Стало известно о намерении Абрамовича получить гражданство Израиля

Российский миллиардер Роман Абрамович может начать процедуру получения израильского гражданства, пишет израильская газета «Исраэль хайом».

Издание отмечает, что Абрамович прибудет в Израиль в четверг. К получению израильского гражданства его подтолкнули трудности с получением визы Великобритании, передает ТАСС.

Миллиардер сейчас ведет строительство большого особняка в престижном туристическом районе Тель-Авива Неве-Цедек, добавляет издание.

У российского миллиардера Романа Абрамовича истекла британская виза инвестора, новую ему сразу не выдали. В окружении бизнесмена сообщили, что Абрамовичу не отказывали в выдаче инвестиционной визы, проблема лишь в затянувшейся процедуре продления.