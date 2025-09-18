Ожидается, что к концу 2025 года в России будет производиться до 1 млн различных гражданских дронов. Происходящее позволяет говорить о настоящей беспилотной революции в России. И очевидно, что главным ее катализатором выступила СВО.2 комментария
Глава крымского парламента назвал Пугачеву предательницей
Поведение певицы Аллы Пугачевой можно расценивать как предательство, заявил руководитель парламента Республики Крым Владимир Константинов.
«В чистом виде ее поведение – это предательство», – сказал Константинов РИА «Новости».
Он добавил, что моральный облик певицы понятен, парламентарий признался, что не может слушать ее песни. «Для меня она и ее творчество не существуют», – указал Константинов.
Политик добавил, что в свое время страна дала Пугачевой многое: славу, возможность реализоваться и власть в шоу-бизнесе. По его словам, печально наблюдать, как артистка, по его мнению, полностью утратила связь с реальностью и неправильно оценивает происходящее.
Напомним, Пугачева заявила, что знала чеченского террориста Джохара Дудаева, она охарактеризовала его как «приличного, порядочного, интеллигентного человека».
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала интервью Аллы Пугачевой «базаром лицемерия».