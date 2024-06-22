На Западе есть силы, которые хотят повернуть историю вспять и вернуться в условные 90-е, когда Запад безраздельно доминировал в геополитике, а в его ценности пытались заставить верить весь мир. Выходит, что большая война неизбежна?0 комментариев
Путин ввел налоговые льготы для СЭЗ на приграничных с Донбассом территориях
Президент России Владимир Путин подписал закон о налоговых льготах и преференциях для свободной экономической зоны (СЭЗ) на территориях, прилегающих к Донбассу и Новороссии.
Документ вносит поправки в Налоговый кодекс России и является сопутствующим закону, распространяющему режим СЭЗ на Ростовскую, Белгородскую, Воронежскую, Курскую и Брянскую области, а также Крым, следует из указа, опубликованного на портале правовой информации.
Резидентам указанных территорий будет предоставлена нулевая на 10 лет ставка по налогу на прибыль организаций в отношении прибыли, полученной от реализации инвестпроекта в СЭЗ, и ставка налога на прибыль организаций в части, подлежащей зачислению в бюджет субъекта РФ, от 0% до 13,5%, говорится в документе.
Кроме того, резиденты СЭЗ освобождаются от уплаты налога на имущество организаций на срок 10 лет с момента принятия на учет участником такого имущества. Также предоставляются льготы в виде, освобождения от уплаты земельного налога на 3 года, понижены тарифы страховых взносов в размере 7,6% сроком до окончания срока существования СЭЗ при соблюдении ряда условий.
Также вводится упрощенная процедура градостроительной деятельности и землепользования, предусматривается применение в отношении собственных амортизируемых основных средств ускоренной нормы амортизации, нулевой акциз на жидкую сталь, освобождение от налога на добычу полезных ископаемых (уголь и железную руду). В СЭЗ также будет действовать режим свободной таможенной зоны. Закон вступает в силу с 1 июля 2024 года.