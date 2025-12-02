Хинштейн объявил о создании СЭЗ в трех районах Курской области

Tекст: Вера Басилая

Хинштейн сообщил президенту России Владимиру Путину о завершении отбора территорий для организации свободной экономической зоны, сообщается на сайте Кремля.

По словам Хинштейна, в обсуждении с правительством региона изначально рассматривался вариант создания СЭЗ не на всей территории области, а только в отдельных локациях. Предварительно определены три района, в которых уже сформирован пул инвесторов, готовых вложиться в развитие инфраструктуры и запуск новых производств.

Губернатор обратился к президенту с просьбой поддержать совместную работу между региональными и федеральными органами власти для ускорения утверждения необходимых решений по запуску свободной экономической зоны, заметив, что понимает масштаб ожидаемого экономического эффекта.

Ранее власти ввели льготы для инвесторов, которые реализуют новые проекты в промышленности, сельском хозяйстве и IT на приграничных территориях Брянской, Белгородской и Курской областей. Получить льготы смогут те, кто вкладывает от 1 млн рублей.