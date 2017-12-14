Перечислены активы российских миллиардеров в Великобритании

Взгляд
19 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 17:38  |  vz.ru
Разделы

Пугать американцев запретом полетов над Россией совершенно бессмысленно

Американские авиакомпании зря испугались возможного запрета полетов над РоссиейФото: Luke MacGregor/Reuters
Информация о том, что Россия якобы по политическим мотивам запретит американским авиакомпаниям совершать полеты над своей территорией, оказалась притянута за уши. Однако это не отменяет справедливого вопроса: что произойдет, если такая угроза все-таки будет приведена в исполнение? Подробности...
Перейти а раздел…

«Умные» ракеты Трампа стали полезным подарком для России

«Новые» и «умные» ракеты Трампа полетели из Сирии в РоссиюФото: Jonathan Sunderman/U.S. Navy photo
Раньше источниками образцов вооружений США для России были Грузия и Украина, теперь уникальный трофей пришел из Сирии. После американского удара по САР местные военные нашли и передали российским коллегам две неразорвавшиеся американские крылатые ракеты. Что заполучила в свое распоряжение Москва и как это можно использовать? Подробности...
Перейти а раздел…

Тяжелые 90-е до сих пор сказываются на современных российских детях

Башкирская школа, где произошло нападение на коррекционный классФото: Вадим Брайдов/ТАСС
Очередное нападение, произошедшее в одной из российских школ, вновь заставило задуматься о том, что представляют собой современные дети. Почему подобные истории регулярно повторяются и что можно сделать для того, чтобы их стало как можно меньше? Об этом газете ВЗГЛЯД рассказала клинический психолог Леона Овчинникова. Подробности...
Перейти а раздел…

«Дефектный» советский авианосец сыграл для Китая важнейшую роль

Китайцы не зря долго приводили «Варяг» в божеский видФото: Zeng Tao/Zuma/Global Look Press
Слухи о том, что китайцы признали дефектным свой первый авианосец «Ляонин» (бывший советский «Варяг»), оказались сильно преувеличенными. При всех недостатках, присущих данному кораблю (как и его аналогу – российскому авианосцу «Адмирал Кузнецов»), он имеет важнейшее значение для ВМС КНР. Какое именно? Подробности...
Перейти а раздел…

К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
Перейти а раздел…

Москвой принята на вооружение концепция «осажденной крепости»

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
В Армении имеет место новая попытка «бархатной революции». Это в очередной раз актуализировало общественную дискуссию уже в России. Основная претензия к Кремлю очевидна: почему он продолжает ходить по граблям? Подробности...
Обсуждение: 48 комментариев

После потери Армении настанет очередь Белоруссии

Армен Асриян, журналист, прозаик, поэт
Когда в Армении начинается буза, в Сети немедленно начинают хором скандировать две дежурные мантры. «Нет, это не Майдан!» – скандирует хор из Армении. «Кому вообще нужна эта Армения! Ну и пусть валят!» – хор из России. Подробности...
Обсуждение: 89 комментариев

Как Россия должна ответить на агрессию США против Сирии

Владимир Можегов, публицист
Все, что творится сегодня на Ближнем Востоке, было запрограммировано еще в 1996 году, когда ведущими неоконами именно Сирия признавалась главным врагом Израиля. В этом русле и следует рассматривать недавний удар американцев. Само выживание России требует от нас быстрого и адекватного ответа. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
    Перейти а раздел…

    Выборы президента России онлайн

    Обсуждение: 38 комментариев

    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

    Обсуждение: 300 комментариев
      Перейти а раздел…

      Украина уничтожила в Луганске технику для парада 9 мая

      В ночь на 17 апреля украинские военные обстреляли Луганск. В результате был уничтожен танк времен ВОВ и другая техника, которая должна была принять участие в параде в честь 9 мая. Еще с 30 марта в Донбассе действует так называемое пасхальное перемирие, однако обстрелы в регионе не прекращаются
      Подробности...
      Обсуждение: 5 комментариев

      Названа победительница «Мисс Россия – 2018»

      Титул «Мисс Россия – 2018» получила представительница Чувашской Республики Юлия Полячихина. Девушке 18 лет, она учится на первом курсе факультета журналистики ЧГУ. За победу в конкурсе Юлия получила приз в 3 млн рублей, новый автомобиль и корону из белого золота, бриллиантов, рубинов и сапфиров
      Подробности...

      Сирия отразила нападение США (фото)

      США, Великобритания и Франция провели один из самых массированных ракетных обстрелов Сирии за последние годы. В операции были задействованы корабли и стратегическая авиация. Однако больше половины ракет были уничтожены средствами ПВО еще на подлете
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Популярный актер Данила Козловский вступился за своего коллегу Алексея Серебрякова и назвал его патриотом России. Кто больше патриот своей страны – тот, кто ее чаще критикует, или тот, кто ее чаще хвалит?
        • Тот, кто чаще критикует

        • Тот, кто чаще хвалит

        Как вы относитесь к блокировке мессенджера Telegram и насколько вас лично это затрагивает?
        • Поддерживаю, затрагивает

        • Поддерживаю, не затрагивает

        • Не поддерживаю, затрагивает

        • Не поддерживаю, не затрагивает

        Вам понравилась первая серия продолжения «Простоквашино»?
        • Да

        • Нет

        • Пока не видел(а)

        • Не собираюсь смотреть

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Два моряка с захваченного судна «Норд» сумели бежать с Украины
          Стало известно назначение уничтоженного США в Сирии центраПодписан контракт на поставку первого серийного МС-21МВФ начинает радикальный пересмотр своей политикиРоссия потребовала в ВТО компенсаций от США
          Буш-младший сказал, как США должны вести себя с РоссиейГлава КНР высказал Британии свое неодобрение ударов по СирииЛукашенко намекнул на связь «дела Скрипалей» с ценой на нефтьУ сирийской танковой дивизии заметили «ракетного монстра»
          При освобождении Думы обнаружили хлор из Германии и дымовые шашки из Солсбери«Белые каски» пытались «завербовать» Роджера Уотерса из Pink FloydПеречислены активы российских миллиардеров в ВеликобританииИспользование детских колясок в метро планируется запретить

          Главная тема


          Какой будет реакция Запада на разоблачение фальшивки о химатаке

          «у нас есть планы»


          Появились данные о намерении Израиля уничтожить С-300 в Сирии

          транзитные возможности


          Предсказан еще один удар России по латвийским портам

          «поделились верой с залесьем»


          Порошенко назвал основание Москвы ошибкой киевских князей

          темпы развития


          Крыму прочат судьбу «русской Калифорнии»

          «катаклизма не произошло»


          Клименко извинился за Роскомнадзор

          «локальный конфликт»


          Британский парламент обсудил вероятность ядерного удара со стороны России

          подводная дуэль


          СМИ: Наносившая удары по Сирии американская АПЛ обманула российскую лодку-охотника

          бывший «Варяг»


          «Дефектный» советский авианосец сыграл для Китая важнейшую роль

          «кому нужна эта Армения!»


          Армен Асриян: Не вами собрано – не вам и разбазаривать. Не можешь помочь – хотя бы не навреди

          концепция «осажденной крепости»


          Ирина Алкснис: Почему Россия вообще должна кого-то уговаривать и в чем-то убеждать?

          Запрет лекарств из США


          Сергей Худиев: У нас очень небольшие возможности наказать США, нанеся им экономический ущерб

          на ваш взгляд


          Популярный актер Данила Козловский вступился за своего коллегу Алексея Серебрякова и назвал его патриотом России. Кто больше патриот своей страны – тот, кто ее чаще критикует, или тот, кто ее чаще хвалит?

          Перечислены активы российских миллиардеров в Великобритании

             19 апреля 2018, 16:51
          Фото: John Sibley/Reuters
          Текст: Сергей Гурьянов

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Долю хотя бы в одном активе в Великобритании, согласно Bloomberg Billinaires Index, имеют девять из 25 самых богатых россиян, причем зачастую деньги вложены в крупнейшие компании, пишет Bloomberg.

          В списке находятся такие организации, как «Евраз» и футбольные клубы «Челси» и «Арсенал». Великобритания долгое время была безопасным и стабильным местом для ведения бизнеса российских миллиардеров, пишет Bloomberg.

          Теперь эти активы под угрозой – в связи с британским законом об аресте имущества «сомнительного происхождения».

          Однако пока нет никаких свидетельств того, что кто-то из девяти российских миллиардеров попал во внимание британских властей. В частности, представитель Алишера Усманова, чьи активы в Великобритании включают в себя особняк Суррей стоимостью 100 млн долларов и долю в «Арсенале», сообщил, что у бизнесмена есть «все необходимые документы».

          Портал перечисляет британское имущество девяти российских миллиардеров.

          Так, 2,44 млрд долларов активов Романа Абрамовича – это доля в международной металлургической компании «Евраз» со штаб-квартирой в Лондоне. Еще 1,45 млрд долларов – это доля в футбольном клубе «Челси». Также у Абрамовича есть особняк в Кенсингтоне (200 млн долларов), доля в компаниях сотовой связи Truphone (110 млн долларов), производителе золота Highland Gold (53 млн долларов), производителе синтетического жидкого топлива Velocys (12 млн долларов), разработчике электрических элементов AFC Energy (6 млн долларов).

          У Александра Абрамова в Великобритании также есть доли в компаниях «Евраз» (1,68 млрд долларов), Truphone (194 млн долларов), Highland Gold (44 млн долларов).

          Алишер Усманов владеет акциями футбольного клуба «Арсенал» (927 млн долларов), а также особняками в Суррее (100 млн долларов) и Хайгете (85 млн долларов).

          У Михаила Фридмана доля в сети магазинов Holland & Barrett (872 млн долларов) и особняк в Хайгейте стоимостью 92 млн долларов. Акциями Holland & Barrett владеют Герман Хан (564 млн долларов), Алексей Кузьмичев (439 млн долларов), Петр Авен (281 млн долларов).

          Андрей Гурьев и Олег Дерипаска владеют в Великобритании особняками – в Хайгейте стоимостью 125 млн долларов и в Белгравии стоимостью 80 млн долларов соответственно.

          В конце марта стало известно, что в связи с делом об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Лондон выдал ордера на арест «российского имущества сомнительного происхождения».

          Мэй ранее пригрозила заморозить государственные счета России, если будет доказана их возможная угроза для жизни и имущества британских граждан.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost Apple iTunes Google Play
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............