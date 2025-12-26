На Запорожской АЭС заявили о способности обеспечить энергией майнинговые фермы

Tекст: Дарья Григоренко

Яшина отметила: «С технической точки зрения ЗАЭС действительно может обеспечивать электроэнергией различные промышленные объекты, включая майнинговые фермы», передает ТАСС.

По словам Яшиной, мощности станции позволяют одновременно обслуживать потребности как промышленных предприятий, так и населения региона. Также хватает ресурсов для поддержания безопасности самой станции.

Яшина подчеркнула, что с точки зрения технических характеристик у ЗАЭС есть все необходимые ресурсы для работы с энергоемкими объектами, среди которых и майнинговые фермы, которым требуется много электричества.

Ранее сообщалось, что США проявили интерес к майнингу на Запорожской АЭС.