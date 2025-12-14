Две студентки Брауновского университета ранее попадали в инциденты со стрельбой в школах

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как пишет NBC News, студентка третьего курса Брауна Миа Третта получила ранение при массовой стрельбе в средней школе Саугус на севере Калифорнии в 2019 году. Тогда нападавший, шестнадцатилетний подросток, убил двух человек, в том числе лучшую подругу Третты, и ранил еще троих, после чего покончил с собой.

Другая студентка, Зои Вайсман, во время трагедии в Паркленде в 2018 году находилась в соседней с местом происшествия средней школе – в результате нападения бывшего ученика тогда погибли 17 человек. Она рассказала журналистам, что в день последней атаки на кампусе находилась в общежитии и сразу получила звонок от подруги – так девушка поняла, что по кампусу, вероятно, идет стрельба. Вайсман осталась в своей комнате, не чувствуя, что непосредственная опасность ей угрожает, хоть и испытала сначала панику, а потом – эмоциональное оцепенение, напоминающее ощущения восьмилетней давности.

По словам Третты, когда она выбирала Браун, верила, что меньший по размеру кампус безопаснее, однако травма после ранений в 2019 году осталась с ней, и даже до инцидента в субботу ей было трудно посещать библиотеку одной. Девушки считают, что пережитый страх перерастает в гнев и желание изменить отношение общества к вооруженному насилию: Вайсман стала активисткой движения за ужесточение регулирования оружия и возглавляла местный филиал в Паркленде.

Обе отмечают, что повторное попадание в подобную ЧП особенно сильно влияет на людей, а публичная активность помогает справиться с пережитым. «Я зла, что вынуждена сталкиваться с этим вновь спустя восемь лет», – заявила Вайсман. Третта добавила: «Я с того дня больше никогда не была прежней, и уверена, подобное ждет и пострадавших на Брауне».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате стрельбы в Брауновском университете США погибли два человека.