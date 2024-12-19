Слуцкий: Необходим координационный межведомственный центр для контроля за мигрантами

Tекст: Дарья Григоренко

Слуцкий прокомментировал предложения президента РФ Владимира Путина по вопросам миграции. Он положительно оценил необходимость сокращения количества мигрантов миграции, введения автоматизированного контроля за въезжающими в страну и развитие сети русских школ в республиках Центральной Азии, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.



«Необходим координационный межведомственный центр для контроля за мигрантами», – подчеркнул Слуцкий. Глава ЛДПР также рассказал о законодательной инициативе партии, предусматривающей запрет мигрантам на ввоз своих семей в Россию. Он подчеркнул что партия работает над доработкой законопроекта в соответствии с рекомендациями правительства.

Слуцкий отметил, что ЛДПР настаивает на приоритете граждан России при трудоустройстве. «Вместо того, чтобы завозить низкоквалифицированных мигрантов на позиции продавцов, водителей, необходимо внедрять высокотехнологичные решения. Это законодательный пакет ЛДПР по проблемам миграции. Это требования людей, их мысли, их чаяния», – считает глава партии.

Кроме того, Слуцкий поблагодарил президента за теплые слова в адрес Владимира Жириновского, выразив признательность за создание организационного комитета для подготовки к 80-летию со дня рождения основателя ЛДПР в 2026 году.

Ранее Путин в ходе прямой линии заявил, что необходимо ужесточать требования к мигрантам в России, правоохранительные органы должны следить за тем, чтобы они уважали российские традиции. Кроме того, российский лидер подчеркнул, что Владимир Жириновский не был предсказателем, однако его прогнозы часто сбываются благодаря его эрудиции и подготовленности.