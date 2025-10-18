Израиль вернул в сектор Газа тела 15 палестинцев

Tекст: Алексей Дегтярев

От Израиля получено 15 тел погибших, их передали при содействии Красного креста, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

На некоторых телах обнаружены следы жестокого обращения.

Общее количество тел, которые были возвращены в сектор Газа с начала действия соглашения о прекращении огня, достигло 135.

Ранее СМИ сообщали, что Германия направила своих трех невооруженных военнослужащих на юг Израиля, чтобы контролировать перемирие с ХАМАС и координировать гуманитарную помощь.

До этого ХАМАС объявил об освобождении 20 заложников из сектора Газа. Также ХАМАС передал Красному Кресту в Газе семерых израильских заложников.