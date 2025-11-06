Задержанный ТЦК в Николаеве сопровождающий Джоли перестал отвечать на звонки

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет РБК со ссылкой на «Общественное. Новости», его близкие заявили журналистам, что после инцидента перестали получать какие-либо сообщения от Дмитрия.

Отмечается, что водителя задержали на блокпосте при въезде в город Пивденноукраинск Николаевской области – тогда он ехал в составе кортежа актрисы в Херсон. Брат мужчины уточнил, что Дмитрий сопровождал Джоли не как охранник, а как волонтер, и не числился среди разыскиваемых.

Девушка Дмитрия рассказала, что сейчас его телефон отключен, так что установить связь с ним невозможно. Родственники также дополнили, что Дмитрий не служил срочную службу, однако окончил военную кафедру и в 2025 году был признан годным к службе в тыловых подразделениях.

Ранее был объявлен спонсор поездки Джоли на Украину: международная организация Legacy of War Foundation, сотрудничающая с ЛГБТ-сообществом (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России), выделила средства на визит Анджелины Джоли в украинские города Николаев и Херсон.

Как писала газета ВЗГЛЯД, голливудская актриса Анджелина Джоли приехала в Херсон, находящийся под контролем Киева. После ее поездки ей предложили посетить Донбасс, Новороссию и приграничные регионы России. На Украине сейчас разбираются в деталях инцидента с водителем из группы сопровождения Джоли, которого забрали в военкомат Николаевской области как резервиста.