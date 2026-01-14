Новогодняя живая елка на наших глазах превратилась в «ламповый» символ прошлого. Вместо этого зеленая повестка и псевдоответственность за экологию и прочая пропаганда навязывает нам пластмассовые симулякры праздника. И это только полбеды.4 комментария
Мосгорсуд признал возврат дела Портнягина в прокуратуру законным
Московский городской суд признал законным постановление Мещанского райсуда Москвы о возврате уголовного дела бизнесмена Дмитрия Портнягина в прокуратуру.
Решение суда оставило без изменений возврат дела, апелляционное представление прокуратуры не удовлетворили, передает РИА «Новости».
В ноябре Мещанский суд постановил вернуть дело в прокуратуру из-за нарушений при составлении обвинительного заключения.
Фигуранты дела обвиняются в легализации почти 64 млн рублей, а супруга предпринимателя Екатерина Портнягина дополнительно – в даче взятки в 300 тыс. рублей.
По данным следствия, Екатерина Портнягина за три года перевела 30 млн рублей со счета ИП на свой счет и потратила их на личные нужды. Адвокаты утверждали, что такие операции не могут считаться отмыванием денег, если средства тратились на бытовые нужды, включая продукты и роды.
Всем фигурантам сохраняется запрет на определенные действия.
Дмитрий Портнягин известен как предприниматель, основатель Сlub 500, блогер и автор серии книг «Трансформатор».
Ранее суд в Москве вернул дело бизнесмена Портнягина, обвиняемого в легализации денежных средств, на доработку в прокуратуру Подмосковья.
До этого представитель предпринимателя заявлял, что в отношении супруги его клиента Екатерины прекращено уголовное дело.