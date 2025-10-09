ХАМАС: Война в Газе окончательно завершена

ХАМАС от посредников и США получил гарантии прекращения войны в секторе Газа

Tекст: Дарья Григоренко

Он отметил: «Мы получили от стран-посредников и американской администрации гарантии того, что война в Газе окончательно завершена». Его выступление транслировал катарский телеканал Al Jazeera, передает ТАСС.

Ранее член политбюро ХАМАС Усама Хамдан сообщил, что израильские военные должны приступить к отводу своих частей от основных городов сектора Газа в пятницу.

Напомним, 9 октября начался режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС. Израиль и ХАМАС подписали договоренности. При этом в северных районах города Газа продолжились авиаудары.