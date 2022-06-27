Российский газ заставил Латвию нарушить обещания

«Мы больше не собираемся покупать» российский газ, заявляли руководители Латвии еще недавно. И вдруг внезапно выяснилось, что эти закупки начались вновь. Почему эта прибалтийская страна оказалась вынуждена отречься от своих громогласных обещаний, предать свои политические идеалы – и снова «финансировать российскую спецоперацию» на Украине?

Еще 1 апреля Литва заявила, что больше не будет импортировать голубое топливо из «страны-агрессора». Вместе с ней остановили закупки Эстония и Латвия. Именно последняя, кстати, и является крупнейшим потребителем российского газа в Прибалтике (около 1 млрд кубометров в прошлом году).

Пацан дал слово

За последние месяцы латвийские правители несколько раз сказали российскому газу «остаточне прощевай!». Так, еще в марте президент Латвии Эгил Левитс заявил в интервью агентству Bloomberg, что Рига решительно намерена прекратить импорт российских нефти и газа.

«Да, в принципе, это четкое решение. Мы должны прекратить это. Есть, конечно, определенные издержки... Но нам надо заплатить за нашу свободу, за нашу независимость. Мы это сделаем», – пообещал глава государства. Спустя пару месяцев Левитс подтвердил – что, мол, «ценой дорогих зим мы обретем независимость от России». А министр экономики Латвии Янис Витенбергс заявлял, что Рига планирует принять законодательные поправки, запрещающие импорт российского газа с 1 января 2023 года.

По данным Gas Infrastructure Europe, запасы латвийского подземного хранилища в Инчукалнсе (которое является единственным в Прибалтике) ниже показателей прошлого года на 100 млн кубометров. На данный момент это ПХГ заполнено на 44% (900 млн кубометров). В то же время регион поставляет с конца мая газ в Финляндию – 2,6 млн кубометров в сутки в июне. А ведь сейчас, за исключением России, у Прибалтики остался единственный источник голубого топлива – терминал сжиженного природного газа (СПГ) в литовской Клайпеде. В мае запустили интерконнектор GIPL, соединивший Литву и Польшу. Но он работает только на отказавшуюся от прямых поставок Газпрома Польшу, которая получает часть СПГ через Литву.

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15 июня премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш в интервью испанской газете El Pais заявил, что страна больше не будет покупать российский газ. «Мы не рассматриваем такой вариант. У нас есть план на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы в этом не было необходимости», – сообщил глава правительства республики. Кариньш жаловался на то, что Евросоюз, покупая российское топливо, помогает Москве поддерживать стабильность рубля и тем самым тоже финансирует проведение российской специальной военной операции на Украине. «Необходимо найти способ договориться о том, как включить газ в санкции. Около 90 процентов того, что Латвия импортировала в прошлом году, было российским, но мы больше не собираемся покупать», – пообещал премьер-министр.

И вот на днях стало известно о том, что Латвия – впервые с апреля! – возобновила полноценный импорт российского газа. Поставки восстановились с 16 июня – на следующий день после категоричного заявления президента Латвии. Среднесуточный импорт составляет, согласно данным платформы операторов ГТС стран ЕС ENTSOG, 3,6 млн кубометров. Латвийский оператор Conexus указывает, что только 24 июня объемы поставки составили 1,8 млн кубометров в сутки.

Если отставить в сторону пропагандистскую трескотню, то случившееся не должно удивлять – у Латвии есть несколько причин возобновить импорт российского газа. С одной стороны, у местной госкомпании Latvijas gаze («Латвийский газ») контракт с Газпромом заключен до 2030 года. С другой – региону отчаянно не хватает топлива.

Готовьте ваши кошелки

Ситуация, сложившаяся в Латвии после прекращения поставок российского газа, оказалась для Риги очень незавидной. «Боюсь, Латвию ждет энергетический и экономический коллапс. СПГ на всех не хватит. А цены будут в космосе. И это еще не говоря об объективных трудностях инфраструктурного характера», – предрекал замдиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

И его предсказания не замедлили сбыться. В начале июня в Latvijas gаze сообщили о повышении с 1 июля тарифов для населения. Со второй половины года они вырастут на 65-89%.

Справедливости ради стоит отметить, что для большинства населения рост тарифов будет выглядеть относительно небольшим. Так, для домохозяйств, которые используют природный газ только для приготовления пищи и потребляют четыре кубометра в месяц, плата составит примерно 10,56 евро ежемесячно – вместо прежних 7,67 евро. Те же, кто использует газ для отопления и потребляет в среднем 180 кубометров в месяц, будут платить теперь почти вдвое больше – 278,15 евро в месяц.

В Latvijas gаze утешающе отметили: «Домохозяйства ощутили рост затрат на природный газ уже в первом полугодии текущего года. Однако это было значительно меньше, чем общий рост цен на природный газ на рынке». В госкомпании хвалятся тем, что смогли сдержать цены в первой половине года – благодаря своевременной закачке газа в хранилища и поддержке правительства. Однако на этом хорошие новости закончились.

«Учитывая рост цен на природный газ на мировом рынке, купить его по дешевке уже невозможно. Дешевый же газ, приобретенный в прошлом сезоне, был израсходован. Поэтому новые партии газа придется закупать по той цене, которая есть. Тарифы на второе полугодие уже рассчитаны на уровне 107,34 евро/МВт·ч (1205 долларов за тысячу кубометров – прим. ВЗГЛЯД)», – сказал председатель правления Latvijas gаze Айгарс Калвитис. По его словам, поскольку на следующее полугодие на биржах Евросоюза прогнозируются высокие цены на газ, о снижении тарифов не может быть и речи.

В «Латвийском газе» спрогнозировали, что если Евросоюз введет эмбарго на импорт российского голубого топлива, можно будет сразу объявлять кризис в энергетике.

Чтобы организовать альтернативные поставки, стране, как заявил ранее премьер-министр Кришьянис Кариньш, нужно в первую очередь договориться с соседями об использовании будущего терминала сжиженного природного газа в Палдиски, во вторую – решить, где она построит свой собственный терминал. Если переговоры с Эстонией и Финляндией пройдут удачно, то уже в конце этого года Латвия сможет получать газ из пока еще не построенного терминала в эстонском Палдиски. Но до этого момента еще нужно как-то дотянуть.

Загнали сами себя в угол

В Союзе самоуправлений Латвии предупредили, что цены на отопление в стране продолжат расти. «Если говорить о росте тарифов, то самая критическая ситуация сложилась в Резекне, где сейчас мы видим по сравнению с предыдущим годом практически пятикратный прирост. Очень высокие тарифы будут в Даугавпилсе и в окрестностях Риги. Мы очень обеспокоены ситуацией в Латгалии (восточный регион Латвии – прим. ВЗГЛЯД)», – заявил советник Союза самоуправлений по народному хозяйству Айно Салминьш. Он назвал осуществляемые правительством меры по «целевой поддержке», оказываемой трем процентам самых малообеспеченных, «политической иллюзией», поскольку риску бедности подвержены 23,4% жителей Латвии, а в Латгалии – и вовсе 36%.

В стране начали искать способы свести потребление газа к минимуму. Так, многие муниципалитеты стали заводить у себя котельные, отапливаемые за счет древесины. В июне правительство постановило разрешить вырубку молодых деревьев – чтобы в канун отопительного сезона нарастить производство щепы и пеллет.

«Наши эксперты оценивают, что теперь объемы производства щепы увеличатся на двадцать процентов. Это благоприятно скажется на ценах и поставках», – сказал министр сельского хозяйства Латвии Каспарс Герхардс. Он пояснил, что энергетический кризис заставляет уходить от газа, чья цена достигла на рынке ЕС 1500 долларов за тысячу кубометров, к щепкам. «Древесина – важный источник для энергонезависимости», – с важным видом подтвердили главы латвийских министерств экономики и юстиции Илзе Индриксоне и Янис Борданс.

Впрочем, этот энтузиазм разделили не все. Министр окружающей среды и регионального развития Артурс Томс Плешс сказал, что решение о вырубке молодых лесов – крайне скоропалительное. Еще куда более резко высказались экологические организации, напомнившие, что лес является национальным богатством Латвии и необходимо обеспечить условия для его воспроизводства.

«Леса теперь станут моложе. Такой ландшафт ожидает латвийское общество из-за решения правительства. И оно имеет большие последствия. Мы будем валить все более молодой лес. Если десятилетия назад рубили деревья возрастом в сто, сто десять, сто двадцать лет, то теперь мы планируем валить лес, которому пятьдесят-шестьдесят лет», – раздраженно пояснил директор латвийской природоохранной организации World Wide Fund for Nature Янис Розитис.

Решение об искоренении лесных богатств страны идет явно вразрез с директивой Еврокомиссии о задачах Латвии на 2022 год. Из нее следует, что в числе главных задач этого государства в сфере окружающей среды и климата значатся необходимость снижения потребления энергии и увеличение использования возобновляемых энергоресурсов. По мнению ЕК, у Латвии существуют значительные проблемы в сфере «защиты биоразнообразия». В частности, указывается на «по-прежнему недостаточно развитое лесное хозяйство». Состояние 90% охраняемых лесов и лугов Латвии оценивается как «слабое» или «плохое».

Еще одним способом решения проблемы могло бы стать утепление жилья. Но и здесь в Латвии дела идут не очень гладко – в том числе и из-за резкого подорожания стройматериалов.

«Это очень распространенный вопрос, но будем честны – мы утеплили только десять процентов многоквартирных домов. Государство не разработало для этого ни одного механизма финансирования – кроме того, что нам сейчас дает Европа. И такими темпами мы этот процесс будем продолжать еще лет 90... Ну я могу вам сказать – чтобы утеплить в Латвии все многоквартирные дома, необходимо 4,5 млрд евро», – предупредил Салминьш. Учитывая вышеизложенное, стоит ли удивляться, что Латвия возобновила закупку газа у России?