На Запорожской АЭС заявили о способности обеспечить энергией майнинговые фермы
Запорожская АЭС способна технически снабжать электроэнергией как майнинговые фермы, так и промышленные объекты, а также обеспечивать потребности местного населения, заявила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
Яшина отметила: «С технической точки зрения ЗАЭС действительно может обеспечивать электроэнергией различные промышленные объекты, включая майнинговые фермы», передает ТАСС.
По словам Яшиной, мощности станции позволяют одновременно обслуживать потребности как промышленных предприятий, так и населения региона. Также хватает ресурсов для поддержания безопасности самой станции.
Яшина подчеркнула, что с точки зрения технических характеристик у ЗАЭС есть все необходимые ресурсы для работы с энергоемкими объектами, среди которых и майнинговые фермы, которым требуется много электричества.
Ранее сообщалось, что США проявили интерес к майнингу на Запорожской АЭС.