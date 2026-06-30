Хинштейн доложил Путину об инвестиционном рывке Курской области

Курская область вошла в тройку лидеров Центрального округа по объему инвестиций

Tекст: Елизавета Шишкова

Во время рабочей встречи в Кремле Владимир Путин отметил улучшение промышленной динамики и инвестиционной активности в Курской области, передает сайт Кремль.

Президент отметил: «Я смотрю, промышленное производство подрастает и инвестиционная активность тоже увеличивается постепенно: и в основной капитал, и в целом инвестпроекты пошли».

Александр Хинштейн подтвердил, что, несмотря на сложную ситуацию и снижение по ряду показателей, в регионе наметились «очень хорошие, позитивные тенденции». По его словам, растет инвестиционная привлекательность области.

Губернатор сообщил, что по итогам первого квартала Курская область вошла в тройку лидеров Центрального федерального округа после Москвы и Подмосковья. Объём инвестиций составил почти 55 млрд рублей. На Петербургском форуме в этом году заключили 27 соглашений на сумму более 87 млрд рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Александр Хинштейн сообщил президенту России Владимиру Путину о завершении отбора трех районов Курской области для создания свободной экономической зоны.