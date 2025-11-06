Tекст: Мария Иванова

Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич предложил голливудской актрисе Анджелине Джоли приехать в новые регионы России после ее визита в расположенный под контролем ВСУ Херсон с гуманитарной миссией, передает РИА «Новости».

Кастюкевич подчеркнул: «Если бы Анджелине Джоли было интересно, как на самом деле все обстоит, она приехала к детям Донбасса и Новороссии куда раньше, чем теперь. Году этак в 2014 или 2022, посмотрела в глаза людям, которых объявили сепаратистами только за то, что они хотели быть русскими. Пообщалась бы с матерями детей, которых расстреляли украинские военные под Мариуполем».

Также сенатор выразил мнение, что Джоли следовало бы посетить Белгородскую и Курскую области, где она могла бы увидеть последствия обстрелов гражданских объектов. По мнению Кастюкевича, западные пропагандисты не пустят ее в Россию из страха, что она увидит здесь то, что, по его словам, пытаются скрыть от западной и американской аудитории.

Кастюкевич заключил, что власти России не станут платить за такой визит, а сама правда в итоге всегда становится явной.

Напомним, в октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Анджелина Джоли накануне приехала в Херсон, который находится под контролем Киева. При этом один из ее охранников оказался в ТЦК.

Власти на Украине позднее опровергли информацию об освобождении этого охранника.