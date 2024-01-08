Потребность в Индии как в посреднике рано или поздно отпадет, и российско-индийский торговый оборот рухнет так же быстро, как и вырос. Чем более прочно российские компании к тому моменту успеют закрепиться на индийском рынке, тем менее болезненным окажется это падение.3 комментария
Иран поддержал иск ЮАР против Израиля
МИД Ирана: Тегеран поддерживает подачу ЮАР иска против Израиля по конвенции о геноциде
Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани заявил, что Тегеран поддерживает подачу ЮАР иска против Израиля по конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газа.
В ходе еженедельной пресс-конференции Канаани заявил, что Иран поддерживает использование международных механизмов, в том числе использование возможностей Международного уголовного суда, «для юридического и судебного преследования израильского режима и его чиновников», передает РИА «Новости».
Ранее международный суд ООН назначил слушания по иску ЮАР против Израиля. Израиль попросил другие страны выступить против суда ООН.