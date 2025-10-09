Книжная ярмарка в турецкой столице проводится уже в 22-й раз. По своим масштабам она явно превосходит наш главный книжный фестиваль «Красная площадь». Турция открыта для нашего культурного влияния, для нашей «мягкой силы», и необходимо пользоваться этим по максимуму.2 комментария
ХАМАС: Война в Газе окончательно завершена
ХАМАС от посредников и США получил гарантии прекращения войны в секторе Газа
Посредники в лице Египта, Катара и Турции, а также администрация США предоставили палестинскому движению ХАМАС гарантии о том, что боевые действия в секторе Газа не возобновятся, сообщил глава движения в анклаве и лидер переговорной делегации радикалов Халиль аль-Хейя.
Он отметил: «Мы получили от стран-посредников и американской администрации гарантии того, что война в Газе окончательно завершена». Его выступление транслировал катарский телеканал Al Jazeera, передает ТАСС.
Ранее член политбюро ХАМАС Усама Хамдан сообщил, что израильские военные должны приступить к отводу своих частей от основных городов сектора Газа в пятницу.
Напомним, 9 октября начался режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС. Израиль и ХАМАС подписали договоренности. При этом в северных районах города Газа продолжились авиаудары.