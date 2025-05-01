Первый регулярный рейс в Абхазию вылетел из Москвы спустя 30 лет

Самолет ЮВТ аэро отправился из Внуково в Сухум с 49 пассажирами

Tекст: Елизавета Шишкова

Самолет авиакомпании «ЮВТ аэро» выполнил первый регулярный рейс между Россией и Абхазией спустя более трех десятилетий, передает ТАСС. Вылет из Москвы во Внуково состоялся в 14.47 мск, на борту находились 49 пассажиров. Рейс выполнялся на самолете Bombardier CRJ-200 вместимостью 50 мест.

Прибытие лайнера в Сухум ожидается в 18.00 мск. По данным авиадиспетчеров, время в пути составит около трех часов пятидесяти минут. Обратный рейс планируется в тот же день с прибытием в Москву в 23.00 мск.

Торжественная церемония открытия аэропорта в Сухуме проходит 1 мая с участием президента Абхазии Бадры Гунба и первого заместителя руководителя администрации президента России Сергея Кириенко. Первым пассажирам рейса вручат памятные подарки.

Рейсы ЮВТ аэро теперь будут совершаться раз в неделю по субботам, второй рейс состоится 3 мая. Кроме того, допуски на полеты в Сухум получили компании iFly и Nordstar, а с 6 мая начнутся рейсы «Икар» из Нижнего Новгорода.

Сухумский аэропорт был закрыт после событий 1993 года и прошел реконструкцию по соглашению между властями Абхазии и российской компанией «Инфраструктурное развитие».

Ранее в Сухуме прошло совещание по вопросам открытия авиасообщения между Россией и Абхазией, на котором руководитель координационного штаба по вопросам реконструкции и строительства аэропорта Бадра Гунба обратился с просьбой организовать постоянное авиасообщение до начала летнего сезона.

До этого министерство иностранных дел России отменило свою рекомендацию россиянам воздерживаться от поездок в Абхазию.