Главным интересом Китая в Иране и одновременно главной угрозой для доминирования США был и остается китайский мегапроект по переустройству мира «Один пояс – один путь». В котором Иран занимает одно из центральных мест.
Нарышкин: Удар «Орешником» ошеломил Запад
Военно-политические круги западных стран явно не ждали, что российская сторона применит ракетный комплекс «Орешник» по объекту в западной части Украины, заявил директор СВР Сергей Нарышкин.
Реакция в военных и политических кругах Запада на удар «Орешником» была «ошеломляющая», сказал Нарышкин в интервью РИА «Новости».
В конце 2025 года киевский режим атаковал с помощью дронов резиденцию президента Владимира Путина в Новгородской области. МИД России констатировал, что попытка атаки на резиденцию президента свидетельствует о террористической сущности киевского режима.
ВС России провели удар по инфраструктуре Украины, применив высокоточное оружие и комплекс «Орешник» после атаки на резиденцию главы государства.