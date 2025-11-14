Швыдкой связал приезд актрисы Джоли в Херсон с проблемами ВСУ

Tекст: Мария Иванова

Визит американской актрисы Анджелины Джоли в Херсон связан с попыткой отвлечь внимание украинского общества от проблем на фронте и внутренних политических трудностей, считает специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, передает ТАСС.

Швыдкой заявил: «Использование такой тяжелой PR-артиллерии, конечно же, связано с тем, что ситуация на фронте не слишком хороша для ВСУ. И, конечно, приезд знаменитости, телохранителя которой чуть не забрали в действующие войска, – это попытка отвлечь людей от реальных проблем. Была такая фраза в свое время: «развлекай и отвлекай». Вот это тот случай, когда пытаются развлекать для того, чтобы отвлечь от серьезных проблем».

По мнению Швыдкого, появление известных артистов в зонах конфликтов само по себе не уникально, но нынешняя ситуация отличается более сложным политическим контекстом. Он напомнил, что подобные визиты в прошлом, например во времена войны во Вьетнаме, вызывали «очень сложную реакцию» в обществе. В нынешних условиях, по его мнению, власти на Украине стремятся всеми доступными средствами отвлечь внимание населения от коррупционных скандалов и внутреннего кризиса.

Швыдкой также подчеркнул, что формула «хлеба и зрелищ» сейчас не работает, так как, по его словам, «люди хотят хлеба, а не зрелищ». При этом он отметил, что отнестись к таким попыткам с пониманием трудно.

Ранее стало известно, что 5 ноября Джоли прибыла в находящийся под контролем Киева Херсон. По сообщениям украинских СМИ, ночью на блокпосте при въезде в город Южноукраинск Николаевской области сотрудники военного комиссариата задержали одного из сопровождающих актрисы. Джоли пришлось самой пойти в военкомат, чтобы добиться его освобождения, а, по данным «Инсайдера», водителя не отпускали долгое время и даже связывались с офисом Владимира Зеленского.

Как заявлял губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, сотрудники ТЦК на Украине задержали водителя из кортежа Анджелины Джоли, рассчитывая получить вознаграждение.