В Башкирии студента арестовали по обвинению в терроризме

Tекст: Алексей Дегтярёв

Подозреваемый – уроженец Абзелиловского района, по версии следствия, он публиковал информационные материалы, пропагандирующие идеологию двух террористических организаций, признанных экстремистскими и запрещенными в России, передает ТАСС со ссылкой на СК.

Он публиковал такие посты с января по октябрь 2025 года в мессенджере.

Факт причастности юноши к террористической деятельности установлен при совместной операции СК и МВД Башкирии. В ходе допроса обвиняемый полностью признал свою вину в содеянном.

Ранее в России осудили девушку-инструктора по верховой езде за помощь «Легиону «Свобода России» (ЛСР, признан террористической организацией и запрещен).