Британия собралась ввести санкции против госдолга России

Международный комитет палаты общин британского парламента опубликовал доклад о «российской коррупции в Великобритании», в котором призвал правительство Соединенного Королевства ввести санкции против госдолга России и ужесточить экономические рестрикции против лиц, связанных с органами власти РФ.

По мнению авторов доклада, «использование Лондона в качестве базы для коррумпированных активов лиц, связанных с Кремлем, явно относится к широкомасштабной российской стратегией и имеет последствия для национальной безопасности» Великобритании, передает РИА «Новости».

В связи с этим приоритетом британских властей должна стать борьба с размещением активов лиц, связанных представителями власти в России, говорится в докладе. Авторами доклада предлагается не только ужесточить санкции, но и расширить список лиц, на которых экономические рестрикции будут распространяться.

Комитет также призвал правительство ввести санкции против госдолга России, подчеркивая, что любые меры должны приниматься совместно с ЕС, США и другими международными партнерами.

В начале мая палаты общин британского парламента приняла решение, согласно которому заморские территории королевства должны раскрыть имена владельцев офшорных счетов.