Взгляд
27 июня, понедельник  |  Последнее обновление — 08:40  |  vz.ru
Разделы

Российский газ заставил Латвию нарушить обещания

Латвия снова нуждается в российском газе TOMS KALNINS/EPA/ТАСС
«Мы больше не собираемся покупать» российский газ, заявляли руководители Латвии еще недавно. И вдруг внезапно выяснилось, что эти закупки начались вновь. Почему эта прибалтийская страна оказалась вынуждена отречься от своих громогласных обещаний, предать свои политические идеалы – и снова «финансировать российскую спецоперацию» на Украине? Подробности...
Перейти в раздел…

Польша нашла новый повод для «цивилизационной» обиды на Россию

На мемориальном комплексе в Катыни сняли польский флаг из-за антироссийской политики Варшавы vk.com/borisov_sml
С памятника в Катыни снят польский флаг – руководство комплекса приняло такое решение из-за враждебных действий Варшавы. В МИД Польши выразили протест, связали произошедшее со спецоперацией на Украине и даже обвинили Россию в нецивилизованности. В Москве в ответ призвали снести вообще все польские памятники. К чему приведет война с историческими символами между Россией и Польшей? Подробности...
Перейти в раздел…

Какие технологии получит Россия от трофейных французских «Цезарей»

Натовские вооружения начали попадать в руки российских специалистов в качестве трофеев Cover Images/Keystone Press
Agency/Global Look Press
Захваченные в боях с ВСУ французские САУ «Цезарь», вполне вероятно, были отправлены на российский «Уралвагонзавод» для изучения. Это признали в самой Франции и подтвердили уральские оружейники. Благодаря массированной и разнообразной помощи Украине на поле боя может оказаться достаточно натовской тяжелой артиллерии. Если эти системы также станут трофеями, что полезного оттуда могут извлечь наши специалисты? Подробности...
Перейти в раздел…

Новый президент Колумбии выгоден и Москве, и Вашингтону

Густаво Петро празднует победу на президентских выборах Mauricio Duenas Castaneda/EPA/ТАСС
Впервые за всю историю Колумбии руководителем этой страны становится человек, воевавший против Соединенных Штатов Америки. Объединенный кандидат от левых сил Густаво Петро признан победителем президентских выборов – и это стало новым примером того, как в Латинской Америке приходят к власти противники США. Однако почему Вашингтон на редкость спокоен в такой ситуации? Подробности...
Перейти в раздел…

«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
Перейти в раздел…

Как шеринг изменил всех нас и как все мы изменили шеринг

Дмитрий Соколов-Митрич
Дмитрий Соколов-Митрич, журналист, колумнист газеты ВЗГЛЯД
Для определения масштабов явления чрезвычайно важна сама философия шеринга. Она исходит из того, что уже появились новые люди, которые не считают владение главным маркером социального успеха. Подробности...
Обсуждение: 27 комментариев

СВО – это Реконкиста по-русски

Владимир Добрынин
Владимир Добрынин, журналист
Россия – никакой не агрессор, а самый настоящий отвоевыватель земель, которые раньше ей принадлежали, но по прихоти некоторых политиков были временно (запомните это слово) утеряны. Подробности...
Обсуждение: 28 комментариев

Чехия готовит новые антироссийские выходки

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Страной-председателем Евросоюза с 1 июля станет Чехия. Учитывая, что у власти в этой стране находятся фанатики-русофобы, полностью провалившие экономическую политику, ожидания от этого события самые мрачные. Подробности...
Обсуждение: 32 комментария
Перейти в раздел…

Докуда дойдет русская армия

Обсуждение: 7 комментариев

Подарок Макрона для русской армии

Обсуждение: 5 комментариев

Болгары сменили власть из-за России

Перейти в раздел…

Сотни поклонников пришли проститься с Юрием Шатуновым

На Троекуровском кладбище Москвы прощаются с бывшим солистом группы «Ласковый май» Юрием Шатуновым. Сотни поклонников, близких и знакомых артиста выстроились в длинную очередь к траурному залу, пришедшие хором пели песни любимого певца. Шатунова кремируют и похоронят на Троекуровском кладбище в Москве 28 июня
Подробности...

Юбилейный праздник выпускников «Алые паруса» прошел в Петербурге

В Петербурге состоялось одно из самых красочных шоу в мире – юбилейный, 30-й праздник выпускников «Алые паруса». На Дворцовой площади и акватории Невы выступили тысячи артистов. Главным зрелищем стали салют и проход брига «Россия» под алыми парусами
Подробности...

Под Рязанью упал Ил-76 с горящим двигателем

Под Рязанью после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой в Дягилево. В результате аварии четыре человека погибли, еще пятеро ранены
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Вы слушали песни «Ласкового мая»?
  • Да

  • Нет
Какими неполитическими ресурсами могут быть полезны России освобожденные территории Украины?
  • Промышленность и трудовые ресурсы

  • Научный потенциал

  • Сельское хозяйство и продукты питания

  • Возможности для туризма

  • Рынки сбыта для бизнеса
Какие территории должна освободить Россия в ходе спецоперации на Украине?
  • Донбасс

  • Донбасс и юго-восток страны

  • Донбасс, юго-восток и центральную Украину

  • Всю территорию Украины
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: ДНР не исключила отмену смертной казни
    В Госдуме объяснили идею службы по контракту сразу после призыва «Война с фейками»: Жилой дом в Киеве разрушен ударом украинской ПВО МИД назвал чудовищным заявление Джонсона по урегулированию на Украине Блинкен назвал убыток России от запрета G7 на импорт российского золота
    В ЛНР рассказали о бегстве иностранных наемников из Северодонецка Херсонские власти назвали терактом поджог машины чиновницы Новой Каховки Шольц заявил о «ясном сигнале» Путину G7 захотела договориться о предельных ценах на российскую нефть
    Минобороны Украины нашло виновных в срыве «операции в Северодонецке» ВСУ обстреляли платформу «Черноморнефтегаза» В ЕС захотели нанести России «удар в самое сердце» Российских представителей ЛГБТ ограничили в правах на гей-параде в Варшаве

    демилитаризация Украины


    Массированным ракетным ударом уничтожены три бригады стратегического резерва ВСУ

    саммит G7


    Эксперт: Риторика Джонсона по Украине может привести Лондон к проблемам с ЕС и США

    «Ласковый май»


    Против не спасших Шатунова врачей скорой завели дело

    Видео

    «Шансы были минимальными»


    Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

    поставки газа


    Европа начала готовиться к самой суровой зиме

    кандидатство в Евросоюз


    Зачем ЕС вознес Украину и обидел Грузию

    демилитаризация Украины


    Куда российская армия двинется после Донбасса

    китайский опыт


    Ответ России нанесет ощутимый удар по экономике Литвы

    страна-председатель


    Вадим Трухачёв: Чехия готовит новые антироссийские выходки

    всемирная история


    Герман Садулаев: Запад искусственно создает угрозу голода

    универсальное мерило


    Глеб Простаков: Русское золото как звено новой системы международных расчетов

    на ваш взгляд


    Вы слушали песни «Ласкового мая»?

    Российский газ заставил Латвию нарушить обещания

    Латвия снова нуждается в российском газе
    		   27 июня 2022, 08:40
    Фото: TOMS KALNINS/EPA/ТАСС
    Текст: Станислав Лещенко

    «Мы больше не собираемся покупать» российский газ, заявляли руководители Латвии еще недавно. И вдруг внезапно выяснилось, что эти закупки начались вновь. Почему эта прибалтийская страна оказалась вынуждена отречься от своих громогласных обещаний, предать свои политические идеалы – и снова «финансировать российскую спецоперацию» на Украине?

    Еще 1 апреля Литва заявила, что больше не будет импортировать голубое топливо из «страны-агрессора». Вместе с ней остановили закупки Эстония и Латвия. Именно последняя, кстати, и является крупнейшим потребителем российского газа в Прибалтике (около 1 млрд кубометров в прошлом году).

    Пацан дал слово

    За последние месяцы латвийские правители несколько раз сказали российскому газу «остаточне прощевай!». Так, еще в марте президент Латвии Эгил Левитс заявил в интервью агентству Bloomberg, что Рига решительно намерена прекратить импорт российских нефти и газа.

    «Да, в принципе, это четкое решение. Мы должны прекратить это. Есть, конечно, определенные издержки... Но нам надо заплатить за нашу свободу, за нашу независимость. Мы это сделаем», – пообещал глава государства. Спустя пару месяцев Левитс подтвердил – что, мол, «ценой дорогих зим мы обретем независимость от России». А министр экономики Латвии Янис Витенбергс заявлял, что Рига планирует принять законодательные поправки, запрещающие импорт российского газа с 1 января 2023 года.

    По данным Gas Infrastructure Europe, запасы латвийского подземного хранилища в Инчукалнсе (которое является единственным в Прибалтике) ниже показателей прошлого года на 100 млн кубометров. На данный момент это ПХГ заполнено на 44% (900 млн кубометров). В то же время регион поставляет с конца мая газ в Финляндию – 2,6 млн кубометров в сутки в июне. А ведь сейчас, за исключением России, у Прибалтики остался единственный источник голубого топлива – терминал сжиженного природного газа (СПГ) в литовской Клайпеде. В мае запустили интерконнектор GIPL, соединивший Литву и Польшу. Но он работает только на отказавшуюся от прямых поставок Газпрома Польшу, которая получает часть СПГ через Литву.

    15 июня премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш в интервью испанской газете El Pais заявил, что страна больше не будет покупать российский газ. «Мы не рассматриваем такой вариант. У нас есть план на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы в этом не было необходимости», – сообщил глава правительства республики. Кариньш жаловался на то, что Евросоюз, покупая российское топливо, помогает Москве поддерживать стабильность рубля и тем самым тоже финансирует проведение российской специальной военной операции на Украине. «Необходимо найти способ договориться о том, как включить газ в санкции. Около 90 процентов того, что Латвия импортировала в прошлом году, было российским, но мы больше не собираемся покупать», – пообещал премьер-министр.

    И вот на днях стало известно о том, что Латвия – впервые с апреля! – возобновила полноценный импорт российского газа. Поставки восстановились с 16 июня – на следующий день после категоричного заявления президента Латвии. Среднесуточный импорт составляет, согласно данным платформы операторов ГТС стран ЕС ENTSOG, 3,6 млн кубометров. Латвийский оператор Conexus указывает, что только 24 июня объемы поставки составили 1,8 млн кубометров в сутки.

    Если отставить в сторону пропагандистскую трескотню, то случившееся не должно удивлять – у Латвии есть несколько причин возобновить импорт российского газа. С одной стороны, у местной госкомпании Latvijas gаze («Латвийский газ») контракт с Газпромом заключен до 2030 года. С другой – региону отчаянно не хватает топлива.

    Готовьте ваши кошелки

    Ситуация, сложившаяся в Латвии после прекращения поставок российского газа, оказалась для Риги очень незавидной. «Боюсь, Латвию ждет энергетический и экономический коллапс. СПГ на всех не хватит. А цены будут в космосе. И это еще не говоря об объективных трудностях инфраструктурного характера», – предрекал замдиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

    И его предсказания не замедлили сбыться. В начале июня в Latvijas gаze сообщили о повышении с 1 июля тарифов для населения. Со второй половины года они вырастут на 65-89%.

    Справедливости ради стоит отметить, что для большинства населения рост тарифов будет выглядеть относительно небольшим. Так, для домохозяйств, которые используют природный газ только для приготовления пищи и потребляют четыре кубометра в месяц, плата составит примерно 10,56 евро ежемесячно – вместо прежних 7,67 евро. Те же, кто использует газ для отопления и потребляет в среднем 180 кубометров в месяц, будут платить теперь почти вдвое больше – 278,15 евро в месяц.

    В Latvijas gаze утешающе отметили: «Домохозяйства ощутили рост затрат на природный газ уже в первом полугодии текущего года. Однако это было значительно меньше, чем общий рост цен на природный газ на рынке». В госкомпании хвалятся тем, что смогли сдержать цены в первой половине года – благодаря своевременной закачке газа в хранилища и поддержке правительства. Однако на этом хорошие новости закончились.

    «Учитывая рост цен на природный газ на мировом рынке, купить его по дешевке уже невозможно. Дешевый же газ, приобретенный в прошлом сезоне, был израсходован. Поэтому новые партии газа придется закупать по той цене, которая есть. Тарифы на второе полугодие уже рассчитаны на уровне 107,34 евро/МВт·ч (1205 долларов за тысячу кубометров – прим. ВЗГЛЯД)», – сказал председатель правления Latvijas gаze Айгарс Калвитис. По его словам, поскольку на следующее полугодие на биржах Евросоюза прогнозируются высокие цены на газ, о снижении тарифов не может быть и речи.

    В «Латвийском газе» спрогнозировали, что если Евросоюз введет эмбарго на импорт российского голубого топлива, можно будет сразу объявлять кризис в энергетике.

    Чтобы организовать альтернативные поставки, стране, как заявил ранее премьер-министр Кришьянис Кариньш, нужно в первую очередь договориться с соседями об использовании будущего терминала сжиженного природного газа в Палдиски, во вторую – решить, где она построит свой собственный терминал. Если переговоры с Эстонией и Финляндией пройдут удачно, то уже в конце этого года Латвия сможет получать газ из пока еще не построенного терминала в эстонском Палдиски. Но до этого момента еще нужно как-то дотянуть.

    Загнали сами себя в угол

    В Союзе самоуправлений Латвии предупредили, что цены на отопление в стране продолжат расти. «Если говорить о росте тарифов, то самая критическая ситуация сложилась в Резекне, где сейчас мы видим по сравнению с предыдущим годом практически пятикратный прирост. Очень высокие тарифы будут в Даугавпилсе и в окрестностях Риги. Мы очень обеспокоены ситуацией в Латгалии (восточный регион Латвии – прим. ВЗГЛЯД)», – заявил советник Союза самоуправлений по народному хозяйству Айно Салминьш. Он назвал осуществляемые правительством меры по «целевой поддержке», оказываемой трем процентам самых малообеспеченных, «политической иллюзией», поскольку риску бедности подвержены 23,4% жителей Латвии, а в Латгалии – и вовсе 36%.

    В стране начали искать способы свести потребление газа к минимуму. Так, многие муниципалитеты стали заводить у себя котельные, отапливаемые за счет древесины. В июне правительство постановило разрешить вырубку молодых деревьев – чтобы в канун отопительного сезона нарастить производство щепы и пеллет.

    «Наши эксперты оценивают, что теперь объемы производства щепы увеличатся на двадцать процентов. Это благоприятно скажется на ценах и поставках», – сказал министр сельского хозяйства Латвии Каспарс Герхардс. Он пояснил, что энергетический кризис заставляет уходить от газа, чья цена достигла на рынке ЕС 1500 долларов за тысячу кубометров, к щепкам. «Древесина – важный источник для энергонезависимости», – с важным видом подтвердили главы латвийских министерств экономики и юстиции Илзе Индриксоне и Янис Борданс.

    Впрочем, этот энтузиазм разделили не все. Министр окружающей среды и регионального развития Артурс Томс Плешс сказал, что решение о вырубке молодых лесов – крайне скоропалительное. Еще куда более резко высказались экологические организации, напомнившие, что лес является национальным богатством Латвии и необходимо обеспечить условия для его воспроизводства.

    «Леса теперь станут моложе. Такой ландшафт ожидает латвийское общество из-за решения правительства. И оно имеет большие последствия. Мы будем валить все более молодой лес. Если десятилетия назад рубили деревья возрастом в сто, сто десять, сто двадцать лет, то теперь мы планируем валить лес, которому пятьдесят-шестьдесят лет», – раздраженно пояснил директор латвийской природоохранной организации World Wide Fund for Nature Янис Розитис.

    Решение об искоренении лесных богатств страны идет явно вразрез с директивой Еврокомиссии о задачах Латвии на 2022 год. Из нее следует, что в числе главных задач этого государства в сфере окружающей среды и климата значатся необходимость снижения потребления энергии и увеличение использования возобновляемых энергоресурсов. По мнению ЕК, у Латвии существуют значительные проблемы в сфере «защиты биоразнообразия». В частности, указывается на «по-прежнему недостаточно развитое лесное хозяйство». Состояние 90% охраняемых лесов и лугов Латвии оценивается как «слабое» или «плохое».

    Еще одним способом решения проблемы могло бы стать утепление жилья. Но и здесь в Латвии дела идут не очень гладко – в том числе и из-за резкого подорожания стройматериалов.

    «Это очень распространенный вопрос, но будем честны – мы утеплили только десять процентов многоквартирных домов. Государство не разработало для этого ни одного механизма финансирования – кроме того, что нам сейчас дает Европа. И такими темпами мы этот процесс будем продолжать еще лет 90... Ну я могу вам сказать – чтобы утеплить в Латвии все многоквартирные дома, необходимо 4,5 млрд евро», – предупредил Салминьш. Учитывая вышеизложенное, стоит ли удивляться, что Латвия возобновила закупку газа у России?


     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •