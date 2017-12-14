Перечислены активы российских миллиардеров в Великобритании

Долю хотя бы в одном активе в Великобритании, согласно Bloomberg Billinaires Index, имеют девять из 25 самых богатых россиян, причем зачастую деньги вложены в крупнейшие компании, пишет Bloomberg.

В списке находятся такие организации, как «Евраз» и футбольные клубы «Челси» и «Арсенал». Великобритания долгое время была безопасным и стабильным местом для ведения бизнеса российских миллиардеров, пишет Bloomberg.

Теперь эти активы под угрозой – в связи с британским законом об аресте имущества «сомнительного происхождения».

Однако пока нет никаких свидетельств того, что кто-то из девяти российских миллиардеров попал во внимание британских властей. В частности, представитель Алишера Усманова, чьи активы в Великобритании включают в себя особняк Суррей стоимостью 100 млн долларов и долю в «Арсенале», сообщил, что у бизнесмена есть «все необходимые документы».

Портал перечисляет британское имущество девяти российских миллиардеров.

Так, 2,44 млрд долларов активов Романа Абрамовича – это доля в международной металлургической компании «Евраз» со штаб-квартирой в Лондоне. Еще 1,45 млрд долларов – это доля в футбольном клубе «Челси». Также у Абрамовича есть особняк в Кенсингтоне (200 млн долларов), доля в компаниях сотовой связи Truphone (110 млн долларов), производителе золота Highland Gold (53 млн долларов), производителе синтетического жидкого топлива Velocys (12 млн долларов), разработчике электрических элементов AFC Energy (6 млн долларов).

У Александра Абрамова в Великобритании также есть доли в компаниях «Евраз» (1,68 млрд долларов), Truphone (194 млн долларов), Highland Gold (44 млн долларов).

Алишер Усманов владеет акциями футбольного клуба «Арсенал» (927 млн долларов), а также особняками в Суррее (100 млн долларов) и Хайгете (85 млн долларов).

У Михаила Фридмана доля в сети магазинов Holland & Barrett (872 млн долларов) и особняк в Хайгейте стоимостью 92 млн долларов. Акциями Holland & Barrett владеют Герман Хан (564 млн долларов), Алексей Кузьмичев (439 млн долларов), Петр Авен (281 млн долларов).

Андрей Гурьев и Олег Дерипаска владеют в Великобритании особняками – в Хайгейте стоимостью 125 млн долларов и в Белгравии стоимостью 80 млн долларов соответственно.

В конце марта стало известно, что в связи с делом об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Лондон выдал ордера на арест «российского имущества сомнительного происхождения».

Мэй ранее пригрозила заморозить государственные счета России, если будет доказана их возможная угроза для жизни и имущества британских граждан.