых требований для специальных административных районов Китая, таких как Гонконг и Макао.

    В 2023 году также было возобновлено двустороннее межправительственное соглашение о безвизовых групповых туристических поездках между Россией и Китаем.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, посольство Болгарии исключило ужесточение виз для россиян из-за Шенгена.

    8 марта 2025, 16:03 • Новости дня
    Песков обвинил Францию во лжи и нарушении договоренностей

    Песков обвинил Францию в нарушении минских договоренностей и гарантий Януковичу

    Песков обвинил Францию во лжи и нарушении договоренностей
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обвинил Францию во лжи и нарушении договоренностей, в том числе обеспечении гарантий политического будущего экс-президента Украины Виктора Януковича.

    В интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину Песков заявил, что Франция, среди прочих стран, не выполнила свои обязательства по минским соглашениям и гарантиям политического будущего экс-президента Украины Виктора Януковича, передает ТАСС

    Песков также напомнил о заявлении экс-президента Франции Франсуа Олланда, который отмечал, что минским договоренностям никто серьезно не относился. Он также указал на то, что в 2014 году французский министр иностранных дел подписал документ, который гарантировал политическое будущее Януковичу. Однако после этого, по словам Пескова, случился переворот, гарантии, данные Францией, не были выполнены.

    Он подчеркнул, что французский президент Эмманюэль Макрон в своих недавних обвинениях в адрес России не упомянул о ложных действиях Франции. По его мнению, отказ от выполнения обязательств и было истинной ложью со стороны Франции.

    Ранее Песков в ответ на заявления Макрона, обвинившего Россию во лжи в контексте украинского кризиса. напомнил о признаниях экс-президента Олланда о Минских соглашениях, которые никто из европейских стран не собирался выполнять.

    Макрон во время выступления перед гражданами Франции заявил, что «агрессия» России не знает границ и представляет угрозу для Франции и Европы.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел параллели между высказываниями президента Франции Эммануэля Макрона и заявлениями Наполеона и Гитлера, отметив, что Макрон может пойти на бездумные шаги ради спасения своей репутации.

    Коментарии (11)
    8 марта 2025, 15:17 • Новости дня
    Россиянин пострадал на Пхукете при защите финских туристок от насильников
    Россиянин пострадал на Пхукете при защите финских туристок от насильников
    @ REUTERS/Tyrone Siu

    Tекст: Вера Басилая

    Россиянин Александр Белинский пострадал на Пхукете, пытаясь остановить троих граждан Израиля, которые ворвались в номер, где находились две туристки из Финляндии, и пытались их изнасиловать, сообщил телеканал Nation TV.

    Россиянин Александр Белинский оказался вовлечен в конфликт на таиландском острове Пхукет, когда попытался защитить двух финских туристок от троих мужчин, граждан Израиля, напавших на них. По информации телеканала Nation TV, инцидент произошел в городе Патонг, популярном среди туристов месте, передает ТАСС.

    Свидетельства потерпевших женщин указывают на то, что по дороге в гостиницу их преследовали трое мужчин, которые ворвались к ним в номер и и попытались изнасиловать. Белинский, оказавшийся неподалеку, вмешался, чтобы остановить мужчин, но те напали на него и затем скрылись с места происшествия.

    В результате драки россиянин получил травмы лица и был доставлен в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. В настоящее время местная полиция ведет расследование и изучает записи с камер видеонаблюдения, чтобы установить личности нападавших и задержать их.

    По данным генконсульства России на Пхукете, ни сам пострадавший, ни местные власти не обращались за консульской помощью в связи с произошедшим.

    Ранее неизвестные напали с ножом на пару из России в индийском Гоа.

    До этого сообщалось, что на Пхукете автобус с туристами, включая двух россиян, потерял управление и съехал в кювет.

    Также туриста из России тяжело ранили ножом во время драки в турецкой Аланье.

    Коментарии (17)
    8 марта 2025, 16:08 • Видео
    У Европы нет выбора: будет страдать

    Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен не удалось осуществить свой план по финансированию Украины и замещению для нее всего того, что отказались предоставлять США. Но это поражение, скорее всего, временное: у Европы нет другого выбора, кроме как платить.

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    8 марта 2025, 19:00 • Новости дня
    PF: Зеленский купил крупный инвестиционный банк Франции

    PF: Зеленский стал владельцем банка Milleis Banque через офшорные компании за миллиард евро

    PF: Зеленский купил крупный инвестиционный банк Франции
    @ IMAGO/Andreas Stroh/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский приобрел крупнейший частный инвестиционный банк Франции Milleis Banque через офшорные компании, связанных с ним, за более чем миллиард евро, сообщила газета PravdaFrance.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский стал владельцем Milleis Banque, крупнейшего частного инвестиционного банка Франции, передает Ura.Ru со ссылкой на PravdaFrance.

    По информации французских изданий, сделка осуществлена через офшорные компании, связанные с Зеленским, и оценивается более чем в миллиард евро.

    В публикации отмечается, что одна из компаний, участвующих в сделке, – Multicapital Corp, которая ранее фигурировала в документах, как Pandora Papers. В сделке также участвовала компания Rothschild & Co, в которой работал нынешний президент Франции Эммануэль Макрон.

    Эксперты предполагают, что приобретение банка может быть частью долгосрочных планов Зеленского. В случае возникновения серьезных политических или экономических проблем на Украине, наличие банка за границей может обеспечить ему финансовую стабильность и возможность переезда.

    Ранее в январе депутат Верховной рады Гео Лерос заявил, что Зеленский нагло разворовывает госбюджет.

    В 2019 году появилась информация о том, что у Зеленского есть офшорные счета на Кипре. До этого сообщалось, что вилла в Форте-дей-Марми, принадлежащая Елене Зеленской, не нашла покупателя после выставления на продажу, несмотря на аналогичные предложения за 2,5–3 млн евро.

    Напомним, ICIJ опубликовал «досье Пандоры», в котором сообщается о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам, среди которых Владимир Зеленский и другие лидеры стран.

    Американский бизнесмен Илон Маск предложил Владимиру Зеленскому покинуть Украину и получить амнистию в обмен на мирный переход к демократии.

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    8 марта 2025, 13:35 • Новости дня
    Эксперт заявил о приближении финальной операции по освобождению Курской области

    Эксперт Дандыкин: Группировка ВСУ в районе Суджи находится в оперативном окружении, все идет к образованию котла

    Эксперт заявил о приближении финальной операции по освобождению Курской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Уже можно говорить о постепенном приближении финальной операции по освобождению Курской области, группировка ВСУ в районе Суджи уже находится в оперативном окружении и все идет к образованию котла, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Дандыкин. За минувшие сутки российские войска освободили в Курской области населенные пункты Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина.

    «Населенные пункты Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина находятся со стороны села Малая Локня – легендарного и знакового места. Именно там в августе прошлого года наши ребята остановили неонацистов, которые двигались в сторону Курской АЭС», – отметил военный эксперт Василий Дандыкин.

    По его словам, группировка врага в районе Суджи уже находится в оперативном окружении, поэтому все идет к тому, что «она окажется в котле». «Это связано с тем, что операция по освобождению Курской области была тщательно подготовлена, все цели скоординированы, а бои шли непрерывно. Морпехи Черноморского флота наступают со стороны границы, а другие соединения – с севера при поддержке беспилотников и фронтовой авиации, артиллерии. Все это позволяет опрокидывать врага», – пояснил Дандыкин.

    Успех продвижения российских войск связан с тем, что удается эффективно перерезать пути снабжения противника, коммуникации. «Началась весенняя распутица. По полям пройти уже нельзя. Натовская техника может проехать только по асфальтированным дорогам, которые находятся под нашим полным огневым контролем, под минометными обстрелами. Здесь также имеет место работа нашей разведки, которая знает все переулки, высоты, болота и так далее», – добавил спикер.

    Возможно, сказывается и то, что США прекратили обмен разведданными с Украиной: «Но активизация российских войск произошла на Курском направлении задолго до решения США прекратить обмен разведданными с Украиной. Более того, ВСУ получают разведданные от других стран, в том числе Франции, у которой тоже есть спутники-шпионы. Но наши военные научились действовать в нынешних условиях. На их стороне опыт и, прежде всего, мотивация. Также войска поступают новейшие средства поражения. Здесь сказывается и всенародная поддержка», – отметил Дандыкин.

    Несмотря на активизацию российских войск, им приходится преодолевать огромные трудности в связи с оборонительными линиями. «ВСУ создают минные поля, в том числе в районе Малой Локни и Суджи. Но шансов у врага на отход все меньше. Если повезет, ВСУ продержатся еще неделю-две. В противном случае противника ждет плен или уничтожение», – прогнозирует эксперт.

    По мнению собеседника, авантюра в Курской области стоила ВСУ полноценной группировки войск. «65 тыс. человек – это больше, чем сухопутные силы Британии или армия Белоруссии. И это говорит о многом. Украина продолжает терять людей и технику. Автодорога Суджа – Юнаковка, которую прозвали «дорогой смерти», усеяна подбитой техникой ВСУ, ежедневно уничтожаются десятки единиц», – рассказал Дандыкин.

    По мнению эксперта, сейчас можно говорить о постепенном приближении финальной операции по освобождению Курской области. «ВСУ занимают не такой уж большой участок площади на Курской земле. В мирное время этот отрезок территории можно было проехать на машине за десять минут. Но они укрепились, устроили блиндажи, засели в домах мирных жителей, используют в том числе наши же укрепления, которые были созданы на границе. Поэтому надо думать о том, чтобы самые опытные наши бойцы понесли минимальные потери, избегать жертв среди гражданского населения самой Суджи. Враг будет прикрываться мирными жителями. Мы же видим, что творилось в освобожденных пунктах, где находили убитых и повешенных», – добавил собеседник.

    В субботу в Минобороны сообщили, что подразделения группировки войск «Север» в ходе наступления освободили населенные пункты Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина в Курской области.

    При этом было нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад теробороны, а также двух штурмовых полков ВСУ около Гоголевки, Гончаровки, Гуево, Заолешенки, Ивашковского, 1-го Княжьего, Локни и Малой Локни, Махновки, Орловки, Рубанщины, Суджи и Черкасской Конопельки,

    За минувшие сутки потери ВСУ на Курском направлении составили более 180 военнослужащих, уничтожены две машины пехоты, в том числе немецкая БМП Marder, два бронетранспортера, семь бронемашин, две немецкие самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000, четыре орудия полевой артиллерии, три миномета, три пункта управления БПЛА и склад с боеприпасами.

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    8 марта 2025, 11:54 • Новости дня
    На Украине объявили в розыск Ивана Дорна, Макса Барских и Потапа
    На Украине объявили в розыск Ивана Дорна, Макса Барских и Потапа
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    ВС Украины разыскивают более десяти известных артистов, включая Ивана Дорна, Макса Барских (настоящее имя Николай Бортник) и Потапа (Алексей Потапенко – участник дуэта «Потап и Настя»), которые покинули страну с разрешением на концерты в поддержку армии, но не вернулись.

    ВСУ начали активный розыск по меньшей мере десяти известных артистов, которые покинули страну и не вернулись, передает Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    В их число входят такие звезды как Иван Дорн, Макс Барских, Потап и Artik, а также участники группы MBreeze и певец Василий Демчук. Их обвиняют в уклонении от мобилизации.

    Сообщается, что эти артисты покинули Украину якобы для проведения концертов в поддержку ВСУ. Подозревается, что они могли обмануть или подкупить официальных лиц для выхода за пределы страны.

    По словам источников, их действия расцениваются как намеренное уклонение от исполнения гражданского долга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине вступил в силу запрет на выезд из страны для деятелей культуры и журналистов призывного возраста. В 2024 году в страну не вернулись более 500 представителей творческой интеллигенции.

    В марте украинская рок-группа MBreeze, после участия в отборе на «Евровидение-2025», решила остаться за границей и не возвращаться на Украину.

    Украинский артист Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, сообщил, что его концерты в Европе перенесены из-за того, что министерство культуры Украины отказало в разрешении на выезд.


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    8 марта 2025, 16:55 • Новости дня
    Захарова ответила на угрозы главы ВМС Украины по поводу Керченского моста

    Захарова ответила главе ВМС Украины на слова о троице и Керченском мосте

    Захарова ответила на угрозы главы ВМС Украины по поводу Керченского моста
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы ВМС Украины Алексея Неижпапы (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) о возможной третьей атаке на Керченский мост, который заметил, что «Бог любит троицу». Она предупредила, что с таким отношением к религии Православная церковь Украины скоро «обретет их мощи».

    Мария Захарова отреагировала на угрозы, высказанные командующим ВМС Украины Алексеем Неижпапой.

    В интервью Guardian он заявил, что в Киеве обсуждают возможность проведения третьей операции по атаке на Керченский мост, ссылаясь на поговорку «Бог любит троицу», передает РИА «Новости».

    В ответ на его слова Захарова заявила: «С таким отношением к религии, думаю, ПЦУ скоро обретет их мощи».

    Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ранее предупреждал, что возможная атака на Крым будет рассматриваться как эскалация конфликта. Он призвал власти Украины учитывать, что такие действия приведут к «неизбежному возмездию» с применением любых видов оружия.

    Также в Кремле неоднократно подчеркивали, что террористические методы, используемые Киевом для атак на гражданские объекты, только усиливают убежденность в необходимости полного выполнения целей специальной военной операции. Российские власти осуждают подобные угрозы, рассматривая их как агрессивные действия, направленные против мирных жителей и инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон в разговоре с пранкерами призвал помочь Киеву «снести» Керченский мост.

    Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица допустил, что по Крымскому мосту может быть нанесен удар.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее резко высказалась в адрес немецких офицеров, принимавших участие в обсуждении атаки на Крымский мост.

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    8 марта 2025, 09:18 • Новости дня
    Hill: Трамп начал оказывать давление на Россию
    Hill: Трамп начал оказывать давление на Россию
    @ Al Drago/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США за несколько дней до встречи членов своей администрации с украинскими чиновниками в Саудовской Аравии пригрозил России санкциями и в то же время предупредил о прекращении помощи Украине, если Киев не согласится прекратить конфликт, пишет The Hill.

    По данным агентства, Трамп начал оказывать давление на Россию, пригрозив ввести санкции против Москвы, за несколько дней до встречи членов своей администрации с украинскими чиновниками в Саудовской Аравии, передает РИА «Новости».

    The Hill пишет, что цель переговоров – обсудить пути прекращения войны.

    В то же время издание указывает, что Трамп предупредил, что США полностью прекратят поддержку Украины, если Киев не согласится на прекращение конфликта с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил, что Вашингтону сложнее работать с Украиной, чем с Россией, и Соединенные Штаты могут прекратить поддержку Киева, если не увидят его заинтересованности в прекращении конфликта. Президент США также рассматривает возможность введения новых санкций против России, среди которых он упомянул введение новых пошлин и ограничений в банковском секторе.

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    8 марта 2025, 18:10 • Новости дня
    Эксперт объяснил решение Зеленского не участвовать в переговорах в Эр-Рияде

    Политолог Корнилов объяснил решение Зеленского не участвовать в переговорах с США в Саудовской Аравии

    Эксперт объяснил решение Зеленского не участвовать в переговорах в Эр-Рияде
    @ Ukrainian Presidential/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Зеленского не будет на встрече с представителями США в Саудовской Аравии, потому что это не его уровень, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Во встрече 11 марта с представителями США будут участвовать глава офиса Андрей Ермак, а также министры обороны и иностранных дел Украины.

    «Зеленский не будет участвовать во встрече с представителями США в Саудовской Аравии, потому что это не его уровень. Насколько я понимаю, там не будет глав государств. Во время первого раунда переговоров в Саудовской Аравии наш глава государства тоже не участвовал. То есть присутствуют полномочные представители. Разговаривать с Марко Рубио и компанией от Украины едет довольно высокопоставленный состав», – считает политолог Владимир Корнилов. 

    Ранее Владимир Зеленский сообщил в соцсетях, что начнет следующую неделю с визита в Саудовскую Аравию, где у него запланированы переговоры с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

    При этом Зеленский не будет 11 марта, во вторник, участвовать во встрече с представителями США. В состав украинской делегации войдут глава его офиса Андрей Ермак, глава МИД Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров, а также замглавы офиса Павел Палиса.

    О том, что переговоры пройдут без Зеленского, первыми узнали американские СМИ. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф сообщал накануне, что представители Киева и Вашингтона намерены обсудить в Эр-Рияде вопросы урегулирования украинского конфликта.

    Ранее помощник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц рассказал, что помимо него во встрече примет участие госсекретарь США Марко Рубио.

    Российская делегация во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, помощником президента Юрием Ушаковым и главой РФПИ Кириллом Дмитриевым встречалась с американскими представителями 18 февраля. Встреча продлилась более четырех часов. Стороны обсудили восстановление всего комплекса российско-американских отношений, а также подготовку ко встрече лидеров двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа и возможным переговорам по урегулированию на Украине.

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    8 марта 2025, 00:17 • Новости дня
    Путин поздравил женщин России с 8 Марта
    Путин поздравил женщин России с 8 Марта
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин поздравил российских женщин с Международным женским днем.

    «От всей души поздравляю вас с Международным женским днем!» – приводятся слова президента на сайте Кремля.

    Путин отметил, что в России традиционно очень теплое отношение к этому празднику, а мужчины «спешат сказать» как сильно дорожат своими «мамами, женами, бабушками, дочерями, сёстрами, подругами, коллегами». «Как ценят все, что вы делаете и дома для родных и близких, и на работе, выполняя подчас очень сложные профессиональные задачи», – отметил президент.

    Он подчеркнул, что женщины успевают и позаботиться о детях, и добиться профессиональных успехов в различных областях, будучи одновременно сильными и хрупкими, храбрыми и нежными. Они вдохновляют мужчин «на прекрасные поступки, на стремление достичь большего», а также – «быть настоящими защитниками» семьи, дома и Родины.

    Путин подчеркнул, что «быть матерью – огромное счастье и вместе с тем непростой, напряженный труд». Он заверил, что российские власти продолжат поддержку материнства, особенно – многодетных семей.

    Президент пожелал женщинам «успехов, здоровья и благополучия». «Будьте счастливы вместе с теми, кто вам дорог», – сказал он.

    Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также поздравил женщин с 8 Марта и пожелал им солнечной и теплой весны.

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    8 марта 2025, 07:42 • Новости дня
    Беспилотники атаковали завод КИНЕФ в Ленинградской области

    Отражена атака беспилотников на завод КИНЕФ в Ленинградской области

    Беспилотники атаковали завод КИНЕФ в Ленинградской области
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Нефтеперерабатывающее предприятие КИНЕФ подверглось атаке беспилотников, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

    «Отражена атака БПЛА на КИНЕФ в Киришском районе», – сообщил Дрозденко в Telegram.

    Один БПЛА удалось уничтожить «на подлете», второй был уничтожен уже над предприятием. В результате падение обломков БПЛА привело к повреждению внешней конструкции одного из резервуаров. «Жертв нет», – сообщил губернатор, отметив, что последствия атаки ликвидируются.

    В ночь на субботу силы ПВО перехватили и уничтожили 31 украинский беспилотник над территорией Краснодарского края, Брянской, Ленинградской и Ярославской областей.

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    8 марта 2025, 13:50 • Новости дня
    ВС России поразили питающий ВПК Украины объект энергетики
    ВС России поразили питающий ВПК Украины объект энергетики
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение объекту энергетики, обеспечивающему работу предприятий ВПК Украины, сообщили в Минобороны.

    Кроме того удары наносились по инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства, складам хранения и пунктам управления БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ в 148 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты пять управляемых авиационных бомб JDAM, американский снаряд РСЗО HIMARS, а также 178 беспилотников.

    С начала спецоперации уничтожены 656 самолетов, 283 вертолета, 45649 беспилотников, 600 ЗРК, 22083 танка и других бронемашин, 1523 боевые машины РСЗО, 22348 орудий полевой артиллерии и минометов, 32595 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    В субботу сообщалось, что в Николаеве на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв. А в ночь на 8 марта в Одессе были повреждены объекты критической инфраструктуры.

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    8 марта 2025, 07:19 • Новости дня
    New York Times заявила о ссоре Маска и Рубио

    New York Times заявила о ссоре Маска и Рубио на заседании в Белом доме

    New York Times заявила о ссоре Маска и Рубио
    @ Oliver Contreras/CNP/AdMedia,Kevin Lamarque/Keystone PA/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На заседании новой администрации США госсекретарь Марко Рубио пришел в ярость из-за претензий Илона Маска и курируемого им ведомства по повышению эффективности работы правительства (DOGE) к Госдепу, пишет New York Times. Белый дом отрицает эту информацию.

    На заседании кабинета 6 марта Рубио выразил свое возмущение, когда ему пришлось выслушивать длинный список претензий от Маска. Рубио опроверг заявления Маска о неспособности сократить штат Госдепа, заявив, что более 1,5 тыс. сотрудников были уволены с компенсацией.

    Рубио предложил Маску принять этих сотрудников обратно на работу только для того, чтобы затем «устроить шоу с увольнением», передает ТАСС со ссылкой на New York Times.

    Недовольство госсекретаря подходом Маска зрело несколько недель, однако 6 марта Рубио озвучил его в присутствии около 20 должностных лиц, что вызвало быстрое распространение новостей о конфликте среди руководства министерств.

    Недавно Маск также вступил в конфликт с министром транспорта Шоном Даффи, который жаловался на попытки команды Маска уволить авиадиспетчеров во время расследования серии авиакатастроф.

    Президент США отрицает наличие открытого конфликта между Рубио и Маском на заседании 6 марта. Он заявил, что «никакого столкновения» не было, и подчеркнул, что оба демонстрируют хорошую работу. Он заверил, что «Илон отлично ладит с Марко».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, The New York Times сообщала, что руководство ФБР, Пентагона, национальной разведки США и еще ряда ведомств велело своим сотрудникам игнорировать требование DOGE отчитываться об их работе за неделю.

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    8 марта 2025, 13:08 • Новости дня
    Экс-футболист сборной России Панов рассказал об участии в грабежах и нападениях

    Экс-футболист сборной России Панов рассказал об участии в грабежах и нападениях в юности

    Экс-футболист сборной России Панов рассказал об участии в грабежах и нападениях
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Бывший футболист сборной России и клубов «Зенит» и «Торпедо» Александр Панов признался в участии в грабежах и нападениях в начале 90-х годов, когда сложная экономическая ситуация вынуждала молодежь искать деньги любыми средствами.

    Панов признался, что в начале 90-х годов участвовал в грабежах и нападениях, на этот шаг вынудила сложная экономическая ситуация после распада СССР, передает Sport24.

    «Что-то достать было сложно. У нас были талоны. Денег не было!» – вспомнил он.

    Панов признался, что в юности вместе с другими подростками сбивался в банды для «зарабатывания денег» и участвовал в уличных драках и грабежах.

    Экс-футболист также отметил, что был близок к тюрьме, когда их с друзьями поймали после нападения.

    «К сожалению, мы одного дяденьку ограбили, избили… А это оказался тот, кто работал на заводе вместе с отцом нашего друга. Это нас спасло», – сказал он.

    На вопросы о раскаянии Панов ответил, что такого чувства у него нет, объясняя действия юношеской глупостью и сложным временем.

    Ранее бывший футболист московского ЦСКА и сборной России Владимир Пономарев поделился воспоминаниями о частых случаях алкоголизма среди хоккеистов в Советском Союзе, отметив, что этот спорт был наиболее «пьяным» в те времена.

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    8 марта 2025, 02:58 • Новости дня
    Названы причины смерти актера Хэкмена и его жены

    Медэксперт назвала причины смерти актера Хэкмена и его жены

    Tекст: Антон Антонов

    Американский актер Джин Хэкмен умер от атеросклеротического заболевания сердца, а его жена Бетси Аракава скончалась из-за хантавирусного кардиопульмонального синдрома, сообщила медицинский эксперт штата Нью-Мексико Хизес Джэрелл.

    «Смерть наступила по естественным причинам», – приводит слова Джэрелл РИА «Новости» со ссылкой на USA Today.

    Причиной смерти 95-летнего Хэкмена стало атеросклеротическое заболевание сердца. Кроме того, ключевым фактором кончины актера была болезнь Альцгеймера.

    Аракава, жена Хэкмена, скончалась от хантавирусного кардиопульмонального синдрома, который передается от грызунов. Вскрытие показало, что на тела обоих супругов не оказывалось внешнее воздействие, которое могло бы повлиять на их смерть.

    По данным эксперта, Хэкмен скончался примерно 18 февраля, в то время как его жена умерла, предположительно, 11 февраля. Во время вскрытия врачи также проверили кардиостимулятор актера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в штате Нью-Мексико в США обнаружили тела известного актера Джина Хэкмена и его жены Бетси Аракава. Сообщалось, что Хэкмен, его жена и собака могли умереть в результате отравления угарным газом. СМИ сообщили, что Хэкмен скончался за девять дней до обнаружения тела.

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    8 марта 2025, 11:19 • Новости дня
    Моравецкий: Зеленский ошибся в оценке Трампа

    Моравецкий заявил, что Зеленский просчитался, рассчитывая на отсутствие Трампа в Белом доме

    Моравецкий: Зеленский ошибся в оценке Трампа
    @ WILL OLIVER/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бывший польский премьер Матеуш Моравецкий считает, что Владимир Зеленский допустил ошибку, поддержав Камалу Харрис и Джо Байдена вместо Дональда Трампа, что может повлиять на независимость Украины.

    Как сообщает РИА «Новости», бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что украинский президент Владимир Зеленский ошибся в своих политических расчетах, полагая, что Дональд Трамп не вернется в Белый дом. По словам Моравецкого, Зеленский сделал ставку на Камалу Харрис и Джо Байдена, что оказалось неверным решением в долгосрочной политической перспективе.

    Моравецкий подчеркнул, что всех, кто может трезво оценивать ситуацию, понимают, что без поддержки США независимость Украины невозможна. Он отметил, что «это жестокая правда»,.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский не будет участвовать в переговорах, которые пройдут в Саудовской Аравии. Кроме того, в Киеве отказались извиняться за поведение президента Зеленского во время его визита в США. Сообщалось также, что США угрожали раскрыть факты коррупции на Украине, если Киев откажется от сделки по ископаемым.

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