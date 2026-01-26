Tекст: Алексей Дегтярёв

Реакция в военных и политических кругах Запада на удар «Орешником» была «ошеломляющая», сказал Нарышкин в интервью РИА «Новости».

В конце 2025 года киевский режим атаковал с помощью дронов резиденцию президента Владимира Путина в Новгородской области. МИД России констатировал, что попытка атаки на резиденцию президента свидетельствует о террористической сущности киевского режима.

ВС России провели удар по инфраструктуре Украины, применив высокоточное оружие и комплекс «Орешник» после атаки на резиденцию главы государства.