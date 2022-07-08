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Кремль предложил Европе помощь в ситуации с растущими счетами за электричество
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Россия отвергает утверждения о том, что Москва использует газ или нефть в качестве «оружия политического давления», заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Он добавил, что Россия способна гарантировать европейцам отсутствие зашкаливающих счетов за электричество и тепло.
«Мы полностью отвергаем любые намеки или прямые заявления о том, что российская сторона использует газ или нефть в качестве оружия политического давления. Это не так», – приводит его слова ТАСС.
«Россия последовательно выполняет все свои обязательства. Россия по-прежнему способна гарантировать полную энергетическую безопасность Европы. Россия способна гарантировать отсутствие зашкаливающих счетов за электричество, тепло и так далее, которые сейчас получают налогоплательщики в европейских странах», – добавил представитель Кремля.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты пытаются заставить весь мир, включая Европу, отказаться от более дешевых энергоносителей и переходить на более дорогие ресурсы.
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Эксперт указал на ошибки Казахстана при экспорте нефти на Запад
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«Казахстан не сможет увеличить экспорт нефти в Европу. Более того, нынешняя остановка КТК отразится на рынке энергоресурсов. Поэтому будет проще, если казахи договорятся о погашении штрафа и вернутся к нормальной работе», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Ранее суд в Новороссийске предписал остановить работу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) на 30 дней из-за экологических нарушений.
«Очередная остановка работы КТК создаст дополнительное давление на рынок и подстегнет цены на нефть. В этом плане в годовом выражении встает вопрос, сможет ли Казахстан сохранить экспорт нефти хотя бы на уровне прошлого года», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
Собеседник отметил, что у Казахстана сохраняется несколько вариантов для продолжения экспорта черного золота. «Еще до КТК они спокойно загружали российские нефтепроводы и гнали топливо транзитом. По «Дружбе» они могут качать сырье в Германию, Польшу, Чехию, Словакию, Центральную Европу. То есть маршрутов предостаточно», – пояснил Юшков.
«Если же Нур-Султан не захочет сотрудничать с Москвой, то часть нефти реально перекинуть на нефтепровод Баку – Тбилиси – Джейхан, но это дорого. В таком случае казахам придется сначала перевозить танкерами топливо до Баку, затем перегружать в трубу, гнать на Турцию, там снова выгружать это на танкеры и доставлять клиентам, например, в Средиземноморье», – заметил эксперт.
А вот увеличить поставки в Европу Казахстан вряд ли сможет, замечает собеседник. «Ресурсная база там выработанная, месторождение сложное. Газ, например, вообще никуда не поставляется с территории страны. По нефти – есть вопросы к КТК. Мы уже несколько раз в этом году видели, как он останавливался. В первый раз это было связано со штормом, который повредил отгрузочные терминалы, потом сообщалось о неких минах времен Второй мировой. Теперь проблемы возникли из-за штрафа, который был наложен после прошлогоднего разлива нефти. Самое выгодное сейчас для казахов – договориться об оплате штрафа и продолжить нормальную работу», – резюмировал Юшков.
Ранее суд в Новороссийске постановил приостановить деятельность Каспийского трубопроводного консорциума на 30 суток после обнаружения экологических нарушений. «Несмотря на то, что срок исполнения предписания истекает 30 ноября 2022 года, Южное УГМРН Ространснадзора обратилось в Приморский районный суд Новороссийска Краснодарского края с намерением о приостановлении деятельности на 90 суток.
Постановлением суда от 5 июля 2022 года требования Ространснадзора удовлетворены в части: АО «КТК-Р» назначено наказание в виде административного приостановления деятельности на 30 суток», – передает РИА «Новости» сообщение компании.
При этом в КТК отметили, что обжалуют это решение. В компании добавили, что суд оставил без удовлетворения ее ходатайство об отложении рассмотрения дела для направления возражений по приостановке деятельности.
Нефтепроводная система КТК – крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Магистральный трубопровод протяженностью 1,5 тыс. км соединяет месторождения Западного Казахстана с российским побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал. Пропускная способность нефтепровода – 67 млн тонн, к 2023 году ее планируется увеличить примерно до 80 млн тонн.
Причиной волнений на нефтяном рынке стали обсуждения в Евросоюзе запрета на импорт российской нефти и новости о перебоях с поставками в Черном море в связи с повреждением причалов Каспийского трубопроводного консорциума.
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Немцы в прямом эфире предложили Шольцу «включить «Северный поток – 2»
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Канцлеру Германии Олафу Шольцу пришлось оправдываться перед согражданами, которые потребовали «говорить с русскими» и предложили «включить «Северный поток – 2».
В ходе записи программы на немецком телеканале ZDF Шольцу пришлось отвечать на вопросы граждан, при этом трансляция передачи велась в прямом эфире в интернете. Супружеская пара, которая владеет небольшой пекарней, пожаловалась на то, что их бизнес оказался на грани закрытия из-за цен на сырье и энергоресурсы. Комментируя заявление Шольца о том, что Берлин продолжит поддерживать Киев «сколько необходимо», владелец пекарни посетовал, что «Германия в последние 20 лет оказалась практически в полной зависимости в вопросе поставки энергоресурсов – угля, газа, всего».
Он сказал, что с пониманием относится к заявлениям «про солидарность с Украиной». «Мы сами приняли украинцев, это все понятно», – заявил мужчина. Однако он выразил мнение, что если «Россия фактически является единственным поставщиков энергоресурсов» для Германии, то Германия «не может вводить такие санкции против государства, от которого она зависит, и постоянно подливать масла в огонь», передает РИА «Новости».
Шольц ответил, что решение в Германии «принимали не сами, а вместе со многими в Европе и в мире», стремясь «вводить такие санкции, чтобы ущерб не был выше, чем у других». По его словам, осенью Германия сможет отказаться от импорта угля из России, к концу года – от импорта нефти. От газа Германия отказаться не может, поэтому «нет эмбарго на газ со стороны ЕС или кого бы то ни было», сказал он. По версии Шольца, сокращение поставок газа в настоящее время является «технически обоснованным односторонним решением России».
Тогда владелец пекарни заявил: «Запад оперирует этим техническим аргументом, но вы могли бы просто пропустить эту турбину». По его мнению, «сейчас все должно быть использовано, обо всем нужно говорить», в частности, «говорить и с русскими, возможно, включить «Северный поток – 2». Владелец пекарни заявил, что нельзя «полностью разрушать» Германию и оправдывать «неизмеримый» ущерб тем, что «против войны». Шольц в ответ подчеркнул, что Берлин «не вводил санкций касательно газа».
Напомним, ведущая ZDF указала, что почти 50% граждан Германии выступает за скорейшее завершение санкций против России и конфликта на Украине, возможно, на условии территориальных уступок со стороны Киева. По ее словам, если рост цен продолжится, то люди будут испытывать страх за свое существование. Шольц согласился, что «действовать можно только при поддержке граждан», но выразил уверенность, что Германия «сможет проявлять солидарность с Украиной столько, сколько это необходимо».
Германия публично обратилась к Канаде с просьбой вернуть турбину, которая необходима для полноценной работы «Северного потока-1». Nord Stream AG подтвердила временную остановку обеих ниток «Северного потока» с 11 по 21 июля из-за проведения ежегодного планового ремонта. Германия беспокоится, что по окончанию профилактических работ газопровод, который сейчас вынуждено работает на 40% мощности, вообще не будет запущен.
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Бразилия озвучила позицию по ограничению цены на российскую нефть
Бразилия прокомментировала предложение G7, касающееся ограничения закупочной цены на российскую нефть, сообщил МИД страны.
Министерство заявило, что «Бразилия не входит в G7», а потому «не следует ее внутренним решениям», передает РИА «Новости».
Тем временем президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что «экономические барьеры, которые США и Европа ввели против России, не сработали». Он назвал свое отношение к России «уравновешенным». Болсонару отметил, что это позволило Бразилии приобретать удобрения, столь необходимые для сельскохозяйственного сектора страны.
Напомним, в ходе саммита G7 обсуждался вопрос установления предельных цен на российскую нефть. В частности, Франция выступает за установление максимальной цены на нефть из «всех стран-производителей», чтобы противостоять росту цен на фоне ситуации на Украине.
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Россия сократила экспорт нефти в США почти в шесть раз
Россия в апреле опустилась на 18-е место с шестого в рейтинге крупнейших поставщиков нефти в США, сократив поставки в шесть раз – до 709 тыс. баррелей, свидетельствуют данные управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).
Первое место занимает Канада, которая поставляет в США две трети поставок нефти. В апреле Канада поставила в США 10,46 млн баррелей нефти, что на 12% меньше по сравнению с мартом, передает РИА «Новости».
Поставки Мексики снизились также на 12%, до 17,962 млн, Саудовской Аравии – на 20%, до 12,397 млн. На четвертом месте находится Колумбия, ее поставки увеличились на 10,3%, до 7,774 млн баррелей. Ирак же нарастил поставки нефти в США на 13%, до 6,541 млн баррелей.
Россия опустилась по экспорту в США нефти и нефтепродуктов в целом на четвертое место, сократив поставки на 39%, до 10,795 млн баррелей.
Первое место по-прежнему занимает Канада (снижение на 11,2%, до 126,447 млн баррелей), на втором – Мексика (снижение на 8,3%, до 23,658 млн). На третьем месте находится Саудовская Аравия, ее поставки уменьшились на 3,1%, до 16,104 млн баррелей.
Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть утром первого дня нового полугодия немного снижаются в связи с разрастанием на рынках ожидания рецессии в мировой экономике, тем самым продолжая тенденцию июня.
В Германии признали провал попыток найти замену российскому газу
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План вице-канцлера, министра по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберта Хабека по замене российского газа поставками СПГ потерпел провал, заявил депутат бундестага от ХДС Торстен Фрай в беседе с Bild.
Издание напомнило, что министр планировал доставить морем в Германию 13 млрд кубометров голубого топлива в первой половине 2023 года, что частично позволило бы заменить покупаемые у Москвы энергоресурсы, передает РИА «Новости».
«Стратегия министра Хабека по СПГ провалилась и не сможет заменить то количество газа, которое нам понадобится предстоящей зимой в обозримом будущем. Вот почему мы должны сделать все возможное, чтобы быстро заполнить газохранилища», – сказал Фрай.
Проблема кроется в отсутствии возможностей для Берлина найти необходимые для перевозки СПГ суда, объяснил изданию Мартин Крегер из Союза судовладельцев.
«В торговом флоте Германии нет танкеров-газовозов, которые могли бы перевозить СПГ на большие расстояния. В общей сложности по всему миру доступно почти 500 СПГ-танкеров, но спрос со стороны других регионов высок», – заявил специалист.
Накануне глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о невозможности заменить российские энергоносители. Ранее вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что не исключена вероятность дальнейшего сокращения поставок газа по «Северному потоку» после проведения технических работ.
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СМИ: Вашингтон обсуждает с ЕС установление предельной цены на российскую нефть
Американская администрация обсуждает с союзниками из Европы установление предельной цены на нефть из России, сообщило агентство Bloomberg.
«США и союзники обсуждают установление предела стоимости российской нефти на уровне 40–60 долларов», – передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство.
Напомним, в ходе саммита G7 обсуждался вопрос установления предельных цен на российскую нефть. В частности, Франция выступает за установление максимальной цены на нефть из «всех стран-производителей», чтобы противостоять росту цен на фоне ситуации на Украине.
Сообщалось, страны G7 будут отрезать Россию от участия в мировых рынках, ограничивать ее доходы, в том числе от золота.
Газета ВЗГЛЯД объясняла суть продвигаемой Западом идеи установить некую предельную цену на российскую нефть, чтобы лишить нашу страну многомиллиардных доходов, и рассказывала, почему осуществить это в реальности практически невозможно.
Нефть марки Brent опустилась ниже ста долларов впервые с апреля
Стоимость нефти марки Brent опустилась на мировых рынках ниже ста долларов впервые с 12 апреля, свидетельствуют данные торгов.
К 17.42 мск стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent падала на 4,02% до 98,64 доллара за баррель, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.
Стоимость августовских фьючерсов на нефть марки WTI сокращалась на 4,3%, до 95,22 доллара.
Ранее в среду мировые цены на нефть росли на опасениях возникновения дефицита сырья на рынке.
Лавров раскритиковал мечты Запада о «победе» Киева
Западные страны своим подходом мешают урегулированию конфликта на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам министерской встречи «Группы двадцати».
«Если он (Запад) хочет не переговоров, а победы Украины над Россией на поле боя, то тогда, наверное, говорить просто с Западом не о чем, потому что он этими своими подходами по сути дела не позволяет Украине перейти к мирному процессу», – приводит его слова РИА «Новости».
Ранее президент Владимир Путин заявлял, что Россия не отказывается от мирных переговоров, и предупредил тех, кто отказывается от мирного урегулирования, что чем дальше, тем сложнее будет договориться с Москвой.
Кроме того, Лавров заявил, что западные страны должны перестать искусственно блокировать поставки зерна из России. «Статистика показывает очень ясно, что зерно, которое заперто в портах на Украине, составляет меньше 1% от объема мирового производства, поэтому на продовольственную безопасность оно реального влияния не оказывает. Требуется только и всего, чтобы Запад перестал искусственно блокировать выполнение нами поставок в те страны, которые наши зерно законтрактовали», – указал он.
В Кремле ранее заявляли, что российское зерно более чем востребовано, но из-за санкций его доступ на внешние рынки затруднен.
Президент России Владимир Путин указывал, что Запад, дестабилизируя глобальное производство сельхозпродукции, вводя ограничения, например, на поставки российских и белорусских удобрений, затрудняет экспорт на мировые рынки российского зерна. Он подчеркивал, что западные страны искусственно создают истерику по поводу ситуации с доставкой украинского зерна, Россия его вывозу не препятствует.
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Газохранилище Газпрома в австрийском Хайдахе передали другому оператору
Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил о передаче газохранилища Газпрома в Хайдахе другим операторам, поскольку оно до сих пор не заполнено.
«Был введен принцип «используй или потеряй», то есть газохранилище должно быть использовано по назначению <…>. В противном случае оператор лишается его, и [объект] передается другим операторам. Газохранилище в Хайдахе в Австрии до сих пор не заполнено, потому теперь оно будет передано другим компаниям для заполнения газом, Австрия тоже будет использовать его в будущем», – передает его слова ТАСС.
Нехаммер указал, что «именно это происходит в ситуации с Газпромом в Хайдахе».
В свою очередь глава Минэнергетики Австрии Леоноре Гевесслер заявила, что ЕС поручил Австрии и ФРГ совместно заботиться о наполнении газохранилища.
«С одной стороны, идет работа над соглашением с Германией. Вы знаете, у нас есть поручение со стороны Евросоюза совместно заниматься наполнением хранилища «Хайдах», для этого нужно двустороннее соглашение. Работа над этим далеко продвинулась», – приводит ее слова РИА «Новости».
«Второй шаг – подключение хранилища к австрийской газовой сети, мы уже закрепили это в правовом порядке, и я ожидаю от всех причастных максимально быструю имплементацию», – добавила министр.
Ранее Нехаммер заявил в ходе разговора с российским президентом, что Газпром будет лишен газового хранилища в австрийском Хайдахе, если не будет заполнять его газом.
В свою очередь Путин заверил Нехаммера, что Россия будет продолжать соблюдать контрактные обязательства по поставкам газа в Австрию.
Суд на месяц приостановил деятельность Каспийского трубопроводного консорциума
Суд в Новороссийске постановил приостановить деятельность Каспийского трубопроводного консорциума на 30 суток после обнаружения экологических нарушений.
«Несмотря на то, что срок исполнения предписания истекает 30 ноября 2022 года, Южное УГМРН Ространснадзора обратилось в Приморский районный суд Новороссийска Краснодарского края с намерением о приостановлении деятельности на 90 суток. Постановлением суда от 5 июля 2022 года требования Ространснадзора удовлетворены в части: АО «КТК-Р» назначено наказание в виде административного приостановления деятельности на 30 суток», – передает РИА «Новости» сообщение компании.
При этом в КТК отметили, что обжалуют это решение. В компании добавили, что суд оставил без удовлетворения ее ходатайство с об отложении рассмотрения дела для направления возражений по приостановке деятельности.
Нефтепроводная система КТК – крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Магистральный трубопровод протяженностью 1,5 тыс. км соединяет месторождения Западного Казахстана с российским побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал. Пропускная способность нефтепровода – 67 млн тонн, к 2023 году ее планируется увеличить примерно до 80 млн тонн.
Причиной волнений на нефтяном рынке стали обсуждения в Евросоюзе запрета на импорт российской нефти и новости о перебоях с поставками в Черном море в связи с повреждением причалов Каспийского трубопроводного консорциума.
Токаев заявил о необходимости диверсификации поставок казахстанской нефти
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости диверсификации поставок нефти из республики, сообщила пресс-служба главы государства по итогам совещания по развитию транспортно-транзитного потенциала страны.
Токаев назвал важной задачей диверсификацию поставок нефти. «Приоритетным направлением является Транскаспийский маршрут. Поручаю «Казмунайгазу» проработать оптимальный вариант его реализации, в том числе с возможностью привлечения инвесторов Тенгизского проекта. Правительству совместно с [АО] «Самрук-Казына» следует принять меры по увеличению мощностей нефтепроводов Атырау – Кенкияк и Кенкияк – Кумколь», – передает ТАСС его слова.
Токаев предложил трансформировать нацкомпанию «Казахстанские железные дороги» (КТЖ) в национальную транспортно-логистическую компанию. «Это расширит мандат и задачи КТЖ, позволит компании более комплексно вести работу по развитию транспортно-транзитного потенциала страны», – пояснил глава государства.
Ранее эксперт в области энергетики Игорь Юшков заявил, что Казахстан не сможет увеличить экспорт нефти в Европу. «Более того, нынешняя остановка КТК отразится на рынке энергоресурсов. Поэтому будет проще, если казахи договорятся о погашении штрафа и вернутся к нормальной работе», – сказал он.
Причиной волнений на нефтяном рынке стали обсуждения в Евросоюзе запрета на импорт российской нефти и новости о перебоях с поставками в Черном море в связи с повреждением причалов Каспийского трубопроводного консорциума.
Уход Exxon парализовал работу проекта «Сахалин-1»
Российским правительством признаны слабые стороны проекта «Сахалин-1», который остался почти парализованным после отзыва оператором в лице американской ExxonMobil своих специалистов.
Власти России впервые публично признали серьезные проблемы проекта, добыча нефти на котором почти остановилась. В то же время пока нет признаков того, что правительство готовится сменить оператора «Сахалина-1» в рамках процедуры, разработанной для проекта «Сахалин-2», где добыча продолжается, пишет «Коммерсант».
Издание отмечает, что смена оператора в данном случае не решит проблему, поскольку сложности «Сахалина-1» связаны в том числе с невозможностью полноценно эксплуатировать оборудование после ухода иностранного партнера.
Напомним, в апреле американский нефтегазовый гигант ExxonMobil объявил о выходе из проекта «Сахалин-1» из-за ситуации на Украине.
В связи с этим 1 июля президент Владимир Путин подписал указ, из которого следует, что в связи с нарушением иностранными юридическими и физическими лицами обязательств, связанных с исполнением соглашения о разделе продукции, проводится смена оператора проекта «Сахалин-2».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать вопрос о том, возможен ли с проектом «Сахалин-1» сценарий, аналогичный ситуации с «Сахалином-2». Тем не менее он заверил, что Сахалинская область может при необходимости получить дополнительную финансовую поддержку из федерального центра.
Цены на нефть выросли на опасениях дефицита сырья
Мировые цены на нефть в четверг утром растут на фоне волнений о нехватке сырья на рынке, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.40 цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,14%, до 100,83 доллара, августовских фьючерсов на WTI – на 0,16%, до 98,69 доллара, передает РИА «Новости».
В четверг утром стоимость нефти увеличивается. Инвесторы опасаются дефицита сырья, что подкрепляется забастовками рабочих нефтегазовых компаний, в силу которых норвежская Norwegian Oil and Gas может потерять до 56% экспорта своей продукции.
При этом немного сдерживают рост цен данные о коммерческих запасах нефти в США. Так, американский институт нефти (API) сообщил, что запасы за неделю по 1 июля увеличились на 3,8 млн баррелей, хотя аналитики, наоборот, прогнозировали снижение на 1,1 миллиона.
Позже в четверг ожидается публикация данных по коммерческим запасам нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 1 июля.
Цены на нефть выросли на опасениях дефицита
Мировые цены на нефть в среду утром растут на опасениях возникновения дефицита сырья на рынке, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.09 цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,79%, до 103,58 доллара, августовских фьючерсов на WTI – на 0,27%, до 99,77 доллара, передает РИА «Новости».
В среду утром цены на нефть растут, инвесторы опасаются возникновения нехватки черного золота на рынке. Опасения подкрепляют новости Норвежской нефтегазовой ассоциации (NOG) о закрытии нескольких месторождений на фоне забастовок профсоюза управленческого персонала Lederne.
При этом продолжает сдерживать рост нефтяных цен вероятность экономической рецессии из-за действий мировых центробанков.
«Хотя шансы на рецессию действительно растут, для нефтяного рынка преждевременно поддаваться таким опасениям», – считают аналитики Goldman Sachs, чье мнение приводит Bloomberg. «Мировая экономика по-прежнему растет, и рост спроса на нефть в этом году должен значительно превысить рост ВВП», – добавили они.
Цена газа в Европе впервые с марта превысила 1900 долларов за 1 тыс. кубометров
Цена газа на хабе TTF в Нидерландах достигла 1926 долларов за 1 тыс. куб. м, следует из данных биржи ICE. Уровень 1900 долларов за 1 тыс. кубометров цена превысила впервые с 9 марта.
Цена газа достигла 1926 долларов за 1 тыс. куб. м, впервые с 9 марта цена превысила уровень 1900 долларов за 1 тыс. куб. м, пишет «Коммерсант».
Цены на газ за последнюю неделю росли на фоне забастовки сотрудников норвержской нефтегазовой компании Equinor. Глава норвежской профсоюзной организации Lederne Аудун Ингвартсен объявил о начале забастовки работников нефтегазовой сферы Норвегии. Цель – добиться повышения заработной платы. О закрытии трех месторождений из-за забастовки уже сообщила компания Equinor, еще столько же закроются в ночь со вторника на среду. Общее снижение добычи газа составит 291,5 тыс. баррелей нефтяного эквивалента (б. н. э.) в сутки. Теперь Equinor несет убытки в размере более полумиллиарда норвежских крон в сутки.
Эксперт в области энергетики Станислав Митрахович заявил газете ВЗГЛЯД, что из-за норвежских забастовок странам ЕС, вероятно, придется еще больше сократить свои производственные мощности и потребление топлива. Повлиять на это Европа никак не сможет, но норвежскому правительству все же придется идти на какие-то компромиссы с профсоюзами.
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