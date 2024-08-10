Чем обернется удар по газовой инфраструктуре в Курской области

Tекст: Ольга Самофалова

Атака Украины на Курскую область, где находится газоизмерительная станция «Суджа», создает риски полного прекращения транзита газа в Европу через Украину. Это единственный перевалочный пункт, через который сейчас идет транзит по украинской территории. Есть вторая станция «Сохрановка», но через нее транзит был остановлен Украиной еще в мае 2022 года.

Через Украину идет половина экспорта трубопроводного российского газа в Европу. Вторая половина прокачивается через «Турецкий поток» по дну Черного моря. В июле 2024 году Газпром экспортировал в страны ЕС 103 млн кубометров в сутки, из которых 43 млн кубов приходилось на экспорт через ГИС «Суджа».

В прошлом году через Суджу в Европу было поставлено всего 14,65 млрд кубометров газа. В этом году экспорт вырос на 10,5% до 8 млрд кубов в первом полугодии, то есть по году поставки могли бы составить 16-18 млрд кубов, если бы все оставалось как есть. Общие объемы, включая прокачку по «Турецкому потоку», могли вырасти с 27 млрд кубов в 2023-м до 30-33 млрд кубов в этом году. Однако теперь строить ожидания тяжело.

«С каждым годом я все больше убеждаюсь, что случиться может все, любой фантастический сценарий. Поэтому нельзя исключать того, что в результате военных действий, либо по другим причинам, транзит газа через Украину может быть прерван.

Одним из мотивов вторжения Украины в Курскую область в районе Суджи может быть прерывание последних экономических связей России с европейскими странами, которые выступают миротворцами в российско-украинском конфликте, чтобы ослабить их позиции»,

– не исключает директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов.

Кто может пострадать в этом случае? Основными покупателями газа, идущего транзитом через Украину, являются европейские Венгрия, Словакия и Австрия, а также Молдавия.

«Венгрия получала по украинскому транзиту около 1 млрд кубов. Однако для нее потеря поставок через Украину не такая большая проблема, как для Словакии и Австрии. Потому что у Венгрии есть возможность получить этот миллиард кубов транзитом через «Турецкий поток», а у Словакии и Австрии такой возможности нет. «Турецкий поток» в основном предназначен для балканских стран и заканчивается фактически в Венгрии. Были даже тестовые поставки газа в Венгрию через «Турецкий поток». Но через Украину венграм удобнее качать газ в ряд своих регионов, так как он приходит сразу к потребителям. Но если украинский маршрут закроют, то, конечно, Венгрия закажет газ из «Турецкого потока». Там у Газпрома есть объемы, которые он продает турецким трейдерам», – говорит Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

А вот Словакии и Австрии придется искать газ альтернативных производителей, и это будет СПГ.

«Словакии и Австрии надо будет договариваться с прибрежными европейскими странами, чтобы те приняли их СПГ и дальше прокачали до них по суше. Это создает больше издержек, и значит, цены будут выше»,

– говорит эксперт ФНЭБ.

За тем, во что выльется ситуация, озабоченно наблюдает и Молдавия. Страна уже ввела режим раннего предупреждения в сфере энергетики на фоне боестолкновений недалеко от ГИС «Суджа».

В целом Молдавия тоже имеет техническую возможность начать получать газ через «Турецкий поток».

«Но здесь возникает политический вопрос: не рискнет ли Молдавия в этой ситуации энергетически задушить Приднестровье.

Потому что сейчас газ, идущий через украинский маршрут, приходит сначала в Приднестровье, а потом в Молдавию. И это Приднестровье решает, прокачивать дальше газ или нет. А если газ будет приходить из «Турецкого потока», то сначала он попадет в Молдавию, а потом в Приднестровье. С другой стороны, экономически Молдавии невыгодно душить Приднестровье: если она не будет пропускать газ с юга по старому газопроводу на территорию Приднестровья, то там не будет работать Приднестровская ГРЭС. А если не будет работать онаС, значит не будет электричества и у самой Молдавии, а это большая проблема», – отмечает Игорь Юшков.

Сама Украина тоже пострадает. С одной стороны, российский газ Украине давно не нужен. «Страна настолько сократилась за период конфликта, что объемы газа, которые добывает Украина, – около 20 млрд кубометров, вроде, ей уже хватает», – говорит Громов.

С другой стороны, Украина потеряет транзитные доходы. К тому ей надо будет перестраивать работу всей своей газотранспортной системы. Сейчас газ идет с востока на запад, но без транзита придется качать газ в обратном направлении – с запада на восток.

«Сейчас Украина вдоль трубы отбирает российский газ для внутреннего потребления. Потом на границе с Европой она отдает те же объемы своего газа, который добывает на западе страны. Так было всегда. А если транзита не будет, Украине надо будет физически разворачивать газопровод, и качать газ с запада страны, где расположены основные месторождения и подземные хранилища газа, на восток страны. Это как минимум более затратный способ для газоснабжения Украины. Не факт, что реверс с первого раза прекрасно сработает, могут быть сбои, потому что газопровод в таком режиме никогда не работал», – объясняет эксперт ФНЭБ. И конечно, все эти дополнительные затраты и потерю доходов от транзита газа украинские власти переложат на плечи промышленности и населения.

В целом от прерывания украинского транзита пострадает весь европейский рынок газа. Только на новостях о риске прекращения транзита через Украину цены на газ в Европе выросли, а если это произойдет в реальности, то цены вырастут еще больше – до 500-700 долларов за тысячу кубометров, считает Юшков.

«Цены вырастут, но это будет, конечно, несопоставимая с 2021 годом история, когда после подрывов «Северных потоков» цены на газ в Европу были выше 2 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров», – отмечает Алексей Громов. Просто потому, что объемы поставок сейчас в разы ниже, и их остановка коснется лишь трех европейских стран, а не половины Европы. К тому же экономика Европы после шока в 2022 и 2023 году перестроилась, хоть и с большими экономическими последствиями для себя. Потребление газа там упало до минимальных значений.

«Месяц назад Украина в одностороннем порядке перекрыла транзит российской нефти для Словакии и Венгрии, и Евросоюз никак на это не отреагировал, посчитав, что это проблема самой Словакии и Венгрии, хотя этот транзит не попадал под санкции Европейского союза. То же самое с природным газом. Если в начале конфликта с Украиной Европа еще стратегически зависела от природного газа и тревожилась за перспективы поставок российского газа, то после подрыва «Северных потоков» и сокращения в разы поставок газа из России, Европа перестала переживать», – говорит Громов. Поэтому окончательное прекращение транзита газа – это не та история, которая может серьезно всколыхнуть цены в Европе, считает он.

«Я думаю, что цены на газ могут сильно взлететь в случае совмещение сразу нескольких факторов. Первое – это прекращение поставок российского газа через Украину по тем или иным причинам. Второе – резкое прекращение поставок сжиженного природного газа в европейский регион. Часть американского газа сейчас перенаправилось в Азию, и именно это главная причина роста цен на газ в Европе. Третье – если это все совпадет с отопительным сезоном, то есть погодный фактор», – считает Алексей Громов. Пока же ЕС продолжает получает газ через «Суджу», и закачивать рекордный объем газа в свои подземные хранилища.