Politico: Уиткофф и Кушнер останутся в Израиле для гарантий перемирия в Газе

Tекст: Вера Басилая

По данным издания, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер останутся в Израиле до конца предстоящих выходных, чтобы обеспечить выполнение первого этапа сделки по перемирию в секторе Газа, передает ТАСС.

Американский чиновник заявил, что «сохраняется множество сценариев того, как все может пойти под откос». По его словам, США «держат руку на пульсе», чтобы гарантировать, что все выполняют свои обязательства, также Вашингтон считает, что любое недопонимание можно быстро обсудить и устранить».

По информации Politico, именно подключение Уиткоффа и Кушнера дало необходимый импульс переговорам, которые до этого шли крайне медленно и сопровождались взаимными отказами от уступок. Решающий этап переговоров начался в среду – к обсуждению также присоединился премьер Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани, что позволило оказать давление на обе стороны и ускорить процесс.

Ожидается, что президент США Дональд Трамп может посетить Израиль в воскресенье, где планирует выступить в Кнессете, встретиться с семьями заложников, удерживаемых ХАМАС, а также наблюдать за освобождением части заложников. Однако, по словам источников, эти планы постоянно меняются и пока не окончательны.

В ночь на четверг Дональд Трамп сообщил, что представители Израиля и ХАМАС при посредничестве Египта подписали договоренности о первом этапе мирного плана. Он предусматривает скорое освобождение заложников, отвод израильских войск до согласованной линии в Газе, а также освобождение значительного числа палестинских заключенных из израильских тюрем в обмен на освобождение заложников.

Ранее Израиль прекратил авиаудары по сектору Газа. Кабинет министров Израиля согласовал сделку по освобождению всех заложников, удерживаемых в секторе Газа.

Напомним, режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС вступил в силу в секторе Газа.

Посредники в лице Египта, Катара и Турции, а также администрация США предоставили палестинскому движению ХАМАС гарантии, что боевые действия не возобновятся.

Следить за соблюдением договоренностей о прекращении огня в секторе Газа будут силы США, уже размещенные на Ближнем Востоке.