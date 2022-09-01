Эксперты оценили план США запустить сеть роботов для слежки за Ираном

«Американцы уже не раз пытались заменить привычные нам субмарины безэкипажными аппаратами. Но пока подводные дроны способны решить очень узкий спектр примитивных задач», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков, комментируя сообщения о планах Пентагона создать сетку из морских и воздушных дронов для слежки за военной активностью Ирана.

«До сих пор у подводных дронов есть трудности с распознаванием цели, а также выработкой решения по совершаемому действию. Поэтому появление в водах Персидского залива таких вот устройств может создать серьезные проблемы для мореплавания, в том числе и для кораблей самих США. Ошибки в распознавании цели неизбежны. Если Пентагон захочет вдруг использовать подводные дроны для удара по мишени, то по ошибке пострадать могут собственные объекты. Нечто подобное уже случалось у американцев с сухопутными роботами. Они сами убедились в итоге, что подобным устройствам нужен контроль живого оператора», – рассказывает капитан I ранга Константин Сивков.

«Так что не стоит всерьез расценивать намерения США плотно контролировать акваторию у побережья Ирана. В лучше случае это может быть что-то вроде аналога подвижных морских мин, которые были созданы еще в 70-х годах», – убежден эксперт.

«Для охоты за этими воздушными и подводными роботами иранцам надо будет создавать более адаптированные, чем есть сегодня, поисковые средства в рядах авиации и флота. Кроме того, потребуются контр-роботы», – заключил Сивков.

«США уже пользуются достаточно широкой сетью авиабаз в регионе. Возможно, речь идет об увеличении количества беспилотных аппаратов на этих базах. Это, конечно, позволит расширить мониторинг наземных объектов. Ведь используемые сейчас США в регионе беспилотники, например, Reaper не работают по обнаружению воздушных целей», – пояснил главный редактор интернет-портала UAV.ru, эксперт по БПЛА Денис Федутинов.

«Можно предположить, что за счет такого расширения возможностей разведки США, к примеру, смогут проверить свои прежние данные по дислокации собственных БЛА Ирана на определенных авиабазах. Если иранская сторона не будет использовать укрытия, если будет пренебрегать вопросами маскировки, это позволит Пентагону отчасти уточнить данные по количеству беспилотников», – акцентировал он.

«Тем не менее, наиболее ценная информация по непосредственной активности иранских БЛА, включая маршруты их полетов, все же будет собираться иными средствами», – подытожил Федутинов.

В четверг газета The Wall Street Journal сообщила, что военно-морские силы США вместе с ближневосточными союзниками, такими как Израиль и Саудовская Аравия, ведут работу над разработкой сети морских и воздушных безэкипажных аппаратов «для сдерживания военной активности Ирана». В Пентагоне надеются, что в следующем году порядка 100 разведывательных аппаратов начнут наблюдение на территории от Суэцкого канала в Египте до побережья Ирана в Персидском заливе, передает ТАСС. Как говорит ответственный за данную программу капитан ВМС Майкл Брассер, подготовка ведется уже полгода, и США «по-настоящему находится на пороге беспилотной технологической революции».

Отмечается, что все дроны, которые проходят испытания для использования в создаваемой сети, не несут каких-либо вооружений. Издание подчеркивает, что в будущем Пентагон намерен использовать опыт создания подобных сетей и в других регионах мира.

Ранее американское издание The New York Times со ссылкой на источник в официальных кругах сообщила, что в Россию якобы прибыла первая партия иранских беспилотных летательных аппаратов.