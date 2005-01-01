Кремль отреагировал на данные об отъезде Абрамовича в Израиль

Кремлю неизвестно о поездке российского бизнесмена Романа Абрамовича в Израиль с целью получения гражданства, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Израильская газета «Исраэль хайом» сообщила, что российский бизнесмен Роман Абрамович в четверг приедет в Израиль, чтобы начать процедуру получения гражданства.

«Нет, в Кремле об этом неизвестно, и мы не отслеживаем пути перемещения и поездки наших предпринимателей», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, известно ли об этом в Кремле.



Напомним, ранее у российского миллиардера Романа Абрамовича истекла британская виза инвестора, новую ему сразу не выдали. В окружении бизнесмена сообщили, что Абрамовичу не отказывали в выдаче инвестиционной визы, проблема лишь в затянувшейся процедуре продления.