В Москве накануне Дня госслужащего прошел форум «Знание.Государство»
В Москве на площадке Национального центра «Россия» 23 января состоялся второй форум «Знание.Государство», приуроченный ко Дню государственного служащего. Участниками масштабного мероприятия, организованного Обществом «Знание», стали около двух тыс. представителей федеральных и региональных органов власти из более чем 50 субъектов РФ, включая молодых специалистов и начинающих управленцев.
Ключевой темой форума стало служение государству в современных условиях. Обсуждались вопросы укрепления суверенитета, новые управленческие подходы и возможности профессионального роста на госслужбе, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД. В мероприятии приняли участие сотрудники порядка 70 ведомств – от министерств и федеральных служб до Центрального банка и Россотрудничества, а также герои России, участники СВО и эксперты в сфере политики и культуры.
Открывая форум, генеральный директор Общества «Знание» Максим Древаль подчеркнул особую миссию государственных служащих и поздравил их с профессиональным праздником.
«Я хочу начать со слов нашего президента Владимира Владимировича Путина о том, что государственная служба – это служение. Служение людям, своей стране. Каждый день вы доказываете это собственным трудом, обеспечивая благополучие, безопасность, будущее России», – заявил он. Максим Древаль также отметил, что Общество «Знание» намерено и дальше развивать образовательные форматы и поддерживать запросы госслужащих, подчеркнув: «Будьте уверены, что находитесь в большой команде единомышленников, для которых так же, как и для вас, служение – это не просто слово».
Деловая программа форума включала дискуссии о стратегических основах российской государственности и управлении в условиях внешних и внутренних вызовов. Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев говорил о факторах укрепления государственности, а начальник управления президента по мониторингу социальных процессов Александр Харичев представил взгляд на Россию как самостоятельную цивилизацию. Министр спорта и глава Олимпийского комитета РФ Михаил Дегтярев поделился управленческими практиками в спортивной отрасли, а руководитель ДНР Денис Пушилин рассказал об опыте принятия решений в условиях нестандартных и кризисных ситуаций.
Отдельный блок был посвящен роли участников боевых действий и героев страны в системе госслужбы. Своим опытом поделились участники программы «Время героев» – Герой России Николай Соколов и Николай Королев, представляющий правительство Санкт-Петербурга.
Финальной точкой форума стала панельная дискуссия о стратегии укрепления суверенитета России с участием писателя Захара Прилепина и директора Высшей политической школы имени Ивана Ильина при РГГУ Александра Дугина. Все выступления были доступны не только очно, но и в онлайн-формате – на платформе Знание.ТВ и телеканале «Эра».
Параллельно с форумом Общество «Знание» запустило всероссийскую просветительскую акцию для школьников и студентов. Государственные деятели проведут более 200 лекций о развитии госслужбы, карьерных возможностях и профессиональных ценностях. Ожидается, что участниками мероприятий станут около четырех тыс. человек. В основу программы легли методические материалы «Государственная служба – твое призвание», подготовленные совместно с РАНХиГС при президенте РФ.