WSJ: США создают сеть дронов на Ближнем Востоке для сдерживания Ирана

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1 сентября, четверг | Последнее обновление — 10:14 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Для уничтожения украинского десанта возле Запорожской АЭС применили авиацию
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За время правления Горбачева рубль обесценился в 20 раз. Кстати, куда делся золотой запас СССР, никто не знает, в феврале 1992-го золотой запас новой буржуазной России был около нуля.
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«Трудно быть богом» Стругацких – яркий текст. Но насколько он вправе претендовать на роль морально-нравственного камертона, которую ему давно и настойчиво приписывают.
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О том, что будет, если «перемоги» не случится, а резервы за следующую неделю – десять дней просто «сточатся», ни в генштабе ВСУ, ни в офисе Зеленского предпочитают не думать.
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30 августа скончался Михаил Горбачев – последний генеральный секретарь ЦК КПСС (1985–1991) и единственный президент СССР (1990–1991). В мировую историю он вошел как архитектор перестройки, политики «гласности» и пионер окончания холодной войны. Однако в России многие считают Горбачева виновным в развале СССР
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Сотни сторонников влиятельного шиитского проповедника Муктады ас-Садра прорвались в «зеленую зону» Багдада и попытались штурмом взять Республиканский дворец, где находится штаб правительства. Многие даже успели искупаться в бассейне внутри дворца. Но силовики в ответ применили оружие, убив более 30 человек и ранив 700. Сам ас-Садр потребовал от своих единомышленников прекратить штурм
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Во время встречи с украинскими военными на полигоне в Шлезвиг-Гольштейне канцлер Германии Олаф Шольц забрался на зенитную самоходную установку Gepard. ФРГ пообещала поставить Украине 30 таких машин, 15 из них уже направлены Киеву. Рядовые немцы раскритиковали Шольца за «позирование»
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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WSJ: США создают сеть дронов на Ближнем Востоке для сдерживания Ирана
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Военно-морские силы США вместе с ближневосточными союзниками, такими как Израиль и Саудовская Аравия, ведут работу над разработкой сети морских и воздушных безэкипажных аппаратов для сдерживания военной активности Ирана, пишет газета The Wall Street Journal.
По данным издания, информация о масштабах программы и методах применения дронов пока не раскрывается, однако США надеются, что в следующем году порядка 100 разведывательных аппаратов будут осуществлять наблюдение на территории от Суэцкого канала до побережья Ирана, передает ТАСС.
Как отмечает в статье ответственный за данную программу капитан ВМС США Майкл Брассер, эта работа ведется порядка полугода, и США «по-настоящему находится на пороге беспилотной технологической революции».
Отмечается, что все дроны, которые проходят испытания для использования в создаваемой сети, не несут каких-либо вооружений. При этом издание подчеркивает, что в будущем США намерены использовать опыт создания подобных сетей и в других регионах мира.
Ранее американское издание The New York Times со ссылкой на источник в официальных кругах сообщила, что в Россию якобы прибыла первая партия иранских беспилотных летательных аппаратов.
Россия отказалась оплачивать ошибки США в Афганистане
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Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза по Афганистану ответил на недовольство постпреда США Линды Томас-Гринфилд, которая утверждает, что Москва якобы вносит малый вклад в финансирование восстановления Афганистана.
Небензя заявил, что в словах Томас-Гринфилд «можно было уловить призыв к России и Китаю раскошелиться на восстановление Афганистана». «Дескать, платят за все только США и их союзники, а Россия и Китай лишь сотрясают воздух», – приводит его слова ТАСС.
Он упрекнул США за «циничность заявлений» и указал, что экономика Афганистана «была фактически уничтожена 20-летней оккупацией США и НАТО», которые не желают «признать свои ошибки и попытаться их исправить». Вместо этого США «упрекают» Россию в том, что она не желает «платить по чужим счетам».
«Нет, господа наши западные бывшие партнеры, платить за свои ошибки нужно именно вам», – сказал он, призвав «для начала вернуть афганскому народу украденные у него деньги». Небензя рекомендовал США «сосредоточиться на оплате по счетам афганскому народу за 20 лет бессмысленной оккупации, разрушившей Афганистан и поставившей его народ на грань выживания».
«Не все измеряется деньгами. Жизни погибших в ходе вашего насаждения демократии в Афганистане нельзя измерить деньгами, как не купить на них лояльность афганского народа, которую США, похоже, окончательно потеряли», – сказал он.
Постпред России подчеркнул, что «одним из наиболее чудовищных последствий этой военной интервенции является разразившийся в стране масштабный гуманитарный и экономический кризис». Небензя считает, что стремление западных стран по-прежнему вести диалог с афганскими властями языком ультиматумов и санкций лицемерно.
«Вместо признания собственных ошибок, содействия в восстановлении разрушенной страны и выплаты репараций США и их союзники принялись решать афганскую проблему привычным для них способом. Они попросту, выражаясь политкорректным языком, заблокировали афганские национальные финансовые ресурсы и отключили банковскую систему от SWIFT, поставив бедных афганцев на грань выживания и вынудив многих из них продавать свои органы и своих детей, чтобы хоть как-то свести концы с концами», – сказал он.
Афганистан с приходом в эту страну США лишь укрепил свой статус очага терроризма и центра наркопроизводства, заявил Небензя.
Напомним, перед захватом Кабула движением «Талибан*» Минфин США остановил отгрузку запечатанных ящиков с долларами, которые планировалось отправить в Афганистан. США заморозили в своих банках резервы, принадлежащие правительству Афганистана. ЕС также заморозил экономическую помощь Афганистану. Всемирный банк решил приостановить платежные операции в Афганистане.
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Госдеп США пригрозил России санкциями в случае референдумов на Украине
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В случае проведения референдумов о вхождении находящихся под российским контролем районов Украины в состав Российской Федерации Соединенные Штаты могут ввести новые меры против Москвы, в том числе экономические санкции, заявил первый заместитель руководителя пресс-службы Госдепа США Ведант Пател.
«У нас в арсенале есть целый ряд мер, которые мы можем принимать против России, будь то экономические санкции или другие меры», – приводит ТАСС ответ сотрудника Госдепартамента США на соответствующий вопрос.
По его мнению, «экономические издержки наносят удар по России, и этот удар является сильным». «Российская экономика так сильно привязана к ископаемым видам топлива, что у них нет значительной альтернативной промышленности, которая позволяла бы компенсировать снижение прибыли от нефти и газа. Так что это пример того, как наши действия продолжают способствовать привлечению России к ответственности», – утверждал он.
Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов призвал Соединенные Штаты не вмешиваться в дела региона и не относиться к нему как к своей колонии. Он также подчеркнул, что референдум по самоопределению в области состоится, несмотря на позицию Вашингтона.
Напомним, Херсонская область до конца 2022 года рассчитывает стать одним из субъектов Российской Федерации, перед этим будет проведен референдум. В конце мая в Херсоне в полноценный оборот ввели российский рубль.
Кроме того, в Херсонской области назвали ошибкой нахождение региона в составе Украины. «Именно в эпоху правления Екатерины II все Северное Причерноморье получило бурное развитие. Украина к Херсонской области вообще не имела и не имеет никаких отношений. Херсонская область является исторически русской землей, ее нахождение в составе Украины было исторической ошибкой, которая в ближайшем будущем будет исправлена», – подчеркнул Стремоусов.
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В США допустили ядерный конфликт с Россией из-за ранения солдата НАТО на Украине
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Гибель или ранение военнослужащих НАТО на территории Украины может привести к ядерной войне между Россией и Североатлантическим альянсом, сообщает американский журнал Foreign Affairs.
Авторы статьи отметили, что пока США и их союзники якобы пытаются предотвратить любого рода эскалацию ситуации, которая спровоцировала бы прямой конфликт между Россией и Североатлантическим альянсом, передает РИА «Новости».
«Появление войск НАТО в воздухе, на суше, в Черном море вблизи Украины – это совсем другое дело. Эти действия могут подтолкнуть российского полевого командира к действиям, которые приведут к гибели или ранению военнослужащих альянса. Это последствие спровоцирует ответную реакцию НАТО, потенциально положив начало циклу эскалации, которая в худшем случае может привести к ядерному конфликту», – говорится в публикации.
Обозреватели призывали избегать этого сценария любой ценой, указав при этом на все большую вовлеченность Запада в конфликт. «Запад становится все смелее и активнее, предоставляя Украине важные разведданные и современное вооружение, такое как РСЗО HIMARS», – подчеркнули Альперович и Радченко.
Ранее стало известно об участии США в подготовке «контрнаступления» Украины.
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В Италии назвали «секретный триумф» Путина
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Развитие сельского хозяйства в России является «секретным триумфом» президента страны Владимира Путина, пишут итальянские СМИ.
Как пишет Федерико Рампини в Corriere della Sera, недавно он «поплатился» за то, что, обозревая продовольственную ситуацию в мире, вместе с хорошей новостью о снижении цен на зерно и другие сельскохозяйственные продукты дал «еще и другую, но более неудобную: российское сельское хозяйство пышет здоровьем», и в этом году Россия достигнет рекордного экспорта зерна вопреки «страшным сценариям», передает РИА «Новости».
Сельское хозяйство – «секретный триумф» Путина, указывает он. По словам автора, он еще помнит те времена, когда американские фермеры «не давали советским гражданам голодать». «Сейчас это воспоминание осталось где-то в далеком прошлом. При Путине в России произошло потрясающее возрождение сельского хозяйства», – подчеркивает Рампини.
Так, с 2000 года до 2018 года экспорт сельскохозяйственной продукции из России вырос в 16 раз, и на сегодняшний день страна производит больше зерна, чем США. Россия и Штаты занимают третье и четвертое места в мировом производстве после Китая и Индии, в которых, однако, проживают по 1,4 млрд человек, из-за чего они вынуждены использовать большую часть сельскохозяйственной продукции для внутренних нужд.
Еще одна хорошая новость, которая «особенно нравится» Москве, но которую Запад старается игнорировать, связана с влиянием глобального потепления на сельское хозяйство, продолжает Рампини. «Климатические изменения навредят сельскому хозяйству в некоторых регионах, но пойдут ему на пользу в других. Россия, вместе с Канадой и скандинавскими странами, находится в выигрышном положении», – утверждает автор.
По итогу под контролем России в зависимости от года находится 13–16% мирового экспорта зерна, а к концу 2022 года российский экспорт должен превысить уровень 2021 года. «Цены остаются высокими, но не путайте проблему инфляции с дефицитом. В мире изобилие еды, только ее плохо распределяют, а некоторые политические решения приводят к росту цен: взять, к примеру, решение Индии перестать экспортировать зерно и использовать его для внутреннего потребления», – заключает Рампини.
Напомним, президент России Владимир Путин констатировал, что Россия остается экспортером пшеницы номер один в мире. До этого Путин говорил, что урожай зерновых в 2022 году может достигнуть 130 млн тонн. Директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько заявил, что урожай зерновых в России в 2022 году, по прогнозу, может достигнуть рекордных 145 млн тонн.
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Трамп потребовал немедленно провести внеочередные президентские выборы
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Экс-президент США Дональд Трамп потребовал в своем Twitter немедленно провести внеочередные выборы президента.
По его словам, ФБР «похоронило» историю с ноутбуком Хантера Байдена перед выборами, зная, что если бы этому делу дали ход, то победа Трампа на выборах 2020 года была бы очевидной, сообщает «Sputnik Беларусь» в своем Telegram-канале.
Экс-президент назвал такие действия мошенничеством и вмешательством в выборы на уровне, невиданном ранее в США. Он призвал объявить выборы 2020 года непоправимо скомпрометированными и немедленно провести новые выборы.
В июле были опубликованы результаты опроса, проведенного службой SSRS по заказу CNN. Опрос показал, что лишь 25% избирателей Демократической партии поддерживают выдвижение президента Джо Байдена в 2024 году на новый президентский срок. Однако, как заявил Белый дом, хотя 75% сторонников Демократической партии США не хотят видеть нынешнего лидера кандидатом на выборах 2024 года, Байден намерен побороться за кресло президента. Трамп также рассматривает возможность выдвижения на пост президента США.
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В США заявили о крупном просчете в отношении России
Американские специалисты не ожидали, что российская экономика окажется настолько устойчивой к масштабным внешнеполитическим вызовам, пишет обозреватель Business Insider Джордж Гловер.
После начала специальной операции на Украине западные аналитики были уверены, что Москва попадет в сложную ситуацию из-за многочисленных санкций, введенных США и Евросоюзом.
«Однако российская экономика продемонстрировала огромную устойчивость», – передает РИА «Новости» текст статьи.
Как напомнил колумнист, сейчас финансы государства крепнут благодаря мощному экспорту нефти, устойчивому внутреннему спросу и программе по борьбе с безработицей. Благодаря мерам правительства в стране растут производство и сектор услуг.
«Российская экономика процветает – вопреки всем пророчествам Уолл-стрит», – подытожил автор.
Ранее в США назвали пять главных ошибок Запада в украинском кризисе.
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NYT: В Россию прибыла первая партия иранских боевых беспилотников
В Россию прибыла первая партия иранских беспилотных летательных аппаратов, пишет американская The New York Times со ссылкой на источник в официальных кругах.
По данным издания, беспилотники были загружены в российские грузовые самолеты и отправлены из Тегерана еще 19 августа. Количество дронов не сообщается, однако авторы подчеркнули, что они способны нести боеприпасы и наносить ими удары по украинским военным, говорится в статье.
При этом автор публикации указывает, что первые поставки иранских БПЛА, по словам источников в США, якобы «столкнулись с механическими и техническими проблемами».
На прошлой неделе The Wall Street Journal писала, что Россия расширяет и укрепляет торговые и военные связи с Ираном, чтобы противостоять санкционному давлению западных стран.
В июле Пентагон назвал «по-настоящему плохой идеей» продажу Ираном беспилотников России. Американская сторона советовала Тегерану «не делать этого».
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Американские компании собрались обходить санкции против России через Турцию
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Американские компании, покинувшие Россию из-за ситуации на Украине, ищут способ тайно торговать с Россией через Турцию, сообщают турецкие СМИ.
«Американские компании, которые ушли из России из-за войны, ищут способ тайно торговать с Россией через Турцию. Многие американские компании, которые хотят обойти санкции, введенные Западом против России, предлагают турецким компаниям вести совместный бизнес в обмен на определенную комиссию. Бизнесмены, с которыми мы беседовали, отметили, что в последние месяцы увеличилось количество подобных предложений от американских компаний», – пишет газета Yeni Safak со ссылкой на источники в турецких бизнес-кругах.
Уточняется, что американские компании ведут свой бизнес по маршруту Россия – Турция – Дубай – США, покупая товары из России, передает РИА «Новости».
«Многие международные компании со штаб-квартирами в США мобилизовали для этого бизнеса свои дочерние компании, созданные в свободных зонах Дубая. Американские компании, которые предлагают совместные торговые предложения турецким компаниям, прибегают к этому способу, чтобы покрыть свои потери на российском рынке», – пишет издание.
«Нефтехимическая продукция, минеральное топливо, драгоценные металлы и камни, зерно, железо и сталь, удобрения и неорганические химикаты, водные продукты и алкогольные напитки – это основные товары, которые американские компании хотят покупать у России. Когда США и Европа ввели санкции против российских компаний и богатых бизнесменов, работающих в различных областях, особенно в сфере финансов, энергетики, обороны и технологий, тысячи западных компаний оказались в сложной ситуации», – добавляет газета.
Издание напоминает, что после начала спецоперации на Украине Майрон Бриллиант, вице-президент Торговой палаты США, посетил Турцию в марте и встретился как с политиками, так и с бизнесменами.
«Посол США в Анкаре Джефф Флейк, давший оценку визиту, сказал, что 5 тысяч американских компаний, готовящихся к выходу из России, указали в качестве своего адреса Турцию. Американские компании, которые пытаются воспользоваться теплыми контактами Турции с Россией, также хотят извлечь выгоду из эффективных логистических возможностей турецких компаний в регионе», – пишет газета.
Напомним, глава Минфина Турции Нуреддин Небати заявил, что турецким деловым кругам не следует принимать во внимание письмо Минфина США с предупреждением о последствиях сотрудничества с Россией в свете введенных в отношении РФ санкций.
Проправительственная газета Yeni Safak со ссылкой на собственные источники сообщила, что представители ЦРУ стали проявлять интерес к недвижимости, которую россияне активно приобретают в Турции, и угрожать местным деловым кругам негативными последствиями за сотрудничество с Россией.
Песков назвал вбросом WР публикацию о поставке иранских беспилотников
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя публикацию Washington Post о поставке иранских беспилотников РФ, заявил, что это издание в последнее время публикует много вбросов.
«Washington Post, к сожалению, публикует очень много информационных вбросов последнее время. Что касается наших взаимоотношений с Ираном, вы знаете, они развиваются динамично, они развивались и раньше, они развиваются сейчас и будут развиваться», – передает РИА «Новости» слова Пескова.
Во вторник американская The New York Times со ссылкой на источник в официальных кругах сообщила, что в Россию якобы прибыла первая партия иранских боевых беспилотников.
Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил: Иран готовится передать России «несколько сотен» беспилотных летательных аппаратов, в том числе с ударными возможностями. Кремль опроверг обсуждение беспилотников на встрече Путина с иранским лидером.
Иран выразил готовность к экспорту беспилотников в дружественные страны.
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Россия потребовала от Вашингтона признать поражение США в Афганистане
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Власти Соединенных Штатов должны признать, что военная кампания в Афганистане завершилась для Вашингтона поражением и не принесла этому азиатскому государству ничего, кроме бед и крушения ложных надежд, говорится в комментарии российского посольства в США к годовщине вывода американских войск.
«Год назад завершилась двадцатилетняя военная кампания США в Афганистане. Итоги самой длительной зарубежной войны в истории Соединенных Штатов плачевны», – говорится в сообщении, которое опубликовано в Telegram-канале пресс-службы диппредставительства.
«По прошествии года в Афганистане развивается гуманитарная катастрофа, грозящая по своим масштабам стать еще более смертоносной, чем 20 лет вооруженного конфликта. Убеждены, что Вашингтону следует признать: афганская война завершилась для США поражением. Более того, она не принесла азиатскому государству ничего, кроме бед и крушения ложных надежд», – подчеркнули российские дипломаты.
Они также напомнили, что (запрещенная в России) террористическая сеть «Аль-Каида*» сохранила присутствие в Афганистане. «При попустительстве властей Исламской Республики и их западных партнеров на афганской территории пустили корни ИГИЛ* (запрещенная в РФ террористическая группировка «Исламское государство*») и другие террористические группировки. Производство наркотиков возросло в десятки раз, превратив Афганистан в наркогосударство. Для простых афганцев военная кампания США стала трагедией. Только по официальным данным, погибли более 150 тыс. афганцев, включая 48 тыс. мирных граждан, еще 75 тыс. получили ранения. Сотни тысяч стали беженцами», – подчеркнули в посольстве.
Как указали российские дипломаты, «экономические достижения республики, так широко рекламировавшиеся американскими партнерами, оказались «потемкинскими деревнями», которые сразу после ухода иностранных войск улетучились». «Триллионы долларов средств американских налогоплательщиков потрачены впустую. <…> Сейчас необходимо смягчить страдания афганцев. Востребованы огромные суммы на восстановление разрушенной страны. Первым обязательным шагом в этом направлении должно стать безусловное освобождение всех средств Центрального банка Афганистана», – подчеркнули в диппредставительстве России в Вашингтоне.
Напомним, в октябре 2021 года президент России Владимир Путин оценил решение главы администрации США Джо Байдена о выводе американских войск из Афганистана.
США обвинили Иран в передаче России первой партии беспилотников
США считают, что Иран отправил в Россию первую партию беспилотных летательных аппаратов, сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Мы считаем, что Россия получила БПЛА типа «Мохаджер-6» и «Шахед» из Ирана в течение нескольких дней в августе», – передает РИА «Новости» слова Жан-Пьер.
Как утверждает официальный представитель Белого дома, российский транспортный самолет якобы забрал беспилотники из Ирана. «Мы полагаем, что это начальная партия», – сказала она.
Ранее американское издание The New York Times со ссылкой на источник в официальных кругах сообщила, что в Россию якобы прибыла первая партия иранских беспилотных летательных аппаратов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикацию The Washington Post о поставке иранских беспилотников, заявил, что это издание в последнее время публикует много вбросов.
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Исследователь американских спецслужб счел, что за убийством Дугиной может стоять ЦРУ
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Исследователь американских спецслужб Даглас Валентайн считает, что за убийством политолога Дарьи Дугиной может стоять ЦРУ; по его словам, украинская разведка полностью находится под контролем американцев.
Говоря о влиянии США на Украину, эксперт подчеркнул, что «Зеленский даже в туалет не ходит без разрешения полевого сотрудника ЦРУ».
«10 млрд долларов американской помощи имеют определенные издержки, каждая проделанная работа должна быть одобрена... ЦРУ, должно быть, очень интересовалось подготовкой женщины-убийцы к службе. Это стандартная операционная процедура», – передает РИА «Новости» слова эксперта.
Валентайн cчитает, что если даже и пока нет прямых доказательств, можно сделать вывод по стилю работы ЦРУ. «По определению тайные операции проводятся незаметно. ЦРУ не стало бы проводить тайную операцию такого масштаба, если бы считало, что риск того стоит. Доказательства в таких случаях редко всплывают наружу», – считает эксперт.
Даглас Валентайн издал книги «The Hotel Tacloban» («Отель Таклобан»), «The Phoenix Program» («Программа Феникс»), «The Strength of the Wolf» («Сила волка»), «The Strength of the Pack» («Сила стаи») и «The CIA as Organized Crime: How Illegal Operations Corrupt America and the World» («ЦРУ как организованная преступность: тайные операции коррумпируют Америку и весь мир»).
Дугина погибла вечером 20 августа – ее автомобиль взорвался на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского района Подмосковья. Девушка возвращалась с фестиваля «Традиция». По данным ФСБ, убийство Дугиной подготовили украинские спецслужбы, исполнительница – гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии, а затем перебравшаяся в Австрию. Позже ФСБ установила личность еще одного причастного к убийству Дугиной украинца.
В воскресенье в СМИ появились сообщения, что Вовк найдена убитой в съемной квартире в Австрии. Однако в соцсетях разоблачили опубликованные фотографии, а МВД Австрии не подтвердило распространенные в мессенджерах и соцсетях данные о якобы произошедшем убийстве Вовк.
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Путин заявил о замене модели однополярного мира на новый миропорядок
Однополярная модель мира изжила себя, ее сменяет новый миропорядок на основе признания суверенного пути развития каждого народа, заявил президент РФ Владимир Путин в приветствии по случаю открытия VII Восточного экономического форума.
«Главная тема встречи этого года – «На пути к многополярному миру» – представляется весьма актуальной и значимой. На смену изжившей себя однополярной модели приходит новый миропорядок, основанный на фундаментальных принципах справедливости и равноправия, признании права каждого государства и народа на свой суверенный путь развития», – говорится в телеграмме Путина участникам форума, опубликованной на сайте Кремля.
Путин выразил удовлетворение развитием двусторонних связей РФ со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, а также кооперацией в формате взаимодействия с Евразийский экономическим союзом (ЕАЭС), Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС), БРИКС, АТЭС и АСЕАН.
«Россия готова и далее совместно со всеми заинтересованными партнерами прилагать усилия для совершенствования регионального взаимодействия в различных форматах», – отметил президент.
Восточный экономический форум – ключевая международная площадка для создания и укрепления связей российского и мирового инвестиционного сообщества, всесторонней экспертной оценки экономического потенциала российского Дальнего Востока, представления его инвестиционных возможностей и условий ведения бизнеса на территориях опережающего развития.
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Путин указал на огромное влияние Горбачева на ход мировой истории
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Российский лидер Владимир Путин направил телеграмму с глубокими соболезнования родным и близким умершего на 92-м году жизни Михаила Горбачева, отметив его огромное влияние на ход мировой истории.
«Михаил Горбачев был политиком и государственным деятелем, оказавшим огромное влияние на ход мировой истории. Он возглавлял нашу страну в период сложных, драматических изменений, масштабных внешнеполитических, экономических, общественных вызовов. Глубоко понимал, что реформы необходимы, стремился предложить свои решения назревших проблем», – приводятся его слова на сайте Кремля.
Путин также отметил «большую гуманитарную, благотворительную, просветительскую деятельность, которую Михаил Сергеевич Горбачев вел все последние годы».
Накануне вечером на 92-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни умер экс-президент СССР, последний генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев.
Перед смертью экс-президент СССР и последний генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев похудел на 30 или 40 килограммов, последние два года он постоянно находился в ЦКБ.
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В США призвали временно заглушить реакторы на Запорожской АЭС
Власти США призывают временно заглушить реакторы на Запорожской АЭС и полностью поддерживают поездку экспертов МАГАТЭ туда, заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
«Мы в полной мере поддерживаем миссию экспертов МАГАТЭ на АЭС. Россия должна обеспечить безопасный и беспрепятственный доступ [на АЭС] этим независимым инспекторам. Мы также считаем, что РФ должна согласиться на создание демилитаризованной зоны вокруг станции. Мы продолжаем считать, что контролируемое отключение ядерных реакторов ЗАЭС будет наиболее безопасным и наименее рискованным вариантом действий в краткосрочной перспективе», – приводит его слова ТАСС.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что эксперты МАГАТЭ выехали из Вены и, как ожидается, в течение ближайших дней прибудут на Запорожскую АЭС.
В Кремле пообещали обеспечить полную безопасность делегации МАГАТЭ с учетом рисков, связанных с непрекращающимися украинскими обстрелами.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил также, что военную напряженность на Запорожской атомной электростанции может снизить давление на украинские власти. По его словам, тогда ситуация на ЗАЭС перестанет угрожать безопасности всей Европы.
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