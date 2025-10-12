Вэнс сообщил о скором освобождении 20 заложников ХАМАС

Tекст: Ольга Иванова

Об этом сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу ABC, передает РИА «Новости». По его словам, ХАМАС подтвердил, что удерживает двадцать заложников, и планирует их освобождение в ближайшие двадцать четыре часа.

Вэнс отметил: «Мы получили подтверждение насчет них. Конечно, вы никогда не можете быть уверены, пока не увидите их живыми. Но, слава Богу, мы ожидаем увидеть их живыми в течение ближайших 24 часов – вероятно, ранним утром по времени США, то есть позже днем в Израиле».

Вице-президент США выразил уверенность, что это событие станет важным шагом для всего региона и подчеркнул, что Вашингтон находится на пороге «достижения настоящего мира на Ближнем Востоке».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль и представители Палестины достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Спецпредставители США Джейсон Уиткофф и Джаред Кушнер остаются в Израиле для гарантии соблюдения перемирия. Израиль назвал даты возвращения удерживаемых в Газе заложников.

