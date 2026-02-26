СМИ: Британия оголит фронт в Эстонии ради отправки войск на Украину

The Times: Лондон выведет контингент из Эстонии для переброски на Украину

Tекст: Мария Иванова

Для развертывания военной бригады на Украине Соединенному Королевству придется передислоцировать силы из других стратегических регионов, передает ТАСС.

Газета The Times со ссылкой на военные источники сообщила, что речь идет о выводе контингента из Эстонии или с Кипра. Это необходимо для обеспечения ротации и поддержки миссии после возможной остановки боевых действий.

Представитель британского оборонного ведомства заявил изданию: «Если говорить реалистично, то отправка 5 тыс. человек означает, что в общей сложности нам нужно иметь 20 тысяч».

По его словам, уход из Прибалтики создаст уязвимость на другом направлении, а потеря возможностей на Кипре станет критичной для армии.

Журналисты пояснили, что для содержания группировки в 5 тыс. бойцов требуется вчетверо больше людей. Остальные 15 тыс. необходимы для подготовки смены, восстановления после командировок и тылового обеспечения. Изначальные планы отправить 10 тыс. военных сократили из-за скромной численности всей армии королевства.

Министр обороны Джон Хили подтвердил, что военнослужащие уже начали готовиться к операции. На эти цели Лондон выделил 200 млн фунтов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Лондон и Париж планировали отправить на Украину до 15 тыс. военных в случае заключения мирного соглашения.

При этом экс-глава Генштаба Дэвид Ричардс назвал численность британских войск слишком малой для масштабного развертывания.