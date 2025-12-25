  • Новость часаРоссийские войска освободили Свято-Покровское возле Северска в ДНР
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Российский флот пополнился уникальным танкером ледового класса
    Новак сообщил о плане России на случай изъятия активов
    Назван самый эффективный истребитель на СВО
    Синоптик рассказал о морозах в Москве на Новый год
    В Гуляйполе уничтожены подземные бункеры ВСУ
    ФСБ предотвратила серию терактов в Калужской области
    Экономика России показала рост в три раза быстрее еврозоны
    Глава Минтранса заявил о чуде в обслуживании иностранных самолетов
    Алжир потребовал от Франции извинений и возврата казны
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Когда на Украине появится новый гетман Скоропадский

    Скоропадский формально не был объявлен гетманом немецкими генералами, а был провозглашен монархом на всеукраинском съезде хлеборобов. Имя нового руководителя Украины не столь важно, его главной функцией будет заключить мир с Россией.

    0 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Брюссельская ведьма крадет Рождество

    Из официальных поздравлений ушло слово «Рождество», а на уличных билбордах вместо привычного «Счастливого Рождества!» парижанам желают «Веселых праздников». Кроме того, опасаясь реакции мусульман, в Париже в этом году отменили массовые рождественские мероприятия.

    18 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Откажется ли Турция от российских «Триумфов»

    Может показаться, что военно-техническое сотрудничество между Турцией и Россией переживает закат, и в нынешних международно-политических реалиях невозможно. Однако не все так однозначно.

    6 комментариев
    25 декабря 2025, 12:51 • Новости дня

    В России осудили инструктора верховой езды за помощь «Легиону «Свобода России»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Во Втором Западном окружном военном суде вынесли приговор инструктору по верховой езде Евгении Конфоркиной за помощь «Легиону «Свобода России» (ЛСР, признан террористической организацией и запрещен).

    Конфоркину приговорили к 15 годам колонии общего режима и штрафу в 300 тыс. рублей, передает ТАСС.

    Ее признали виновной в госизмене и участии в террористической организации.

    Ранее сообщалось, что гособвинение запросила для инструктора по верховой езде Евгении Конфоркиной 18 лет колонии по делу о госизмене за съемку вертолетного завода для запрещенной организации.

    25 декабря 2025, 08:18 • Новости дня
    Раскрыта личность погибшего вместе с сотрудниками ДПС при взрыве в Москве мужчины
    Раскрыта личность погибшего вместе с сотрудниками ДПС при взрыве в Москве мужчины
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Устроившим взрыв на Елецкой улице в столице, при котором погибли два сотрудника ДПС, оказался 24-летний Павел Голубенко, сообщают СМИ.

    Голубенко родом из населенного пункта Каменок в Ивановской области, передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    Он после школы учился в Ивановском автотранспортном колледже, также молодой человек работал прессовщиком на фабрике. За несколько дней до взрыва он пытался взять взаймы деньги у знакомых.

    В соцсетях он был подписан на каналы о военной тематике, аниме, психологии и электронике

    Ранее сообщалось, что устроивший взрыв у автомобиля ДПС в столице действовал по указу мошенников.

    СК сообщал, что взрыв произошел, когда полицейские приблизились к служебному автомобилю из-за подозрительного человека рядом.

    Погибшими инспекторами ДПС оказались мужчины в возрасте 24 и 25 лет, у одного из них остались жена и маленькая дочь.

    Комментарии (8)
    25 декабря 2025, 10:08 • Новости дня
    Глава Минтранса заявил о чуде в обслуживании иностранных самолетов
    Глава Минтранса заявил о чуде в обслуживании иностранных самолетов
    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Авиаперевозчики смогли совершить настоящее чудо, поскольку все эксплуатируемые ими иностранные самолеты обслуживаются должным образом, заявил глава Минтранса Андрей Никитин.

    «Наши авиакомпании совершили такое инженерное чудо. У нас уже – их много, но ключевых – наверное, восемь или девять технических центров, которые позволяют полностью обслуживать иностранные суда», – цитирует Никитина «Россия 24».

    По его словам, эти центры обеспечивают работой 8 тыс. человек, недавно авиакомпания S7 открыла второй завод.

    Министр отметил, что до этого такой промышленности в таком масштабе и качестве не было.

    «И сегодня все иностранные суда обслуживаются должным образом нашими авиакомпаниями», – заключил глава ведомства.

    В ноябре Новак сообщал, что число действующих аэропортов в России за ближайшие пять лет должно вырасти до 241, они должны появиться в Запорожье и Херсоне.

    Комментарии (21)
    24 декабря 2025, 13:22 • Видео
    США дадут Зеленскому невидимые гарантии

    Владимир Зеленский заявил, что часть так называемых гарантий безопасности, которые США предоставят Украине в обмен на прекращение конфликта, будут частично засекречены. Несмотря на это, понятно, о чем идет речь: Зеленского хотят обдурить.

    Комментарии (3)
    24 декабря 2025, 22:23 • Новости дня
    ГУР Минобороны Украины начало кампанию против Генштаба ВСУ

    Сайты ГУР Минобороны Украины начали критиковать командование ВСУ за Северск

    ГУР Минобороны Украины начало кампанию против Генштаба ВСУ
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Интернет-ресурсы ГУР Минобороны Украины публично осудили действия Генштаба ВСУ, обвинив военное командование страны во лжи по факту потери Северска.

    Интернет-ресурсы, подконтрольные Главному управлению разведки Минобороны Украины, вышли с резкой критикой в адрес Генштаба ВСУ, что было расценено как признак растущей конфронтации внутри украинских силовых структур, передает ТАСС.

    Представитель российских силовых структур сообщил, что эти ресурсы, включая проект «Дипстейт», обвинили Генштаб ВСУ во лжи, подчеркнув, что командование долго не признавало потерю Северска в ДНР. '

    В силовых структурах заявили, что возможно Главное управление разведки Украины готовит заговор против нынешней власти и скрытно ищет сторонников.

    Также отмечается, что стиль критики со стороны аналитиков ГУР напоминает высказывания скандально известной нардепа Марьяны Безуглой, которая известна частыми нападками на украинское военное командование и Александра Сырского лично.

    Ранее украинский генштаб признал потерю Северска в ДНР спустя почти две недели.

     Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая блокировала трибуну парламента с требованием об отставке главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

    В силовых структурах заявили, что Сырский остается на своей позиции благодаря абсолютной лояльности властям и отсутствию стремления к политической карьере.

    В Службе внешней разведки России заявили, что коррупционный скандал на Украине обрушил моральный дух ВСУ.

    Комментарии (3)
    24 декабря 2025, 14:32 • Новости дня
    Эксперт: «Мирный план» Зеленского совершенно неприемлем

    Политолог Скачко: Зеленский озвучил заведомо неприемлемый для Москвы «мирный план»

    Эксперт: «Мирный план» Зеленского совершенно неприемлем
    @ Aaron Schwartz/Pool/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Судя по всему, Москва отвергнет так называемый мирный план Киева. Среди 20 пунктов есть те, которые противоречат Конституции России, интересам жителей исторических регионов, а также не учитывают цели спецоперации, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Владимир Зеленский опубликовал «мирный план», который, по его словам, обсуждается на переговорах в США.

    «Опубликованный Киевом «мирный план» – это проект документа, совершенно неприемлемого для российской стороны. Начнем с фундаментального. В пункте № 14 предлагается зафиксировать границу по нынешней линии соприкосновения в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Скорее всего, Москва не будет это даже обсуждать, ведь люди в 2022 году на референдумах высказались за возвращение в состав России», – пояснил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    «Более того, одна лишь дискуссия на эту тему вполне может подпасть под уголовную статью: «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России». Ни о каком делении исторических регионов речи быть просто не может. Поэтому предложение Зеленского «стоим там, где стоим» – бессмысленное и пустое», –  детализировал эксперт.

    «Кроме того, российские военные сейчас находятся в том числе на территории Харьковской и Сумской областей. Но, судя по проекту документа, Зеленский не хочет принимать реалии «на земле». Москва же неоднократно призывала Киев к этому и указывала, что мирный трек должен вестись безусловно с учетом ситуации на фронте», – напомнил собеседник.

    «Помимо этого, в плане не указаны меры защиты русского языка и русскоязычного населения на подконтрольной Киеву территории, а также отказ от их притеснения. Вызывает большие вопросы и пункт о намерении Зеленского содержать 800-тысячную армию. Не берусь судить, где он собрался искать миллиарды долларов на эту инициативу. Но даже саму идею я считаю неприемлемой для Москвы. В общем среди 20 пунктов нет ничего, касающегося демилитаризации и денацификации Украины. А ведь это одни из главных целей СВО», – напомнил он.

    Аналитик указал, что ранее помощник президента России Юрий Ушаков отмечал, что Киев и Евросоюз на всем протяжении процесса урегулирования вносят в проекты мирных договоров заведомо неприемлемые для Москвы правки. В Кремле отмечали, что такие действия лишь затягивают переговорный процесс и отдаляют подписание соглашения.

    «Глава Белого дома Дональд Трамп тоже пенял Киеву на выдвижение требований, не соответствующих реальности на фронте. Впрочем, думаю, украинская сторона специально сделала проект документа неприемлемым для Москвы, чтобы обвинить ее в отказе от урегулирования и обосновать свою агрессию», – пояснил эксперт.

    Ранее Владимир Зеленский озвучил 20 пунктов «мирного плана», который, по его словам, обсуждается на переговорах в США. Исходя из его информации, по ряду пунктов компромисса до сих пор нет, в том числе и по вопросу территорий, пишет Telegram-канал «Политика страны».

    Среди опубликованных пунктов: численность ВСУ остается 800 тыс. в мирное время, США, НАТО и европейские государства предоставляют гарантии безопасности, отражающие 5-ю статью устава НАТО. Россия же закрепляет политику ненападения во всех необходимых законах и документах.

    Что касается территорий, Киев предлагает российским силам «выйти» из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей. «В Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях – «стоим там, где стоим», – говорится в документе. «Россия не будет препятствовать использованию Украиной реки Днепр и Черного моря для коммерческой деятельности. Кинбурнская коса будет демилитаризована», – также указывается в тексте.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности Москвы к мирным переговорам и напомнил, что условия для выхода из кризиса были озвучены в июне 2024 года. Он также отметил, что главный барьер для диалога – позиция Киева, который отказывается обсуждать ключевые вопросы мирного плана. В свою очередь постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что американская сторона пытается определить пределы компромисса ради урегулирования конфликта на Украине.

    Ранее Зеленский заявил, что часть так называемых гарантий безопасности, которые США предоставят Украине в обмен на прекращение конфликта, будут частично засекречены. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что они могут собой представлять.

    Комментарии (23)
    24 декабря 2025, 16:30 • Новости дня
    Глава МИД Эстонии пригрозил расстрелять «зеленых человечков» на границе
    Глава МИД Эстонии пригрозил расстрелять «зеленых человечков» на границе
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что так называемые «зеленые человечки», вооружённые люди без опознавательных знаков, будут немедленно уничтожены в случае пересечения границы страны.

    Цахкна в беседе с польским порталом o2.pl резко высказался о возможном появлении на территории страны так называемых «маленьких зеленых человечков». «Скажу прямо: если эти маленькие зеленые человечки когда-нибудь пересекут нашу границу, мы их расстреляем», – цитирует главу эстонского МИД «Московский комсомолец».

    По словам Маргуса Цахкна, последствия в случае появления вооружённых людей без опознавательных знаков будут однозначными и обсуждению не подлежат. Он подчеркнул, что в этом вопросе не возникнет никаких споров относительно дальнейших действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на границе Эстонии с Россией начали строить первую партию бункеров Балтийской линии обороны, и к концу 2027 года планируется возвести до 600 таких объектов.

    В эстонском уезде Ида-Вирумаа, граничащем с Ленинградской областью, запустили новый радиолокационный комплекс воздушного наблюдения с дальностью более 500 километров.

    Комментарии (49)
    24 декабря 2025, 19:30 • Новости дня
    Бывший посол Норвегии похвалил уровень жизни в Москве

    Экс-посол Норвегии Квиле отметил качество жизни в Москве

    Бывший посол Норвегии похвалил уровень жизни в Москве
    @ Кузьмичёнок Василий/Агентство «Москва»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    По мнению экс-посла Норвегии в РФ Роберта Квиле, Москва отличается благоустройством улиц и большим разнообразием заведений общественного питания.

    Высказанные экс-послом Норвегии Робертом Квиле впечатления о жизни в Москве опубликовал журнал Forsvarets forum, пишет РИА «Новости». По его словам, столица отличается ухоженными дорогами и тротуарами, а также обилием ресторанов, которые часто бывают полны, поэтому лучше бронировать столики заранее.

    Квиле отдельно выделил уровень автопарка города, отметив наличие люксовых автомобилей, недоступных в Норвегии. Он также добавил, что, по его мнению, ассортимент товаров в Москве превосходит ожидания. Квиле работал послом Норвегии в России с 2022 года по осень 2025.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф также рассказал о своих впечатлениях о Москве во время встречи с президентом Владимиром Путиным.

    А что касается Квиле, то весной на встрече с послом МИД России призвал Осло воздерживаться от шагов, которые могут усилить напряженность вокруг архипелага Шпицберген.

    Ранее посол Норвегии Роберт Квиле был вызван в МИД России из-за попыток норвежских властей сорвать в Киркенесе чествование воинов СССР.

    Комментарии (16)
    24 декабря 2025, 23:48 • Новости дня
    Чиновников польского Гданьска не впустили в здание генконсульства России

    Чиновники Гданьска не смогли захватить здание генконсульства России

    Tекст: Антон Антонов

    Чиновникам польского Гданьска не удалось попасть в здание генконсульства России, которое они собирались захватить, следует из сообщения главы пресс-службы администрации города Изабелы Козицкой-Прус.

    «Была предпринята попытка принять в собственность здания, но никто не открыл чиновникам двери», – приводит слова главы пресс-службы РИА «Новости» со ссылкой на Polsat.

    Она также отметила, что на территории объекта кто-то находился, но попытки попасть внутрь не привели к успеху.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре власти Польши объявили о прекращении работы последнего действующего генконсульства России в Гданьске. Россия закрыла генеральное консульство Польши в Иркутске.

    Генеральное консульство России в Гданьске официально завершило свою работу в декабре. Россияне и иностранные граждане, находящиеся на территории Польши, теперь могут получить консульские услуги только в консульском отделе посольства России в Варшаве.

    Комментарии (4)
    25 декабря 2025, 08:06 • Новости дня
    Назван самый эффективный истребитель на СВО

    Ростех: Су-35С уничтожили больше всего целей в ходе СВО

    Назван самый эффективный истребитель на СВО
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В этом году количество уничтоженных целей истребителями Су-35С в ходе спецоперации побило все предыдущие показатели, отличаясь рекордной эффективностью на дальних дистанциях, сообщили в Ростехе.

    Поставки современных истребителей Су-35С по плану текущего года завершились, сообщает Ростех. Объединенная авиастроительная корпорация поставила армии очередные партии этих самолетов.

    В этом году производство боевых самолетов, в том числе Су-35С, стало рекордным по количеству, а план выпуска был полностью выполнен. Следующая программа производства уже начала прорабатываться.

    Представители Ростеха подчеркнули: «Су-35С – один из самых востребованных в войсках самолетов. На его счету – наибольшее количество уничтоженных целей в ходе СВО. В том числе он эффективно бьет противника на рекордных дальностях – в несколько сот километров. Су-35С способен применять всю номенклатуру современного авиационного вооружения. Он оснащен высокоинтеллектуальной электроникой, включая передовую систему радиоэлектронного противодействия и обороны. За совокупность передовых характеристик истребитель заслуженно получает самые высокие оценки летчиков».

    По словам военнослужащих, истребители отличают комфорт, эргономичность и высокий уровень надежности. Су-35С рассчитан на завоевание господства в воздухе, а также эффективную работу в сложных погодных условиях и на больших удалениях от аэродромов.

    Ранее гендиректор Ростеха Сергей Чемезов отмечал, что российский многоцелевой истребитель Су-35С заставил натовские F-16 и Mirage на Украине летать на предельно малых высотах.

    Накануне Ростех указал агентству Reuters на ошибочное понимание приоритетов отечественного ОПК.

    Корпорация также доложила о боевых успехах новых антидроновых патронов IGLA.

    Комментарии (4)
    24 декабря 2025, 18:28 • Новости дня
    Авиаэксперт объяснил значение отечественного двигателя для самолета «Байкал»

    Авиаэксперт Гусаров объяснил значение отечественного двигателя для самолета «Байкал»

    Авиаэксперт объяснил значение отечественного двигателя для самолета «Байкал»
    @ minpromtorg_ru

    Tекст: Никита Миронов

    Легкий многоцелевой самолет «Байкал» с двигателем российского производства может произвести революцию в малой авиации России и связать отдаленные населенные пункты, рассказал газете ВЗГЛЯД главный редактор портала Авиа.ру Роман Гусаров.

    Ранее Минпромторг опубликовал в своем Telegram-канале фотографии первого полета самолета с полностью российской силовой установкой.

    Роман Гусаров рассказал, что новый двигатель – означает новый этап в развитии малой авиации России. «Он делается для самолета «Байкал», призванного заменить знаменитый Ан-2, самый массовый советский самолет, выпускаемый с 1948 года», – пояснил эксперт.

    Благодаря новому двигателю страна должна получить новый самолёт, способный садиться и взлетать с любых грунтовых аэродромов и даже полей. «Байкал» сможет связать самые отдалённые посёлки и деревни. Он более экологичен, чем Ан-2, он тише, он комфортнее, поскольку имеет обогреваемый салон.

    «Двигатель прошел все этапы испытаний на земле, теперь его, как минимум, год будут испытывать в воздухе. Если испытания не выявят значительных недостатков, через год новый двигатель запустят в массовое производство. Если недостатки появятся – примерно через два года. В любом случае, два года для столь важного самолёта, каким должен стать «Байкал», т. е. сильно улучшенный АН-2 – это не срок», – считает эксперт.

    По его словам, «Байкал» способен произвести настоящую революцию в малой авиации России, связав небольшие и малодоступные населённые пункты огромной страны.

    Напомним, на аэродроме Уральского завода гражданской авиации стартовали летные испытания легкого многоцелевого самолета «Байкал» с новым отечественным двигателем ВК-800 и воздушным винтом АВ-901.

    Комментарии (26)
    24 декабря 2025, 15:42 • Новости дня
    Путин попросил Набиуллину почаще посещать заседания правительства
    Путин попросил Набиуллину почаще посещать заседания правительства
    @ Алексей Никольский/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин подчеркнул важность более регулярного участия главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной в заседаниях кабмина, обратившись к ней во время встречи с правительством.

    Президент России Владимир Путин обратился к главе Центрального банка Эльвире Набиуллиной с просьбой чаще принимать участие в заседаниях правительства, передает РИА «Новости». Соответствующее заявление прозвучало в ходе рабочей встречи с членами кабинета министров.

    Путин подчеркнул важность присутствия руководителя Центробанка на таких мероприятиях. Глава государства заявил: «Руководитель Центрального банка здесь. Я бы вас попросил почаще бывать на заседаниях правительства».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил успешную работу Государственной думы и Совета Федерации за осеннюю сессию.

    Комментарии (49)
    25 декабря 2025, 05:46 • Новости дня
    Алжир потребовал от Франции извинений и возврата казны
    Алжир потребовал от Франции извинений и возврата казны
    @ Wu Tianyu/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Алжир начинает использовать судебно-правовые механизмы против Франции, чтобы добиться признания преступного характера политики колониализма и возврата разграбленного имущества, заявил депутат Национальной народной ассамблеи (парламента) от партии «Движение общества за мир» Слиман Заркани.

    Парламент Алжира в среду единогласно принял законопроект, который квалифицирует действия Франции в колониальный период как преступления, передает РИА «Новости».

    «В рамках вопроса о национальной памяти Алжир переходит от «политического требования» к судебно-правовым механизмам. В том, что касается эффективных механизмов воздействия на Францию, они главным образом строятся на двух основных направлениях», – сообщил Заркани.

    По его словам, закон требует от Франции «официальных извинений и признания преступлений колониализма и его последствий». Также среди требований – возвращение вывезенной казны, национального архива и других ценностей.

    Что касается второго направления, Заркани отметил положения принятого закона о привлечении Франции к ответственности за преступления, в том числе совершенные в постколониальный период.

    Новый закон требует от Франции предоставления карт мест, где устанавливались мины и проводились ядерные испытания в пустыне Сахара, а также выплаты компенсаций пострадавшим и финансирования работ по дезактивации радиоактивно загрязненных территорий. Заркани подчеркнул, что такие преступления не подлежат исковой давности.

    В документе перечислены 30 видов преступлений французского колониализма, включая внесудебные казни, пытки, похищения, изнасилования, применение запрещенного оружия и искусственно вызванные экологические катастрофы, последствия которых ощущаются до сих пор. Кроме того, документ предусматривает тюремные сроки от пяти до десяти лет за пропаганду и оправдание колониализма или оскорбление национальной памяти.

    Франция контролировала Алжир более 130 лет, и только после национально-освободительной войны в 1962 году страна стала независимой. Париж устраивал ядерные испытания в регионе вплоть до 1966 года, причинив, по данным Алжира, серьезный вред населению и окружающей среде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом президент Франции Эммануэль Макрон потребовал ужесточить политику Франции в отношении Алжира. Причиной обострения отношений Франции с ее бывшей африканской колонией стал вопрос о спорной территории – Западной Сахаре. Париж поддерживает суверенитет Марокко над регионом. Алжир настаивает на референдуме по самоопределению территории.

    Комментарии (5)
    25 декабря 2025, 02:44 • Новости дня
    Долина попросила о возможности временно пожить в проданной квартире

    Адвокат Свириденко: Долина просила разрешения пожить в квартире в Хамовниках

    Долина попросила о возможности временно пожить в проданной квартире
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Певица Лариса Долина обратилась с просьбой остаться в купленной Полиной Лурье квартире в Хамовниках на несколько месяцев, сообщила адвокат покупательницы Светлана Свириденко.

    «Долина просила предоставить ей возможность проживания в квартире еще несколько месяцев», – приводит слова Свириденко РИА «Новости».

    Причиной такого запроса стало то, что артистка, по ее собственным словам, не успевает собрать личные вещи в отведенные сроки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, изначально Долина смогла через суд вернуть проданную квартиру после заявления о мошенничестве. Позднее Верховный суд России признал право собственности на спорную квартиру за Лурье. В определении суда отмечено, что нижестоящие инстанции допустили ошибку при рассмотрении иска певицы.

    Комментарии (20)
    24 декабря 2025, 16:07 • Новости дня
    Критические повреждения остановили работу «Укрнафты»

    Серьезные повреждения от взрывов остановили работу оборудования «Укрнафты»

    Критические повреждения остановили работу «Укрнафты»
    @ Евгений Котенко/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    После серии взрывов были остановлены производственные мощности крупнейшей нефтедобывающей компании Украины «Укрнафты», детали о характере повреждений не разглашаются.

    Производственные объекты компании «Укрнафта» получили критические повреждения после взрывов, пишет ТАСС, ссылаясь на информацию, размещенную на сайте «Нафтогаза Украины». В сообщении отмечается, что работа поврежденного оборудования полностью остановлена, однако подробностей о характере повреждений или конкретных локациях не приводится.

    23 декабря объекты «Укрнафты» уже оказывались под ударом и также получили серьезные повреждения, из-за чего работа была временно приостановлена. В компании подчеркивают масштаб инцидента и его влияние на производственный цикл, но детали не уточняют.

    АО «Укрнафта» остается крупнейшей нефтедобывающей организацией на Украине с комплексной структурой, включающей шесть нефтегазодобывающих управлений, три газоперерабатывающих завода и разветвленную сеть сервисных подразделений. Добывающие мощности компании сосредоточены в восьми областях, а общая сеть автозаправочных комплексов достигает 662 объектов почти во всех регионах страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 8 декабря Приднепровская ТЭС, Кременчугская ГЭС и объекты нефтегазового сектора Украины уже получили серьезные повреждения.

    Кроме того, на Украине повредили первую крупную теплоэлектростанцию на биомассе. В то же время, глава «Нафтогаза» Сергей Корецкий стал основным кандидатом на пост министра энергетики Украины.

    Комментарии (0)
    24 декабря 2025, 16:54 • Новости дня
    ФСБ ликвидировала готовившего теракт на нефтепроводе в Тюменской области
    ФСБ ликвидировала готовившего теракт на нефтепроводе в Тюменской области
    @ Vadim Akhmetov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    В Тюменской области был нейтрализован гражданин России, пытавшийся совершить теракт по заданию украинских спецслужб на объекте ПАО «Транснефть», сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

    ФСБ предотвратила подготовку теракта на диспетчерской станции магистрального нефтепровода в Тюменской области, передает ТАСС. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, преступление готовил гражданин России, уроженец Винницкой области на Украине, действовавший по заданию украинских спецслужб. По информации ведомства, он был участником одной из запрещённых в России украинских террористических организаций.

    Для осуществления нападения злоумышленник выбрал объект критической инфраструктуры – диспетчерскую станцию нефтепровода ПАО «Транснефть». В ЦОС ФСБ рассказали, что подозреваемый получил инструкции по сборке самодельного взрывного устройства, приобрёл необходимые компоненты и спрятал их в оборудованный тайник.

    «При попытке извлечь из укрытия элементы для окончательной сборки взрывчатого устройства злоумышленник был задержан с поличным», – отметили в спецслужбе. Во время задержания фигурант оказал вооружённое сопротивление и был ликвидирован ответным огнём сотрудников ФСБ.

    Ранее подростку из Москвы предъявили обвинение в теракте за поджог релейного шкафа в городе Ступино в Подмосковье.

    До этого несовершеннолетнего заподозрили в поджоге трансформаторных подстанций на железнодорожной станции Марк в Московской области.

    Комментарии (6)
    25 декабря 2025, 08:33 • Новости дня
    Адвокат Лурье сообщила об одной обязанности Долиной при выселении из квартиры

    Адвокат Лурье: Долина должна подписать акт передачи при освобождении квартиры

    Адвокат Лурье сообщила об одной обязанности Долиной при выселении из квартиры
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Певица Лариса Долина обязана подписать акт приема-передачи во время выселения из своей квартиры в Хамовниках, которую она продала Полине Лурье за 112 млн рублей, сообщила адвокат Лурье Светлана Свириденко.

    Свириденко пояснила: «Долина должна подписать акт приема-передачи, когда будет выселяться из квартиры», передает РИА «Новости».

    Ранее Долина обратилась с просьбой остаться в купленной Полиной Лурье квартире в Хамовниках на несколько месяцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, изначально Долина смогла через суд вернуть проданную квартиру после заявления о мошенничестве. Позднее Верховный суд России признал право собственности на спорную квартиру за Лурье. В определении суда отмечено, что нижестоящие инстанции допустили ошибку при рассмотрении иска певицы.

    Комментарии (6)
    Главное
    Российские войска освободили Свято-Покровское возле Северска в ДНР
    При обстреле гуманитарного конвоя из Дагестана в приграничье погибли три человека
    Пентагон сообщил о резком росте экспорта китайских истребителей
    Насри Асфура победил Насраллу на выборах в Гондурасе
    Более 100 новых лун обнаружены в Солнечной системе в 2025 году
    Лурье не разрешила Долиной временно остаться в квартире после выселения
    Сын основательницы РЕН-ТВ Лесневской рассказал о причинах смерти матери

    Российский флот пополнился уникальным танкером ледового класса

    Впервые судостроительный завод «Звезда» поставил заказчику газовоз самого высокого ледового класса. Это уникальные танкеры, которые, по сути, кроме России, никому не нужны. Их делали в Южной Корее только для российских арктических СПГ-заводов. Однако радостная новость первых поставок омрачается рядом серьезных технологических проблем, которые России предстоит решить ради роста экспорта СПГ. Подробности

    Перейти в раздел

    «Дело Эпштейна» ведет Трампа к полезным для России решениям

    Минюст США опубликовал новую порцию рассекреченных документов по «делу Эпштейна». При этом то, что подчиненные Дональда Трампа пытались скрыть, внезапно стало общедоступным из-за технической ошибки. Все это грозит кончиться для Трампа плохо. А для России, скорее хорошо. Подробности

    Перейти в раздел

    Как улучшит Су-57 загадочное «изделие 177»

    В России появился новый авиадвигатель для боевых самолетов – летающая лаборатория на базе Су-57 впервые поднялась в воздух с использованием так называемого изделия 177. Какими характеристиками обладает данная силовая установка и как она способна усилить российские истребители пятого поколения? Подробности

    Перейти в раздел

    «План Зеленского» оказался вбросом и имитацией

    «Кремль воспримет украинскую версию как издевательство или вброс». Такими словами эксперты комментируют очередной «мирный план», представленный главой киевского режима Зеленским. Что содержит этот документ и почему он не может являться реальной основой для урегулирования украинского кризиса? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • США дадут Зеленскому невидимые гарантии

      Владимир Зеленский заявил, что часть так называемых гарантий безопасности, которые США предоставят Украине в обмен на прекращение конфликта, будут частично засекречены. Несмотря на это, понятно, о чем идет речь: Зеленского хотят обдурить.

    • Украина неофициально признала неизбежное

      Руководство Украины «в частном порядке» признает, что ему не удастся сохранить контроль над примерно 18-20% территории Донбасса, где все еще находятся ВСУ. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, реагируя на очередной «хитрый маневр» Владимира Зеленского.

    • Макрон опять всех предал

      Европейские журналисты и дипломаты обвиняют президента Франции Эммануэля Макрона в «предательстве». Из лагеря «ястребов», требующих жесткого подхода к России, он опять перебежал к умеренным и заявил, что хочет поговорить с президентом России Владимиром Путиным. Что за срочность?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Родительские субботы в 2026 году: даты православных поминальных суббот, традиции и как поминать усопших

      Родительские субботы занимают особое место в православном календаре и связаны с традицией поминовения усопших. В эти дни Церковь призывает верующих к молитве за умерших родственников и всех крещеных христиан. Чтобы понять смысл этих дат и правильно подготовиться к поминовению, важно разобраться, что такое родительские субботы и когда они совершаются.

    • Открытки с Рождеством Христовым 7 января: красивые и бесплатные картинки для поздравлений

      Для миллионов жителей России и других стран 7 января – один из самых светлых и значимых праздников. Эта дата знаменует Рождество Христово по юлианскому календарю, который продолжает использовать Русская православная церковь. Праздник символизирует рождение Иисуса Христа – событие, которое стало основой христианской веры, несущей миру идеи надежды, спасения и всепрощающей любви. Газета ВЗГЛЯД публикует красивые бесплатные открытки, которыми можно поздравить родных и близких с этим светлым праздником.

    • Куда сдать новогоднюю елку после праздников: правильная утилизация живой и искусственной ели

      Сняв украшения с новогодней елки, многие оказываются перед вопросом: куда ее деть? Выбросить к мусорным бакам не только неэкологично, но и хлопотно: дерево помешает вывозу отходов и может гнить на свалке годами. К счастью, сегодня живым и искусственным деревьям можно подарить вторую жизнь, правильно их утилизировав. Рассказываем, как это сделать, избежав штрафов и принеся пользу природе и городу.

    Перейти в раздел

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации