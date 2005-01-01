Выяснилась причина задержки с выдачей Абрамовичу новой британской визы

Запрос российского миллиардера Романа Абрамовича о продлении британской визы все еще находится на рассмотрении властей, пишет Financial Times.

По информации FT, запрос Абрамовича отправлен на дополнительную проверку, так как был подан из России, а не с британской территории.

Напомним, в воскресенье СМИ сообщили, что несколько недель назад у российского миллиардера Романа Абрамовича истекла британская виза инвестора, новую ему не выдали. В окружении бизнесмена сообщили, что Абрамовичу не отказывали в выдаче инвестиционной визы, проблема в затянувшейся процедуре продления.

Тем временем международный комитет палаты общин британского парламента опубликовал доклад о «российской коррупции в Великобритании», в котором призвал правительство Соединенного Королевства ввести санкции против госдолга России и ужесточить экономические рестрикции против лиц, связанных с органами власти РФ.