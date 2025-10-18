Вопреки распространённому мнению, высокий уровень рождаемости не ограничивается только ультраортодоксальным еврейским сообществом. Светские и традиционные семьи в Израиле тоже имеют больше детей по сравнению с семьями в России и в западных странах.7 комментариев
Израиль вернул в сектор Газа тела 15 палестинцев
Израильская сторона передала палестинской очередную партию тел погибших, сообщило министерство здравоохранения сектора Газа в субботу.
От Израиля получено 15 тел погибших, их передали при содействии Красного креста, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.
На некоторых телах обнаружены следы жестокого обращения.
Общее количество тел, которые были возвращены в сектор Газа с начала действия соглашения о прекращении огня, достигло 135.
Ранее СМИ сообщали, что Германия направила своих трех невооруженных военнослужащих на юг Израиля, чтобы контролировать перемирие с ХАМАС и координировать гуманитарную помощь.
До этого ХАМАС объявил об освобождении 20 заложников из сектора Газа. Также ХАМАС передал Красному Кресту в Газе семерых израильских заложников.