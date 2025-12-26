Лидеры стран Европы начинают понимать, что вместо того, чтобы бороться за живучесть не только тонущего, но и разваливающегося на куски судна, разумнее занять место в шлюпках, пока они еще есть. Пока еще никто не крикнул «Спасайся кто может!», но кое-кто уже потянулся к шлюп-балкам.0 комментариев
В Башкирии студента арестовали по обвинению в терроризме
В Башкортостане студента арестовали по обвинению в участии в террористической организации, подозреваемому еще нет 18 лет, сообщили в следственном управлении СК по региону.
Подозреваемый – уроженец Абзелиловского района, по версии следствия, он публиковал информационные материалы, пропагандирующие идеологию двух террористических организаций, признанных экстремистскими и запрещенными в России, передает ТАСС со ссылкой на СК.
Он публиковал такие посты с января по октябрь 2025 года в мессенджере.
Факт причастности юноши к террористической деятельности установлен при совместной операции СК и МВД Башкирии. В ходе допроса обвиняемый полностью признал свою вину в содеянном.
Ранее в России осудили девушку-инструктора по верховой езде за помощь «Легиону «Свобода России» (ЛСР, признан террористической организацией и запрещен).