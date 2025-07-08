Власти поддержали новых инвесторов в приграничных регионах России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Постановление о расширении условий применения свободной экономической зоны подписал председатель правительства Михаил Мишустин, передает ТАСС. Теперь воспользоваться льготами смогут предприниматели, реализующие новые инвестиционные проекты на приграничных территориях Брянской, Белгородской и Курской областей.

Ранее режим СЭЗ распространялся только на уже работающие или пострадавшие от боевых действий предприятия, что позволяло частично компенсировать их убытки. Новые правила открывают преференциальный доступ для инвесторов в обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, логистике, компьютерных технологиях и программном обеспечении.

Для получения преференций минимальный объем инвестиций составляет 30 млн рублей, для малых и средних предприятий – 3 млн рублей, а для IT-проектов – 1 млн рублей. Резиденты СЭЗ получают пониженные ставки по налогу на прибыль, на добычу полезных ископаемых, освобождение от налога на имущество и земельного налога, а также могут применять пониженные тарифы страховых взносов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, жителям приграничных районов Курской области утвердили отсрочку налоговых платежей. Режим свободной экономической зоны будет внедрен в Белгородской, Брянской и Курской областях, что сулит снижение налоговой нагрузки для предпринимателей. Президент России Владимир Путин подписал закон о налоговых льготах и преференциях для свободной экономической зоны на территориях, прилегающих к Донбассу и Новороссии.