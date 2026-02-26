Трамп уже получил от Зеленского согласие на соглашение по полезным ископаемым, но это лишь первый взнос. Настоящий джекпот – в Москве. И окружение президента США, включая людей из его семьи, уже активно прощупывает почву.3 комментария
Песков: У Белоруссии нет фронта, но есть недружественное окружение
Белоруссия в настоящий момент не участвует ни в одном военном конфликте, у страны отсутствует линия фронта, однако она сталкивается с недружественным окружением, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что в отношении Белоруссии предпринимаются действия, провоцирующие напряженность по периметру ее границ, передает ТАСС.
Песков отметил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко не раз подчеркивал наличие подобных угроз, а белорусское руководство принимает все необходимые меры для защиты своей страны. По словам представителя Кремля, эти шаги реализуются как на национальном уровне, так и в рамках Союзного государства.
Ранее Лукашенко заявил о военной угрозе с западных рубежей Белоруссии.
Глава киевского режима Владимир Зеленский предложил западным странам разместить военный контингент численностью до пяти тысяч человек на границе Украины с Белоруссией.