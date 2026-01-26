Главным интересом Китая в Иране и одновременно главной угрозой для доминирования США был и остается китайский мегапроект по переустройству мира «Один пояс – один путь». В котором Иран занимает одно из центральных мест.0 комментариев
Белоусов решил дать своему заместителю право запрашивать данные в банках
Замминистра – руководитель Главного военно-политического управления получит возможность направлять запросы в кредитные организации ради эффективного противодействия взяточничеству, такой проект приказа есть у Минобороны.
Министр обороны Андрей Белоусов намерен существенно расширить спектр полномочий своего заместителя, отвечающего за военно-политическую работу, передает Ura.ru со ссылкой на документ.
Сейчас эту должность занимает генерал армии Виктор Горемыкин. Инициатива предполагает наделение его правом проводить углубленные проверки финансового состояния военнослужащих.
Также документ упоминает доступ к бюро кредитных историй и реестрам владельцев ценных бумаг.
Предлагаемые меры фактически дополнят существующий порядок антикоррупционных ревизий и усилят контроль за имуществом личного состава. Это позволит ведомству оперативно получать сведения о счетах, займах, долгах и возможных скрытых активах проверяемых лиц.
Ранее сообщалось, что стоимость арестованного имущества экс-замминистра обороны генерала армии Дмитрия Булгакова, его близких и еще оценили в более 180 млн рублей.
ФСБ задержала Булгакова в 2024 году. Он не признал вину по делу о коррупции. Следствие установило хищение почти 50 млн рублей при завышении стоимости контракта с Военно-медицинской академией имени Кирова.