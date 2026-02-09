Эксперт сообщил о риске хранения лекарств на дверце холодильника

Химик Панов сообщил о риске хранения лекарств на дверце холодильника

Tекст: Елизавета Шишкова

Мнение о том, что холодильник является универсальным и самым безопасным местом для хранения лекарств, ошибочно, передает Газета.Ru.

Кандидат химических наук Алексей Панов пояснил, что охлаждение и особенно замораживание ряда препаратов может привести к потере терапевтических свойств и даже образованию опасных продуктов распада. Он подчеркнул, что условия хранения определяются производителем и указываются в инструкции.

Панов отметил, что низкая температура и высокая влажность в холодильнике опасны для таблеток, порошков, капсул и некоторых мазей. Если такие препараты хранить без герметичного контейнера, они могут отсыревать и терять лечебные свойства. Особенно это касается растительных средств и лекарств на натуральной основе.

Эксперт предупредил, что большинство вакцин, инсулинов, интерферонов и других белковых препаратов нельзя замораживать. Заморозка вызывает денатурацию белков, разрушая структуру молекул и делая препарат бесполезным. Даже после оттаивания препарат может потерять активность, а его применение станет небезопасным.

Панов добавил, что сиропы и суспензии на водной основе при хранении в холодильнике могут кристаллизоваться или выпадать в осадок, что мешает точному дозированию. Жидкие экстракты и настойки при пониженной температуре мутнеют и теряют свойства. Также лекарства не рекомендуется хранить рядом с продуктами, выделяющими запахи и влагу.

Если инструкция требует хранения препарата в холодильнике, его следует помещать в герметичный контейнер на средней полке, вдали от морозильной камеры и дверцы, где сильнее колебания температуры.

