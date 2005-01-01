Абрамович прилетел в Тель-Авив и получил израильский паспорт

Российский бизнесмен Роман Абрамович в понедельник в Тель-Авиве получил паспорт гражданина Израиля, сообщают израильские СМИ.

Около 13.00 в понедельник Абрамович приземлился в аэропорту «Бен-Гурион» на своем частном самолете, сообщает израильский русскоязычный портал «Вести».

Самолет Абрамовича прибыл к первому терминалу международного аэропорта, где он прошел на общих основаниях к помещению, где оформляют прибывших репатриантов. Там он получил удостоверение нового репатрианта и удостоверение личности.

После этого Абрамович отправился открывать счет в банке и оформлять медицинскую страховку – предположительно, в Герцлии.

В профильном министерстве алии и абсорбции, которое занимается вопросами иммиграции и адаптации репатриантов, пока не подтвердили эту информацию, передает РИА «Новости».

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В Израиле Абрамович инвестирует в компании высокотехнологического сектора, имеет недвижимость, занимается благотворительностью.

В Кремле ранее заявили, что Москве не известно о планах Абрамовича получить израильское гражданство. Слухи об этом появились после того, как у Абрамовича истекла британская виза инвестора, а новую ему сразу не выдали.