Задержанный на КПП водитель Джоли оказался офицером запаса и остался в ТЦК

Tекст: Вера Басилая

Источники в Сухопутных войсках ВСУ сообщили УНИАН, что на одном из украинских блокпостов был задержан гражданин Украины из группы сопровождения актрисы Анджелины Джоли, передает ТАСС.

Отмечается, что этот мужчина 1992 года рождения был водителем актрисы, а не ее охранником, как ранее предполагали некоторые СМИ.

У задержанного на момент проверки не оказалось необходимых военно-учетных документов, что стало причиной передачи его сотрудникам местного территориального центра комплектования (аналог военкомата на Украине). При дальнейшем разбирательстве выяснилось, что мужчина состоит в запасе офицеров и не имеет права на отсрочку от службы, поэтому он должен отправиться на выполнение военных обязанностей по мобилизации.

Источники агентства особо подчеркивают, что Анджелина Джоли и члены ее команды не пытались повлиять на действия сотрудников ТЦК. После разбирательств актриса уехала дальше по маршруту, а задержанный остался для дальнейшего прохождения процедур мобилизации.

В то же время другие украинские СМИ, в частности ТСН, по-разному трактуют инцидент. По их сведениям, задержанный был охранником Джоли и после проверки отправился по своим делам, а саму актрису якобы пустили в здание ТЦК лишь для посещения туалета. Источник ТСН отмечает, что «насильно его никто не задерживал», а все действия проходили строго по закону. Официальных заявлений по поводу инцидента пока не публиковалось.

Ранее актриса Анджелина Джоли приехала в Херсон, который находится под контролем Киева. Во время этого визита украинские силовики забрали одного из ее охранников в ТЦК, что является аналогом российского военкомата.