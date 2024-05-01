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    22 комментария
    1 мая 2024, 16:20 • Новости дня

    Турция решила присоединиться к иску ЮАР против Израиля в суде ООН

    Фидан: Турция решила присоединиться к иску ЮАР против Израиля в суде ООН

    Tекст: Валерия Городецкая

    Анкара рассматривает варианты участия в иске, который Южно-Африканская Республика подала против Израиля в Международный суд ООН, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

    Министр отметил, что Турция с самого начала поддержала решение ЮАР подать иск, а теперь планирует присоединиться к нему, передает ТАСС.

    «Мы начали работу, чтобы с юридической точки зрения выяснить, как и на каких основаниях мы можем присоединиться к этому иску», – сообщил Фидан.

    Ранее Иран поддержал иск ЮАР против Израиля.

    29 апреля 2024, 09:25 • Новости дня
    В Анталье решили проверить отель, взявший плату за «разницу в национальности»

    TRT: В Анталье начали проверку отеля, взявшего плату за разницу в национальности

    В Анталье решили проверить отель, взявший плату за «разницу в национальности»
    @ Katja Kreder/imageBROKER/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Турецкие власти начали расследование в отношении отеля в курортной Анталье, взявшего у гражданина Турции плату за «разницу в национальности» в размере 120 евро, сообщает гостелеканал TRT haber.

    Как говорится в сообщении, в Анталье отель взял «плату за разницу в национальности» 120 евро (12,7 тыс. рублей по курсу) с гражданина Турции, который забронировал номер через иностранный сайт, передает РИА «Новости».

    Министерство культуры и туризма запросило официальное объяснение отеля, для проведения проверки назначили контролера. Там добавили, что по итогам будут приняты необходимые меры наказания в соответствии с законом.

    Ранее Турция отменила безвизовый режим для Таджикистана.

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    29 апреля 2024, 14:30 • Новости дня
    Блинкен рассказал о «чрезвычайно щедром» предложении Израиля о прекращении огня в Газе
    Блинкен рассказал о «чрезвычайно щедром» предложении Израиля о прекращении огня в Газе
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Израиль выдвинул радикальному палестинскому движению ХАМАС «чрезвычайно щедрое» предложение о прекращении огня в секторе Газа, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на специальной сессии Всемирного экономического форума в Эр-Рияде.

    Он поблагодарил коллег из Катара и Египта, которые сыграли важную роль в попытке добиться освобождения заложников, а также прекращении огня. Также Блинкен назвал «чрезвычайно щедрым» предложения Израиля, отметив, что ХАМАС является единственной причиной, которая лежит на пути прекращения огня в Газе, передает ТАСС.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна в ближайшие дни усилит военно-политическое давление на палестинское движение ХАМАС.

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    30 апреля 2024, 00:29 • Новости дня
    Нетаньяху попросил Байдена защитить Израиль от МУС

    Axios сообщил о просьбе Нетаньяху к Байдену помочь предотвратить выдачу МУС ордеров на арест израильских чиновников

    Нетаньяху попросил Байдена защитить Израиль от МУС
    @ Kira Hofmann/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху просил президента США Джо Байдена помочь предотвратить выдачу Международным уголовным судом ордеров на арест высокопоставленных израильских чиновников, сообщают источники в Израиле.

    Как сообщает Axios со ссылкой на двух израильских чиновников, свою просьбу Нетаньяху озвучил во время телефонного разговора с Байденом 28 апреля, передает РИА «Новости».

    Американские чиновники заявили, что не обладают информацией о том, намерен ли МУС выдавать ордера из-за действий Израиля в секторе Газа. При этом отмечалось, что некоторые организации и страны, подписавшие Римский статут, добиваются выдачи ордеров, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США «не поддерживают» расследовании МУС: «Мы не считаем, что у них есть юрисдикция».

    Напомним, в январе МУС обязал Израиль предотвратить геноцид в секторе Газа.

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    28 апреля 2024, 19:36 • Новости дня
    В Турции назвали газовые сделки с Россией спасением от энергетического кризиса

    Глава Минэнерго Байрактар: Россия помогла Турции избежать кризиса

    Tекст: Вера Басилая

    Энергетические сделки с Россией помогли Турции избежать кризиса, который охватил крупнейшие европейские страны, заявил министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар в интервью газете Financial Times (FT).

    Байрактар пояснил, что для энергетической безопасности Анкаре нужно было «откуда-то брать газ», поставки могли быть из Ирана, Азербайджана, России или СПГ из других стран, но необходимо было исходить из конкурентных преимуществ, пишет Financial Times, передает Ura.ru.

    По его словам, Турция активно работает над развитием инфраструктуры для приема и хранения СПГ и ищет новых поставщиков, учитывая, что контракты с Россией и Ираном закончатся в 2025 и 2026 году. Он подчеркнул, что Москва остается главным поставщиком трубопроводного газа.

    Ранее сообщалось, что Турция решила закупать СПГ у ExxonMobil, чтобы диверсифицировать поставки.

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    30 апреля 2024, 11:01 • Новости дня
    Захарова указала на расслоение сознания у «стратегов Белого дома»

    Спикер МИД Захарова указала на расслоение сознания у «стратегов Белого дома»

    Захарова указала на расслоение сознания у «стратегов Белого дома»
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Мнение Вашингтона о том, что расследование Международного уголовного суда (МУС) касательно действий Израиля в секторе Газа выходит за пределы юрисдикции суда, указывает на явное расслоение сознания у «белодомовских стратегов», выразила мнение спикер МИД Мария Захарова.

    В своем Telegram-канале она указала, что с одной стороны, судьи МУС все еще под американскими санкциями, с другой – Белый дом поддержал выдачу ордеров суда касательно представителей российских властей, а с третьей – политическая система США заявляет о том, что не считает легитимной данную структуру в отношении самих себя.

    Дипломат подчеркнула, что представители Белого дома пришли к подобному абсурдному умозаключению из-за абсолютной вседозволенности.

    Ранее стало известно, что глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху просил президента США Джо Байдена помочь предотвратить выдачу Международным уголовным судом ордеров на арест высокопоставленных израильских чиновников.

    Напомним, в январе МУС обязал Израиль предотвратить геноцид в секторе Газа.

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    29 апреля 2024, 02:19 • Новости дня
    «Хезболла» выпустила по Израилю более 40 ракет в ответ на атаку ВВС ЦАХАЛ

    «Хезболла» выпустила по Израилю более 40 ракет в ответ на налет истребителей ЦАХАЛ

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные формирования шиитской партии «Хезболла» выпустили за сутки по территории Израиля не менее 40 ракет, часть из из них достигли цели и вызывали взрывы в Верхней Галилее.

    Большая часть шиитских снарядов была перехвачена израильской системой ПВО, передает ТАСС со ссылкой на новостной портал Janoubia.

    Отмечается, что «Хезболла» также обстреляла позиции израильской армии в районах Кфар-Шуба и Шебаа, прилегающим к Голанским высотам.

    Кроме того, атаке подверглось здание в поселении Штула в 4 км от границы с Ливаном, которое израильские военные использовали в качества командного пункта. По сведениям «Хезболла» в результате атаки есть убитые и раненые.

    «Эта операция была проведена в ответ на агрессивные атаки Израиля в секторе Газа и на юге Ливана», – пояснили в шиитском движении.

    Израильские ВВС за сутки совершили три налета на ливанские поселки Мейс-эль-Джебель, Рамия и Салхани, где расположены форпосты движения «Хезболла».

    Отмечается, что израильская артиллерия выпустила не менее 25 снарядов по 9 населенным пунктам на юге Ливана. При этом в поселке Блида при обстреле было повреждено здание местной мечети, однако жертв и пострадавших нет.

    Ранее сообщалось, что при атаке ВВС Израиля на юге Ливана 14 мирных жителей получили ранения.

    При авианалёте на поселок Сарбин разрушен трехэтажный дом, ранения получили 14 человек, восемь из них доставлены в больницу.

    За сутки в ходе израильских воздушных атак в южных городах Ливана обрушилось 5 зданий, 35 повреждено.

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    28 апреля 2024, 23:55 • Новости дня
    Блинкен посетит Израиль и Иорданию в рамках ближневосточного турне

    Tекст: Денис Тельманов

    Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Израиль и Иорданию после завершения визита в Саудовскую Аравию. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

    По словам Миллера, в ходе встреч с представителями властей Израиля и Иордании Блинкен сосредоточится на достижении прекращения огня в секторе Газа, передает ТАСС.

    Отмечается, что главными целями визита являются освобождение заложников, удерживаемых ХАМАС, и увеличение объемов гуманитарной помощи палестинцам.

    Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения боевиков ХАМАС на территорию Израиля 7 октября 2023 года. В результате нападения погибли мирные жители, а более 240 человек были взяты в заложники. В ответ Израиль начал военную операцию в секторе Газа и объявил о полной блокаде анклава.

    Ранее Блинкен на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД G7 на Капри не стал комментировать сообщения СМИ о якобы ответном ударе Израиля по Ирану.

    Блинкен, комментируя сообщения о сбитых над иранской провинцией Исфахан беспилотниках, отметил, что не станет ничего говорить по этому вопросу. Он подчеркнул, что США не участвуют ни в каких наступательных операциях.

    Тем временем страны G7 объявили о своей работе над лишением радикального палестинского движения ХАМАС возможности получать финансирование из внешних источников.

    В заявлении глав МИД «семерки» по ситуации на Ближнем Востоке говорится, что G7 работает в том числе путем введения санкций и реализации иных мер с целью лишить ХАМАС возможности получать денежные средства из внешних источников.



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    30 апреля 2024, 17:18 • Новости дня
    Суд ООН не стал вводить временные меры против Германии из-за помощи Израилю

    Tекст: Валерия Городецкая

    Международный суд ООН в Гааге не увидел потребности во введении временных мер в рамках разбирательства между Никарагуа и Германией по вопросу оказания военной помощи Израилю.

    Как сообщил на слушаниях председатель суда Наваф Салам, «текущие обстоятельства <…> не требуют введения временных мер», передает ТАСС.

    В частности, он обратил внимание на то, что Германия существенно уменьшила количество выданных лицензий для поставок продукции военного назначения в Израиль и поддержала инициативы по линии Евросоюза, нацеленные на финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ.

    Ранее Шольц выдвинул условия будущему палестинскому государству.

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    29 апреля 2024, 05:15 • Новости дня
    США сбили пять беспилотников над Красным морем

    Tекст: Денис Тельманов

    Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило о перехвате пяти беспилотных летательных аппаратов над Красным морем.

    «Между 01:48 и 02:27 по времени Саны (совпадает с московским) 28 апреля силы СЕНТКОМ успешно сбили пять БПЛА над Красным морем», – приводит сообщение командования ТАСС.

    По информации CENTCOM, беспилотники представляли угрозу для США, морской коалиции и торговых судов в регионе.

    Напомним, что после обострения палестино-израильского конфликта йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) заявило о намерении атаковать суда, связанные с Израилем, в Красном море.

    Ранее сообщалось, что хуситы нанесли в Красном море удар по британскому нефтяному танкеру Andromeda Star с помощью противокорабельных ракет и сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper.



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    29 апреля 2024, 03:33 • Новости дня
    Израильские авиаудары по сектору Газа унесли жизни 22 человек

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате авиаударов Армии обороны Израиля по сектору Газа погибли 22 человека

    По меньшей мере 15 человек погибли при бомбардировке жилых строений в городе Рафах. Еще семь человек, в том числе женщины и дети, погибли после авиаударов по двум домам в городе Газа, сообщает ТАСС со ссылкой на палестинское агентство WAFA.

    Напомним, ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по анклаву.

    Ранее сообщалось, что «Хезболла» выпустила по Израилю более 40 ракет в ответ на атаку ВВС ЦАХАЛ. Часть из из них достигли цели и вызывали взрывы в Верхней Галилее.

    Большая часть шиитских снарядов была перехвачена израильской системой ПВО.

    Отмечается, что «Хезболла» также обстреляла позиции израильской армии в районах Кфар-Шуба и Шебаа, прилегающим к Голанским высотам.

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    30 апреля 2024, 14:54 • Новости дня
    Израильский эксперт: США используют МУС для давления на Нетаньяху

    Израильский политолог Ципис: Вашингтон ведет двойную игру в отношении Израиля

    Израильский эксперт: США используют МУС для давления на Нетаньяху
    @ IMAGO/Kira Hofmann/Global Look Press

    Tекст: Алёна Задорожная

    США ведут двуличную политику по отношению к Израилю. И потенциальный ордер МУС нужен Вашингтону, чтобы склонить Нетаньяху к сделке с ХАМАС. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал израильский политолог Саймон Ципис. Ранее западные СМИ сообщили об опасениях Израиля из-за возможного ордера МУС на арест Нетаньяху.

    Израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности Саймон Ципис назвал слухи о подготовке МУС ордера на арест израильских чиновников и премьера «очередным лотом» Вашингтона для давления на Биньямина Нетаньяху. «Если сначала речь шла об объявлении санкций против подразделений израильской армии, то сейчас ставки выросли. Цель риторики – склонить Нетаньяху к сделке с ХАМАС. Это элемент торговли между Вашингтоном и Тель-Авивом. Причем Штаты оказывают максимальное давление на премьера Израиля», – пояснил он.

    По словам собеседника, США выдвигают следующие требования к Нетаньяху: отменить операцию в Рафахе, произвести обмен пленными между Израилем и ХАМАС, приступить к процессу создания палестинского государства. Ципис убежден, что ближайшие 48 часов станут решающими. «Либо стороны не смогут прийти к общему знаменателю, и тогда стоит ожидать, что давление со стороны Вашингтона будет лишь нарастать. Либо Нетаньяху примет условия Штатов, и все санкции будут аннулированы, а ордер на арест отменят в качестве жеста доброй воли», – уточнил политолог.

    В то же время внутри Израиля ситуация складывается не в пользу премьера, добавил спикер. «В стране нарастает недовольство политикой Нетаньяху со стороны членов его партии и правых радикалов. Они выдвигают собственный ультиматум: если глава кабмина пойдет на сделку с ХАМАС, то одни выйдут из правительства, а остальные – начнут раскачивать обстановку в столице. Другими словами, Нетаньяху фактически оказался между двух огней: ему грозит либо ордер МУС и ряд санкций со стороны Соединенных Штатов, либо распад правительства, новые выборы и, возможно, судебное преследование внутри Израиля», – уточнил Ципис.

    Положение Нетаньяху безвыходное, считает собеседник. Он затруднился сказать, какое «из двух зол» выберет израильский премьер. В то же время, по мнению политолога, выход из ситуации есть. «Я допускаю, что Нетаньяху может предпринять ряд радикальных шагов, в том числе – развязать региональную войну на Ближнем Востоке ради своего спасения, своего шкурного интереса», – рассуждает аналитик.

    «Впрочем, к реализации этого плана Тель-Авив уже приступил. Израиль начал ликвидировать генералов Ирана на территории Исламской республики. Это значит ставить под угрозу мир в регионе», – акцентировал эксперт. По его мнению, Нетаньяху ведет себя в данном случае «невменяемо» и «нерационально». 

    Что касается политики Вашингтона, то ее Ципис охарактеризовал как «двуличную». «Это двойная игра. С одной стороны, Штаты всячески пытаются оказать помощь Израилю в противостоянии с ХАМАС, а с другой, – оказывают давление на Нетаньяху», – детализировал политолог. Такое поведение американской администрации он связывает с предстоящими президентскими выборами в Штатах. «Идти против Израиля – значит потерять голоса евреев в предвыборной кампании. Демократы допустить этого не могут», – говорит аналитик.

    При этом еврейское лобби в США разрозненно. Если одна его половина продвигает идеи поддержки Тель-Авива, то вторая часть – лоббирует отставку Нетаньяху и перемирие с ХАМАС. «Так и получается, что администрация Байдена мечется из стороны в сторону», – заключил Ципис.

    Ранее газета The New York Times сообщила об опасениях израильских властей на фоне якобы подготовки Международным уголовным судом в Гааге (МУС) ордера на арест высокопоставленных правительственных чиновников по обвинениям, связанным с конфликтом в секторе Газа.

    Среди тех, на кого может быть выписан ордер, оказался и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Об аналогичном развитии до этого писала и израильская газета Maariv. Позднее сообщалось, что чиновник просил президента США Джо Байдена помочь предотвратить выдачу ордера..

    Свою просьбу Нетаньяху якобы озвучил во время телефонного разговора с американским президентом 28 апреля. При этом в Штатах уверяли, что не располагают информацией о намерениях МУС. Однако пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США «не поддерживают» расследовании МУС: «Мы не считаем, что у них есть юрисдикция».

    Более того, как пишет Axios, члены Конгресса США от обеих партий предупредили МУС, что, если он выдаст ордер на арест высокопоставленных израильских чиновников, это повлечет за собой ответные меры со стороны Вашингтона.

    По информации портала, законодательство на этот случай уже находится в стадии разработки. Спикер палаты представителей Майк Джонсон выступил в понедельник с заявлением, в котором назвал якобы планируемые МУС ордера на арест «позорными» и «беззаконными».

    «Если администрация Байдена не встретит сопротивления, МУС сможет создать и взять на себя беспрецедентные полномочия по выдаче ордеров на арест американских политических лидеров, американских дипломатов и американских военнослужащих», – уверен он.

    Реакцию Вашингтона прокомментировали и в России. Так, официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале написала, что слова пресс-секретаря Белого дома свидетельствуют о «расслоении сознания у белодомовских стратегов».

    Она указала, что с одной стороны, судьи МУС все еще под американскими санкциями, с другой – Белый дом поддержал выдачу ордеров суда касательно представителей российских властей, а с третьей – политическая система США заявляет о том, что не считает легитимной данную структуру в отношении самих себя. Дипломат подчеркнула, что представители Белого дома пришли к подобному абсурдному умозаключению из-за абсолютной вседозволенности.

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    30 апреля 2024, 13:34 • Новости дня
    Ряд западных стран предложил прекратить продажу оружия Израилю

    Hurriyet: Ряд западных стран предложил прекратить продажу оружия Израилю

    Tекст: Александра Юдина

    Организация исламского сотрудничества, Лига арабских государств и ряд стран обсудили на двухдневной встрече в Эр-Рияде элементы давления, которые можно применить против Израиля и стран, поддерживающих Тель-Авив, пишет газета Hurriyet.

    Отмечается, что ряд западных стран предлагают сократить продажи оружия Израилю и ограничить его доступ к технологиям, передает РИА «Новости».

    При этом ограничение воздушного пространства также входит в число предложений.

    Издание указывает, что среди предложений есть и бойкот Олимпийских игр во Франции.

    Напомним, в январе МУС обязал Израиль предотвратить геноцид в секторе Газа.

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    30 апреля 2024, 14:30 • Новости дня
    Нетаньяху назвал неизбежной операцию ЦАХАЛ в Рафахе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильская армия несмотря ни на что проведет операцию в Рафахе на границе сектора Газа с Египтом.

    На встрече с родственниками заложников, удерживаемых в Газе, Нетаньяху заявил, что Израиль не намерен прекращать войну до достижения всех ее целей, передает ТАСС.

    «Мы войдем в Рафах и уничтожим батальоны ХАМАС, находящиеся там», – сказал он.

    Ранее на Западе предложили прекратить продажу оружия Израилю.

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    1 мая 2024, 13:19 • Новости дня
    Полиция применила слезоточивый газ против участников первомайских акций в Стамбуле

    Tекст: Валерия Городецкая

    Турецкая полиция применила слезоточивый газ против участников первомайских акций, пытавшихся прорваться к центральной площади Таксим, сообщил телеканал NTV.

    По данным NTV, стражи порядка через громкоговорители призывают толпу не нарушать общественный порядок, в ответ в их сторону летят камни, пластиковые бутылки и другие предметы, передает ТАСС. Наиболее напряженная обстановка сложилась у акведука Боздоган.

    По последним данным, задержано более 70 человек, оказавших сопротивление полиции, сообщил телеканал.

    Тем временем представители конфедераций профсоюзов сообщили журналистам, что приняли решение отказаться от планов провести первомайскую манифестацию на площади Таксим.

    Власти Стамбула заранее запретили проведение первомайского шествия на площади Таксим, перекрыв ее металлическими барьерами и выставив усиленные наряды полиции. Всего для обеспечения безопасности в городе задействовано свыше 42 тыс. полицейских.

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    1 мая 2024, 15:48 • Новости дня
    Российский турист скончался в Турции

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На турецком курорте Аланья в провинции Анталья скончался российский 62-летний турист Валдас Лабанаускас, сообщают местные СМИ.

    Лабанаускас находился в гостинице вместе с семьей, ему стало плохо, его жена позвонила в скорую помощь, передает ТАСС со ссылкой на газету Sabah.

    Медработники прибыли в отель, они доставили больного в медучреждение, но мужчину не удалось спасти.

    Тело отправили в морг Института судебной медицины Антальи, ведется расследование.

    В 2022 году в Анталье российский турист сорвался со скалы, когда пытался сделать фотографию, он погиб.

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    В Минобороны Польши заявили, что уже подали заявку на участие в программе, которая позволит размещать на территории страны американское ядерное оружие. Между тем сама постановка такого вопроса расколола не только польское руководство, но и все польское общество. Кто и почему в Польше боится американских ядерных бомб? Подробности

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • Бомба в космосе и шоу в Совбезе

      США обвинили Россию в намерении разместить в космосе ядерное оружие. Более того, разыграли спектакль в попытке доказать свое обвинение. Однако результат плачевный: постпред России в ООН Василий Небензя легко отбился благодаря просчетам в плане США. Что произошло в Совбезе?

    • Битва за Молдавию

      Власти Молдавии приступили к предвыборной зачистке страны от оппозиции, которая ранее провела объединительный съезд в Москве. 2024 год – год битвы между Россией и НАТО за Молдавию, и ставки в этой битве очень высоки.

    • Макрон против Урсулы. Чья возьмет?

      Под главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая стала главной опорой Украины в Европе, зашаталось кресло. Против ее переизбрания на свой пост теперь выступают не только евроскептики, но и страны Западной Европы. В атаку пошел даже президент Франции Эммануэль Макрон. Что это с ним?

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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    • Зеленский долбит ящик Пандоры

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

    • Украинские женщины остались без мужчин

      Западная пресса признает, что в ряде украинских сел и деревень в результате массовой мобилизации почти не осталось мужчин. Журналисты The Washington Post убедились, что сотрудники военкоматов «хватают всех, кого могут» прямо на улицах.

    • Раскрыта маска, за которой скрывался Зеленский

      Следственный комитет обнаружил прямую связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. На этот счет, как сообщает СК, получены непосредственные доказательства – «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях».

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