  • Новость часаПутин: Участие в выборах – это наш общий вклад в победу России
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    Фон дер Ляйен начала превращать Евросоюз в военный блок
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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Хочет ли Швеция снова воевать с Россией

    Выборы в Швеции не вызвали большого интереса в России – хотя речь идет о богатой и влиятельной стране, занимающей третье место по вооружению Украины. Однако в местной политике для нас царит почти полный мрак, и учитывать приходится только «нюансы» того, насколько враждебны к нам те или иные шведские политические силы.

    14 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Эйфория от ударов по России сменилась на Украине отчаянием

    На что рассчитывал Зеленский, начиная эскалацию? Логика майданных политиков проста. Россия воюет на свои деньги, а Украина на деньги европейцев. Значит, Украина более устойчива к ударам со стороны России, чем Россия со стороны Украины. Бред? Конечно, бред. Но на нем строится вся украинская политика.

    23 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Откуда в Германии «русские дроны»

    В обстановке тяжелого бреда канцлер Мерц обвинил Россию в развязывании «гибридной войны» и объявил о комплексе мер по сдерживанию России «всеми возможными средствами». На робкие вопросы: «Почему это русские?» – следует единственный ответ: «Потому».

    4 комментария
    16 сентября 2026, 19:16 • Новости дня

    Глава МИД Польши забыл про Белоруссию при оценке границ России и Украины

    Сикорский назвал Польшу единственным соседом России и Украины

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава польского МИД Радослав Сикорский обосновал желание Варшавы участвовать в мирных переговорах тем, что страна якобы является единственной в Европе, граничащей с Россией и Украиной.

    Сикорский объяснил стремление Варшавы участвовать в мирных переговорах по украинскому конфликту уникальным географическим положением страны, передает ТАСС. «Польша – единственная страна в Европе, граничащая как с Россией, так и с Украиной», – заявил министр журналистам.

    Напомним, что протяженность польско-украинской границы превышает 500 километров. Граница с Россией проходит по Калининградской области и составляет около 210 километров. При этом министр не упомянул Белоруссию, которая также находится в Европе и граничит как с Россией, так и с Украиной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Польши Радослав Сикорский потребовал участия Варшавы в мирных переговорах с Москвой.

    Ранее министр заявил о необходимости повышения роли Европы в процессе урегулирования конфликта. А официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила недавние слова дипломата о гипотетическом военном столкновении с Россией.

    15 сентября 2026, 20:20 • Новости дня
    Власти Киева назвали число уничтоженных в городе АЗС

    Киевская ГВА: В украинской столице с начала года атакованы 16 автозаправок

    Власти Киева назвали число уничтоженных в городе АЗС
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Валерия Городецкая

    В украинской столице с начала года повреждены 16 автозаправочных станций, заявил исполняющий обязанности главы Киевской городской военной администрации (ГВА) Андрей Ткачев.

    По словам Ткачева, угроза дефицита горючего в городе пока отсутствует, пишет издание «Страна». Он отметил, что с начала 2026 года в Киеве уничтожено 16 автозаправочных станций.

    Он призвал местных жителей соблюдать меры безопасности и при объявлении тревоги спускаться в укрытия. По его словам, во время воздушной тревоги заправки обязаны закрываться, а персонал и клиенты – эвакуироваться.

    Накануне операторы российских беспилотников поразили используемую украинскими военными автозаправочную станцию в Киеве.

    Системное уничтожение заправок на стратегических трассах кратно осложнило переброску войск ВСУ.

    Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) назвал огромной проблемой регулярные удары по топливной инфраструктуре.

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    16 сентября 2026, 08:50 • Новости дня
    На Украине после атаки БПЛА загорелся поезд Киев – Николаев

    После атаки БПЛА загорелся поезд Киев – Николаев

    Tекст: Вера Басилая

    Под Киевом после атаки вспыхнул поезд, направлявшийся в Николаев, сообщили военкоры.

    После атаки под Киевом загорелся поезд. Информацию о происшествии передают местные СМИ, сообщает «Операция Z: Военкоры Русской весны».

    Известно, что горящий поезд выполнял рейс по маршруту Киев – Николаев.

    Накануне российские военные уничтожили железнодорожный состав с военными грузами.

    Объекты железнодорожной инфраструктуры в Луцке и Фастове на западе Украины подверглись атаке, из-за чего изменился график движения поездов.

    Власти Украины полностью остановили железнодорожное сообщение с Сумами.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала сообщения об ударе по поезду с западными чиновниками информационной кампанией Киева для получения военной помощи.

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    16 сентября 2026, 11:52 • Видео
    Британия трещит по швам

    Первые министры Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии выдвинули совместное требование к Лондону провести референдумы о независимости этих территорий. Великобритания всё?

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    16 сентября 2026, 12:19 • Новости дня
    ВС России пресекли попытку штурмовой группы ВСУ выйти из окружения под Гогино
    ВС России пресекли попытку штурмовой группы ВСУ выйти из окружения под Гогино
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения формирований противника и расширять внешнюю зону контроля, отчитались в Минобороны.

    Пресечена попытка выхода из окружения штурмовой группы ВСУ в районе Гогино, говорится в канале Max Минобороны.

    В кольце окружения продолжаются бои за освобождение Малой Волчьей. Было нанесено поражение живой силе и технике противника около Сердобино, Хрипунов и Бузово.

    За минувшие сутки потери украинских вооруженных формирований в кольце окружения составили до 50 боевиков, две бронемашины и два наземных роботизированных комплекса.

    Всего же с начала месяца в кольце окружения уничтожено свыше 600 военнослужащих ВСУ, 15 бронемашин, 13 квадроциклов и 23 наземных роботизированных комплекса, перечислили в Минобороны.

    В ходе расширения внешней зоны контроля нанесено поражение формированиям ВСУ возле Приколотного, Петропавловки и Новоалександровки.

    Кроме того в Харьковской области нанесено огневое поражение живой силе и технике двух танковых, механизированной бригад и штурмового полка ВСУ поблизости от Малого Бурлука, Корбины Иваны, Рассоховатого, Варваровки, Избицкого и Рубежного.

    А в Сумской области нанесено поражение подразделениям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны у Толстодубово, Студенока, Кровного, Вакаловщины и Дорошовки.

    Всего в зоне ответственности группировки противник потерял более 220 военнослужащих, две бронемашины и боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне российские войска освободили харьковскую Ольховатку

    Днем ранее они  освободили харьковские Широкое, Шевченково и запорожскую Новоандреевку.

    В конце прошлой недели российские войска освободили населенный пункт Веселое в ДНР.

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    16 сентября 2026, 08:56 • Новости дня
    ВС России поразили автозавод в Киеве и сухогруз в порту Черноморска
    ВС России поразили автозавод в Киеве и сухогруз в порту Черноморска
    @ REUTERS/Alina Smutko

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ночь на среду российская армия поразила объекты украинского оборонно-промышленного комплекса и сухогруз с вооружением в порту Черноморска, сообщило Минобороны.

    Целями стали предприятия военной промышленности, порты и морские суда, задействованные в интересах украинской армии, указало ведомство в Max.

    В Киеве удары пришлись по территории автомобильного завода. Уточняется, что данное промышленное предприятие занималось производством специализированной техники для оснащения украинских вооруженных сил.

    Кроме того, в Одесской области поражен сухогруз. Судно находилось в порту Черноморска, оно доставляло груз военного назначения.

    Во вторник днем российские войска уничтожили железнодорожный состав с грузами для украинской армии во время его погрузки в порту Южный.

    Несколько дней назад российские военные поразили грузовое судно с военным имуществом в порту Одессы.

    В начале сентября ВС России уничтожили транспортное судно с военными грузами в порту Черноморска.

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    16 сентября 2026, 14:17 • Новости дня
    Лавров предрек очень короткую войну в случае нападения Европы
    Лавров предрек очень короткую войну в случае нападения Европы
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Если Европа нападет на Россию, это будет «совсем другая война, очень короткая», заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Лавров во время выступления на Международном фестивале молодежи заявил, что Россия не имеет намерений атаковать западные государства, однако в случае агрессии со стороны Европы конфликт будет очень коротким, передает ТАСС.

    «Запад давно сделал выбор в пользу сдерживания России, мы не раз об этом говорили, в том числе через напористое, нахрапистое продвижение блока НАТО к российским границам», – заявил глава внешнеполитического ведомства.

    Министр отметил, что европейские элиты постоянно обсуждают необходимость подготовки к противостоянию с нашей страной. При этом российское руководство, включая президента Владимира Путина, неоднократно подчеркивало, что конфронтация не является методом Москвы.

    По словам руководителя дипломатического ведомства, размещение западных военных контингентов на территории Украины будет расцениваться как прямое объявление войны. Он добавил, что попытки сохранить киевский режим путем ввода мобилизационных сил переведут противостояние из гибридного формата в открытый конфликт.

    Путин назвал бредом и враньем заявления представителей Евросоюза об угрозе со стороны России.

    Глава МИД России Сергей Лавров также заявил об отсутствии у Москвы планов воевать с европейскими странами.

    Глава МИД Лавров предупредил о риске неконвенциональной войны при попытке нападения на Россию.

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    16 сентября 2026, 14:30 • Новости дня
    Рар назвал последствия создания Совета безопасности Европы

    Политолог Рар: Вражда с Россией становится долгосрочной стратегией Евросоюза

    Рар назвал последствия создания Совета безопасности Европы
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Элиты ЕС фиксируют утрату США прежнего стратегического интереса к Европе. На этом фоне Урсула фон дер Ляйен намерена трансформировать Евросоюз, который ранее концентрировался преимущественно на экономических вопросах, в структуру, более ориентированную на военную и оборонную политику, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее глава ЕК предложила создать европейский аналог статьи 4 НАТО.

    «Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поставила задачу превратить Евросоюз в более сильный и централизованный механизм управления. Она хотела бы объединить свою нынешнюю должность с постом главы Евросовета, создав влиятельный чин президента Европы», – отметил германский политолог Александр Рар.

    По его словам, эта должность встала бы в один ряд с главой Белого дома, совмещая политический мандат с полномочиями в сфере безопасности. Такое стремление неудивительно, ведь руководящие элиты ЕС чутко реагируют на происходящие изменения в мире и видят, что США постепенно утрачивают прежний стратегический интерес к Европе, перенося свой фокус внимания на Азию.

    «Тенденция неизбежно ведет к снижению роли НАТО в европейской политике», – подчеркнул спикер. В связи с этим, продолжил собеседник, фон дер Ляйен стремится постепенно трансформировать Евросоюз, который ранее сосредотачивался преимущественно на экономических вопросах, в структуру, более ориентированную на военную и оборонную политику.

    «Образ России как врага является ключевым фактором в этой долгосрочной стратегии. ЕС должен стать самостоятельным центром силы в формирующемся многополярном мировом порядке», – считает эксперт.

    «В своих инициативах фон дер Ляйен получает поддержку со стороны крупнейших государств ЕС. При этом предполагаемые ею изменения должны сопровождаться реформированием механизмов принятия решений внутри Евросоюза. Германия особенно активно выступает за расширение принципа большинства, предполагающего отказ от нынешнего демократического консенсуса всех стран», – детализировал аналитик.

    «На практике это означает, что важнейшие государства ЕС, как ФРГ, получат максимально широкие возможности определять общий курс Евросоюза. При этом менее крупные страны рискуют оказаться в ситуации, когда их позиция будет преодолена большинством», – резюмировал Рар.

    Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в Европарламенте о планах разработать новую стратегию безопасности Евросоюза. Она сообщила, что работа ведется совместно с верховным представителем ЕС по иностранным делам Каей Каллас.

    «Вместе с ростом угроз должен расти и уровень готовности Европы… У нас уже есть много инструментов, мы усиливаем работу с НАТО, но наша доктрина, институты, процесс принятия решений не поспевают за новой реальностью», – сказала глава ЕК.

    В связи с этим фон дер Ляйен предложила сформулировать европейский аналог четвертой статьи Североатлантического договора. Она отметила, что Евросоюзу необходим консенсус при реагировании на инциденты, которые не дотягивают до уровня вооруженной агрессии, но угрожают национальной безопасности.

    По ее словам, сейчас настало время для активации европейского чрезвычайного протокола безопасности для одной из стран ЕС. В этом случае другие государства объединения должны будут проводить встречи для координации общеевропейских ответных мер, чтобы сдержать эскалацию и минимизировать последствия.

    ЕС необходимо пойти дальше и создать Европейский совет безопасности, добавила фон дер Ляйен. «Мы уже обсуждали формат взаимодействия на уровне лидеров, посвященный безопасности нашего континента, с участием таких партнеров, как Канада, Украина, Британия, Норвегия и других. Сейчас это особенно актуально, учитывая характер и масштабы существующих рисков», – заявила она.

    Кроме того, Брюссель планирует создать новый инструмент для совместного развития стратегических военных возможностей, включая системы ПВО и ПРО, сказала глава ЕК. Говоря об усилении противовоздушной обороны на Украине, чиновница отметила, что ЕС работает с Киевом над разработкой недорогого модульного комплекса. В основу сотрудничества ляжет проект Freya, уточнила фон дер Ляйен.

    Западная пресса назвала идеи главы ЕК «ответом» президентам России и США Владимиру Путину и Дональду Трампу. Как указывает Politico, различные варианты такой структуры обсуждались с 1980-х годов, но ни один из них не получил поддержки. «Идея всплыла после раскола в ЕС из-за войны в Ираке 2003 года. Она получила новый импульс в 2017 году благодаря экс-главе ЕК Жан-Клоду Юнкеру и президенту Франции Эммануэлю Макрону, но провалилась из-за отказа Британии», – отмечает издание.

    Ранее депутат Европарламента от фракции «Зеленые – Европейский свободный альянс» Сергей Лагодинский вновь выдвинул предложение о создании совета безопасности. Он выступил за межправительственный договор, который объединил бы Германию, Францию, Италию, Испанию, Польшу и Британию, а также предоставил бы два места для «более мелких стран на ротационной основе», чтобы ускорить принятие решений в кризисных ситуациях.

    При этом столицы стран ЕС скептически относятся к передаче своих полномочий в области обороны новым институтам, отмечает Politico. «Кроме того, такой шаг чреват конфликтом с Североатлантическим альянсом, который неоднократно предостерегал Брюссель от дублирования миссии альянса в области безопасности», – пишет издание.

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    15 сентября 2026, 20:28 • Новости дня
    США выделили Финляндии 20 млн долларов на строительство тротилового завода

    Tекст: Денис Тельманов

    Вашингтон выделил 20 млн долларов на строительство нового завода по производству тротила в Финляндии, который планируется запустить к 2028 году, сообщило финское Минобороны.

    Финляндия получила от Соединенных Штатов 20 млн долларов финансовой поддержки на строительство завода по производству тротила, передает РИА «Новости». Новое предприятие строится в городе Пори и будет введено в эксплуатацию в 2028 году. Оно станет вторым по производству тротила в Евросоюзе после завода в Польше.

    «Проект получил 20 млн долларов финансовой поддержки от Соединенных Штатов», – говорится в сообщении финского ведомства. Производственный комплекс будет выпускать взрывчатку для нужд Финляндии и НАТО, а также позволит оказывать долгосрочную поддержку Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной 2024 года Финляндия запланировала срочное строительство завода по производству тротила.

    Впоследствии европейские страны столкнулись с острым дефицитом этого взрывчатого вещества из-за конфликтов на Украине и Ближнем Востоке.

    Для решения проблемы нехватки боеприпасов американские власти выделили средства на возведение собственного предприятия в штате Кентукки.

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    16 сентября 2026, 12:20 • Новости дня
    Фон дер Ляйен заявила о курсе ЕС на независимость

    Фон дер Ляйен потребовала технологической и военной независимости Европы

    Фон дер Ляйен заявила о курсе ЕС на независимость
    @ Pascal Bastien/AP/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ежегодном выступлении о положении Союза в Европарламенте в Страсбурге призвала к «независимости» Европы и предложила оформить особый статус для Канады.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в обращении о положении Союза в Европарламенте в Страсбурге заявила, что Европа сталкивается с миром, который делает ее слабее и беднее, где искусственный интеллект подрывает привычные представления, а изменение климата угрожает самому континенту, и призвала к экономической, военной и технологической «независимости», сообщает Politico.

    По словам фон дер Ляйен, Европа «выбрала собственный путь» и в условиях «сложной эпохи больших возможностей и больших опасностей» должна обеспечивать суверенитет для европейцев, причем понятие Европы, по ее словам, выходит за пределы Евросоюза и включает поддержку, в частности, Украины и Гренландии, которые не входят в блок.

    Выступая рядом с присутствовавшим на заседании премьер-министром Канады Марком Карни, руководитель Еврокомиссии заявила, что хотела бы сделать Канаду «первым ассоциированным членом ЕС» и вывести отношения с Оттавой «на максимально высокий уровень», отметив при этом, что такой формат партнерства не направлен против третьих стран, хотя Канада, как и союз, вовлечена в острые торговые споры с США.

    Фон дер Ляйен подчеркнула, что слышит повседневные тревоги жителей Евросоюза на фоне роста популярности националистических правых партий, и призвала политический центр консолидироваться, а ключевые угрозы, включая искусственный интеллект и изменение климата, назвала находящимися в точке бифуркации и определяющими будущие благосостояние и безопасность.

    По ее словам, Европа нагревается вдвое быстрее среднемировых темпов, что показали недавние волны жары и лесные пожары, поэтому Еврокомиссия подготовит Европейский план по жаре для раннего оповещения и усиления готовности систем здравоохранения, а также инициативу по воде для борьбы с засухой и управлению водными рисками в сельском хозяйстве, при этом она призвала «сохранить курс» на климатические цели и резко усилить подготовку к новым потрясениям.

    Оценивая перспективы искусственного интеллекта, фон дер Ляйен назвала себя «оптимистом», но предупредила, что технологии вскоре окажутся в руках противников, которые иначе видят мир, заявила о необходимости переноса ИИ из экранов в реальную экономику и социальную сферу, от заводских цехов и больниц до энергетики, транспорта и обороны, и пообещала пригласить крупные лаборатории передового ИИ к обсуждению того, как Евросоюз может помочь индустрии «держать темп на передовой» развития.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Киев запросил у Евросоюза миллиарды евро на системы ПВО. Ранее глава Еврокомиссии признала крах прежней европейской экономической модели в условиях нынешних кризисов. До этого фон дер Ляйен предложила обсудить мандат Евросоюза на переговоры с Россией.

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    16 сентября 2026, 14:59 • Новости дня
    Лавров не исключил проведение переговоров по Украине в Сербии
    Лавров не исключил проведение переговоров по Украине в Сербии
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел Сергей Лавров не исключил возможность проведения мирных переговоров по Украине на территории Сербии при согласии всех сторон конфликта.

    Глава МИД России Сергей Лавров допустил проведение переговоров по Украине в Сербии. Он также отметил, что выбор локации для дипломатического урегулирования зависит исключительно от готовности участников процесса, сообщает РИА «Новости».

    Выступая на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге, руководитель дипломатического ведомства оценил перспективы Белграда стать местом встречи делегаций.

    «Возможно все, что будет приемлемо для участников переговоров», – подчеркнул Сергей Лавров.

    Напомним, что еще в прошлом году президент Сербии Александр Вучич предложил Белград в качестве нейтральной площадки для мирных переговоров.

    Позже глава российского МИД Сергей Лавров положительно оценил возможность возобновления встреч и в Стамбуле. Между тем, как писала газета ВЗГЛЯД, на период потенциального диалога Россия не остановит проведение специальной военной операции.

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    16 сентября 2026, 04:11 • Новости дня
    «Эксмо» и «АСТ» решили допечатать 5 млн книг взамен сгоревших из-за атак БПЛА

    Tекст: Антон Антонов

    Издательства «Эксмо» и «АСТ» приступили к допечатке 5 млн книг взамен экземпляров, сгоревших на складах маркетплейсов Wildberries и Ozon из-за атак БПЛА, сообщил президент издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков.

    «Компенсировать убытки все равно не удастся – те книги, которые сгорели, они уже уничтожены. Издательства «Эксмо» и «АСТ» уже допечатывают те 5 млн книг, которые были уничтожены после налетов дронов и пожаров», – сказал Новиков, отвечая на вопрос о возможности компенсировать потери холдинга.

    По словам Новикова, в денежном эквиваленте ущерб издательской группы составил порядка 400 млн рублей. Каждое издательство самостоятельно решает вопрос восполнения потерь с учетом собственных производственных возможностей, передает РИА «Новости».

    Новиков уточнил, что при нынешних темпах производства процесс допечатки может занять около полугода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, атаки украинских беспилотников по складам маркетплейса Wildberries уничтожили 11 млн книг.

    Основательница Wildberries и глава RWB Татьяна Ким сообщила о перестройке логистики маркетплейса для минимизации задержек после атак украинских БПЛА.

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    15 сентября 2026, 22:57 • Новости дня
    Еврокомиссары назвали условия для выделения Киеву новых траншей финансирования

    ЕК направила Раде письмо с условиями выделения дополнительных средств для Киева

    Tекст: Антон Антонов

    Еврокомиссия направила депутатам Верховной рады Украины письмо с условиями выделения дополнительных средств на оборону в ответ на просьбу Владимира Зеленского о 27 млрд долларов, сообщают украинские СМИ.

    «Еврокомиссары направили депутатам Рады письмо с условиями дополнительного финансирования Украины. Это ответ на просьбу Владимира Зеленского предоставить дополнительные 27 млрд долларов на оборону», – говорится в сообщении украинских СМИ.

    3 сентября Еврокомиссия подала на утверждение восьмой транш программы Ukraine Facility в размере около 3 млрд евро. Для получения второго транша программы Ukraine Support Loan Киев выполнил лишь пять из 12 поставленных условий, передает РИА «Новости».

    Среди невыполненных требований – принятие закона об обложении налогом посылок стоимостью до 150 евро, а также закона о правах национальных меньшинств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Евросоюза заподозрили украинское руководство в намеренном завышении финансовых требований к блоку.

    Ранее представитель Еврокомиссии сообщил, что очередной транш на оборонные нужды Киева составит около 4,7 млрд евро.

    Совет ЕС также одобрил выделение Украине еще 8,3 млрд евро при условии выполнения Киевом ряда жестких реформ.

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    15 сентября 2026, 23:56 • Новости дня
    Власти Украины заложили в проект бюджета рекордные траты на оборону

    Корецкий: Проект бюджета Украины предусматривает 44% ВВП на оборону

    Tекст: Антон Антонов

    Киев заложил в проект бюджета на 2027 год 4 трлн 885 млрд гривен на оборону (более 109 млрд долларов), что составляет почти 44% ВВП страны, сообщил премьер-министр страны Сергей Корецкий.

    По словам Корецкого, это «бюджет воюющей страны», а ключевая задача властей – обеспечить потребности безопасности и обороны при сохранении финансовой устойчивости страны. «Только на оборону в этом проекте бюджета предусмотрено 4 трлн 885 млрд гривен. Это почти 44% ВВП», – заявил Корецкий.

    По данным украинских СМИ, сумма является рекордной за историю независимости Украины, передает ТАСС.

    Помимо бюджетных средств, партнеры Киева окажут материально-техническую помощь в виде ракет, оружия, техники и снарядов. По оценке премьера, ее объем составит не менее 1 трлн гривен (22,4 млрд долларов), что превышает показатель 2026 года.

    Корецкий отметил, что реальные потребности вооруженных сил на 2027 год значительно выше заявленных цифр, поскольку стоимость конфликта продолжает расти. Правительство и другие органы власти сейчас работают над поиском дополнительных источников финансирования.

    Премьер признал, что собственными доходами Украина способна закрыть лишь часть расходов, поэтому слаженная работа с зарубежными партнерами остается основой наполнения бюджета. По его словам, все ветви власти должны своевременно выполнять взятые обязательства по военным и социальным статьям расходов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, проект бюджета Украины на 2027 год с дефицитом в 37,3 млрд долларов был зарегистрирован в Верховной раде.

    В Раде сообщили, что финансирование выборов в новом финансовом документе не предусмотрено.

    Владимир Зеленский признал дефицит бюджета минобороны Украины в 27 млрд долларов, из-за которого Киев не может выплачивать зарплаты военнослужащим и компенсации семьям погибших.

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    16 сентября 2026, 11:55 • Новости дня
    Зеленский сменил риторику и заявил о невозможности победы в конфликте с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский сменил риторику и признал невозможность военной победы в текущем конфликте с Россией из-за колоссальных человеческих потерь.

    Зеленский в интервью канадскому телеканалу CBC News признал, что военной победы в текущем противостоянии с Россией достичь не удастся, передают «Вести».

    По его словам, из-за колоссальных человеческих потерь победителей в этом конфликте не будет ни с одной из сторон.

    «Если честно, в этой войне не может быть победы для обеих сторон. Это невозможно из-за такого количества человеческих потерь», – заявил Владимир Зеленский.

    Политик подчеркнул, что сегодня главной победой для человечества должно стать прекращение боевых действий и сохранение жизней людей. Ранее он придерживался противоположной риторики, заявляя о возможности победы Киева и представляя в Верховной раде план, включавший приглашение Украины в НАТО до окончания конфликта.

    Депутат Верховной рады Артем Дмитрук призвал Владимира Зеленского немедленно отправиться в Москву для мирных переговоров на фоне тяжелой ситуации для украинских войск.

    Зеленский заявил, что Соединенные Штаты рассматривают шаги по снижению интенсивности боевых действий в зимний период.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила действия киевского руководства с игрой в казино на жизни людей.


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    16 сентября 2026, 18:55 • Новости дня
    Перебои с топливом на АЗС начались во Франции

    Le Figaro: С острой нехваткой топлива столкнулось 10% АЗС Франции

    Перебои с топливом на АЗС начались во Франции
    @ Gerard Bottino/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Франции Эммануэль Макрон поручил правительству взять под контроль цены на бензин на фоне массовых перебоев со снабжением автозаправочных станций по всей стране, пишет газета Le Figaro.

    Кризис с горючим охватил каждую десятую французскую заправку, испытывающую дефицит хотя бы одного вида нефтепродуктов, передает RT со ссылкой на газету Le Figaro. Резкий скачок стоимости бензина спровоцировал в социальных сетях призывы к протестам и блокировке средиземноморских нефтебаз.

    Пресс-секретарь правительства Франции Мод Брежон прокомментировала развитие топливного кризиса. «Ситуация становится всё более сложной в последние недели», – подчеркнула она.

    В ответ на угрозу масштабных забастовок Макрон потребовал от кабинета министров полной мобилизации. Глава государства поручил оперативно наладить поставки горючего и стабилизировать ценообразование на внутреннем рынке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стоимость литра дизельного топлива во Франции достигла отметки в 2,3 евро. Министр экономики страны Ролан Лескюр предупредил о длительном характере текущего топливного кризиса.

    Весной французские власти призвали Еврокомиссию расследовать работу европейских нефтеперерабатывающих заводов.

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    15 сентября 2026, 22:47 • Новости дня
    Поставки удобрений из России в ЕС сократились до минимума с января

    Tекст: Антон Антонов

    Экспорт российских удобрений в страны Евросоюза сократился, достигнув минимума с января, свидетельствуют данные Евростата.

    Поставки российских удобрений в Евросоюз за июль сократились на две трети по сравнению с предыдущим месяцем. В годовом выражении показатель снизился на 27%, до 31,6 млн евро, передает РИА «Новости».

    Всего за январь-июль из России в ЕС поступило удобрений на 329,5 млн евро – в 3,7 раза меньше, чем за аналогичный период 2025 года. Основную часть июльских поставок составили калийные удобрения на сумму 21,3 млн евро, также в Евросоюз ввезли азотные удобрения на 8,7 млн евро и смешанные на 1,5 млн евро.

    На фоне сокращения объемов Россия опустилась на четвертое место среди крупнейших поставщиков удобрений в ЕС. Первую строчку заняли Египет с показателем 86,4 млн евро и Марокко с 71,7 млн евро, следом расположилась Канада с 38,9 млн евро. Замкнула пятерку лидеров Норвегия, поставившая удобрений почти на 21,3 млн евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Евросоюза в марте 2026 года почти вдвое увеличили закупки российских удобрений – импорт превысил 50 млн евро.

    Россия по итогам января-ноября 2025 года осталась крупнейшим поставщиком удобрений в ЕС вопреки санкциям, несмотря на введенные пошлины.

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